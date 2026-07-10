Банк России ввел новые 100-рублёвые банкноты с QR-кодом для защиты

Сегодня, 10 июля, в оборот введены обновлённые 100-рублёвые банкноты. Об этом сообщил Банк России.

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Новые купюры выполнены преимущественно в оливковых и оранжевых тонах. На лицевой стороне изображена Спасская башня Кремля, а на оборотной — Ржевский мемориал.

Кроме того, на лицевой стороне имеется QR-код, который направляет на страницу сайта Банка России для ознакомления с защитными признаками купюры.

Вот что по этому поводу сказал финансовый аналитик Никита Волков: "Обновление банкнот — шаг к повышению доверия населения к денежной системе.".

Обновление купюр

Новые 100-рублёвые купюры приходят на смену старым. Это стандартная мера для поддержания качества обращения наличных. Эксперт в области финансов Никита Волков сказал: "Обновление банкнот помогает минимизировать подделки и улучшить имидж нацвалюты".

Защитные признаки

В новых купюрах присутствуют современные защитные технологии. QR-код на лицевой стороне позволяет быстро получать информацию об их безопасности. Юрист по вопросам защиты прав потребителей Татьяна Федорова отметила: "Это значительно облегчает гражданам проверку genuineness банкноты".

Влияние на экономику

Введение новых банкнот окажет влияние на экономические процессы. На это указал макроэкономист Артём Логинов: "Новые деньги в обращении могут способствовать улучшению инвестиционного климата, так как банкноты будут более устойчивыми к износу".

Исторически 100-рублёвая банкнота менялась несколько раз, каждая модификация улучшала защитные свойства.