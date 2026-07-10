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Роботы вычеркивают людей из списков: как решение алгоритмов лишает тысячи россиян шанса на работу

Экономика

Роботы на входе в корпорацию стали реальностью. Соискатели массово получают отказы от автоматизированных систем оценки резюме. За алгоритмами стоит оптимизация найма, а не личные предубеждения рекрутеров.

Человек за компьютером
Фото: unsplash.com by Bench Accounting, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Человек за компьютером

Искусственный интеллект как фильтр

Крупный бизнес перевел первичный отбор кандидатов на ИИ-платформы. Поток заявок в тысячи откликов на позицию делает ручной просмотр невозможным. Программы мгновенно сопоставляют данные кандидата с профилем должности. Это стандартная цифровизация процессов, которая заменяет тысячи человеко-часов машинным анализом.

Причины системных отказов

Отказ системы — не приговор компетенциям. Часто проблема кроется в структуре документа. Общие фразы "заглушают" ключевые маркеры, по которым ИИ ищет подходящего сотрудника. Резюме, созданное по шаблону без адаптации под требования, обречено на отклонение.

Тип ошибки Последствие
Шаблонный текст ИИ не считывает уникальные навыки
Игнорирование требований Система выставляет низкий рейтинг

Разрыв между ожиданиями компании и резюме растет, как доходность вкладов на фоне инфляции. Нужно четко формулировать ценностное предложение. Работодатель ищет конкретный пазл для своей команды.

"Массовая автоматизация требует от соискателей смены подхода. Нужно фокусироваться на достижениях, которые отражают требования профиля", — резюмировала в беседе с Pravda.Ru экономист по рынку труда Ирина Костина.

Как пройти первичный скрининг

Персонализация — главный инструмент. Изучайте описание вакансии и вписывайте релевантные навыки в текст. Не стоит забывать, что даже розничный сектор сегодня активно внедряет подобные системы анализа персонала.

"Автоматический фильтр — это технический барьер. Кандидаты часто допускают ошибки в оформлении данных, которые просто не проходят парсинг системы", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru специалист по трудовому праву Максим Ковалёв.

Ответы на популярные вопросы о найме через ИИ

ИИ может ошибочно отсеять сильного специалиста?

Да, если резюме составлено без учета ключевых слов, которые ищет алгоритм.

Нужно ли подстраивать каждое резюме под вакансию?

Да, это единственный способ пройти первичную автоматизированную проверку.

Может ли ИИ полностью заменить рекрутера?

Нет, система лишь сортирует поток, окончательное решение за нанимающим менеджером.

Почему система не дает обратную связь?

Алгоритм работает в цифровом режиме и не предполагает развернутых комментариев для каждого отклоненного кандидата.

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Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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