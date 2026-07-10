Пока все смотрят на нефть: медь и алюминий незаметно приближают промышленность к опасной черте

Мировые рынки металлов вошли в фазу острой турбулентности из-за геополитического обострения в Персидском заливе. Инвесторы нервно реагируют на обмен ударами между США и Ираном, что напрямую отражается на котировках меди и алюминия. Пока доллар сдает позиции, опустевшие склады бирж создают предпосылки для дефицита сырья. Текущая динамика цен требует от промышленных холдингов пересмотра логистических цепочек и стратегий хеджирования рисков.
Медь на Лондонской бирже металлов (LME) прибавила 2,1%, зафиксировавшись на отметке 13 437 долларов за тонну. Рост произошел на фоне ожиданий деэскалации конфликта, хотя утренние торги пятницы перешли в боковой тренд. Рынок балансирует между страхом перед глобальной рецессией и реальным физическим спросом. В Шанхае медь подорожала еще заметнее — на 1,38%, достигнув 15 298 долларов, что подтверждает устойчивость азиатского спроса.
Алюминий также демонстрирует силу, укрепившись на 1,2% до 3169 долларов за тонну. Металл обновил недельный максимум, несмотря на попытки коррекции в конце торговой сессии. Поддержку ценам оказывает Ормузский кризис, который провоцирует удорожание энергоносителей. Для энергоемкого производства алюминия это критический фактор, закладывающий инфляционный потенциал в себестоимость продукции.
"Рынок меди сейчас работает по принципу сжатой пружины. Любая новость о снижении напряженности воспринимается как сигнал к росту, но фундаментальный риск сохраняется в энергетическом секторе", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.
Физическое наличие металла на складах LME стремительно сокращается. Резервы меди упали до 307,75 тысяч тонн — это минимальный уровень за последние четыре месяца. Ситуация с алюминием выглядит еще более тревожной: запасы опустились до 289,22 тысяч тонн. Таких низких показателей площадка не видела с осени 2022 года. Пустые склады лишают рынок страховочной подушки при резких перебоях в поставках.
Дефицит сырья заставляет трейдеров внимательно следить за кривой доходности. Спотовая медь торговалась с дисконтом в 68 долларов к трехмесячному контракту, что указывает на краткосрочную передышку в спросе. Однако эксперты предупреждают, что безопасность цепочек остается под вопросом из-за нестабильности перевозок. Оперативная сводка на 10 июля подтверждает сохранение высоких ценовых уровней во всей корзине промышленных металлов.
|Металл (LME cash)
|Цена за тонну (USD)
|Медь
|13 453
|Олово
|53 291
|Никель
|16 405
|Алюминий
|3 162.5
"Снижение складских запасов до критических минимумов — это прямой сигнал к неизбежному дефициту. В этом году мы увидим серьезное давление на прибыль промышленных потребителей", — объяснил специально для Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.
Ослабление доллара, продолжающееся три дня подряд, создает благоприятный фон для сырьевых активов. Валютный фактор компенсирует страхи перед инфляцией, которую провоцирует топливный кризис в Евросоюзе и Турции. Пока глава отделения ФРС Джон Уильямс пытается успокоить рынок, трейдеры закладывают в цену металлов премию за риск перебоев в поставках из-за санкций и конфликтов.
Рынок алюминия перешел к фазе накопления дефицита. Прогнозы на текущий год остаются пессимистичными с точки зрения доступности предложения. На фоне удорожания нефти и сложностей в ремонте НПЗ затраты на плавку металлов будут только расти. Это заставляет инвесторов перекладывать средства из облигаций в реальные активы, защищая капитал от обесценивания.
"Геополитическая премия в цене металла сейчас составляет около 15%, и она никуда не денется в ближайшее время. Мы видим корреляцию между стоимостью бензина и алюминием через призму затрат на энергию", — отметил эксперт Pravda.Ru Геннадий Чернов.
Медь реагирует не только на темпы роста ВВП, но и на критическое снижение запасов. Когда физического металла на биржах становится меньше, цена растет даже при умеренном спросе.
Обострение в регионе грозит перебоями в поставках нефти и газа. Поскольку производство алюминия требует огромных затрат электроэнергии, рост цен на топливо моментально переносится на стоимость металла.
При текущем уровне запасов на LME существенное падение цен маловероятно. Рынок находится в состоянии дефицита, что подтверждает высокая волатильность и боковой тренд утренних сессий.
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