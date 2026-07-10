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Пока все смотрят на нефть: медь и алюминий незаметно приближают промышленность к опасной черте

Экономика » Сырье » Металлы

Мировые рынки металлов вошли в фазу острой турбулентности из-за геополитического обострения в Персидском заливе. Инвесторы нервно реагируют на обмен ударами между США и Ираном, что напрямую отражается на котировках меди и алюминия. Пока доллар сдает позиции, опустевшие склады бирж создают предпосылки для дефицита сырья. Текущая динамика цен требует от промышленных холдингов пересмотра логистических цепочек и стратегий хеджирования рисков.

Цветные металлы
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Цветные металлы

Динамика цен на медь и алюминий

Медь на Лондонской бирже металлов (LME) прибавила 2,1%, зафиксировавшись на отметке 13 437 долларов за тонну. Рост произошел на фоне ожиданий деэскалации конфликта, хотя утренние торги пятницы перешли в боковой тренд. Рынок балансирует между страхом перед глобальной рецессией и реальным физическим спросом. В Шанхае медь подорожала еще заметнее — на 1,38%, достигнув 15 298 долларов, что подтверждает устойчивость азиатского спроса.

Алюминий также демонстрирует силу, укрепившись на 1,2% до 3169 долларов за тонну. Металл обновил недельный максимум, несмотря на попытки коррекции в конце торговой сессии. Поддержку ценам оказывает Ормузский кризис, который провоцирует удорожание энергоносителей. Для энергоемкого производства алюминия это критический фактор, закладывающий инфляционный потенциал в себестоимость продукции.

"Рынок меди сейчас работает по принципу сжатой пружины. Любая новость о снижении напряженности воспринимается как сигнал к росту, но фундаментальный риск сохраняется в энергетическом секторе", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Кризис складских запасов LME

Физическое наличие металла на складах LME стремительно сокращается. Резервы меди упали до 307,75 тысяч тонн — это минимальный уровень за последние четыре месяца. Ситуация с алюминием выглядит еще более тревожной: запасы опустились до 289,22 тысяч тонн. Таких низких показателей площадка не видела с осени 2022 года. Пустые склады лишают рынок страховочной подушки при резких перебоях в поставках.

Дефицит сырья заставляет трейдеров внимательно следить за кривой доходности. Спотовая медь торговалась с дисконтом в 68 долларов к трехмесячному контракту, что указывает на краткосрочную передышку в спросе. Однако эксперты предупреждают, что безопасность цепочек остается под вопросом из-за нестабильности перевозок. Оперативная сводка на 10 июля подтверждает сохранение высоких ценовых уровней во всей корзине промышленных металлов.

Металл (LME cash) Цена за тонну (USD)
Медь 13 453
Олово 53 291
Никель 16 405
Алюминий 3 162.5

"Снижение складских запасов до критических минимумов — это прямой сигнал к неизбежному дефициту. В этом году мы увидим серьезное давление на прибыль промышленных потребителей", — объяснил специально для Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Влияние геополитики на котировки

Ослабление доллара, продолжающееся три дня подряд, создает благоприятный фон для сырьевых активов. Валютный фактор компенсирует страхи перед инфляцией, которую провоцирует топливный кризис в Евросоюзе и Турции. Пока глава отделения ФРС Джон Уильямс пытается успокоить рынок, трейдеры закладывают в цену металлов премию за риск перебоев в поставках из-за санкций и конфликтов.

Рынок алюминия перешел к фазе накопления дефицита. Прогнозы на текущий год остаются пессимистичными с точки зрения доступности предложения. На фоне удорожания нефти и сложностей в ремонте НПЗ затраты на плавку металлов будут только расти. Это заставляет инвесторов перекладывать средства из облигаций в реальные активы, защищая капитал от обесценивания.

"Геополитическая премия в цене металла сейчас составляет около 15%, и она никуда не денется в ближайшее время. Мы видим корреляцию между стоимостью бензина и алюминием через призму затрат на энергию", — отметил эксперт Pravda.Ru Геннадий Чернов.

Ответы на популярные вопросы о рынке металлов

Почему цена меди растет при угрозе рецессии?

Медь реагирует не только на темпы роста ВВП, но и на критическое снижение запасов. Когда физического металла на биржах становится меньше, цена растет даже при умеренном спросе.

Как конфликт США и Ирана влияет на алюминий?

Обострение в регионе грозит перебоями в поставках нефти и газа. Поскольку производство алюминия требует огромных затрат электроэнергии, рост цен на топливо моментально переносится на стоимость металла.

Стоит ли ожидать снижения цен в ближайшее время?

При текущем уровне запасов на LME существенное падение цен маловероятно. Рынок находится в состоянии дефицита, что подтверждает высокая волатильность и боковой тренд утренних сессий.

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Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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