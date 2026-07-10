Самозанятые отвернулись от пенсионных программ: люди увидели подвох в будущих гарантиях

Российские самозанятые игнорируют государственные программы добровольного пенсионного и медицинского страхования из-за отсутствия доверия к финансовым институтам и низкой доходности доступных инструментов защиты капитала. Элина Жгутова, руководитель Общественного центра по защите традиционных семейных ценностей "Иван Чай" и эксперт по семейной политике, в беседе с Pravda.Ru объяснила, почему граждане предпочитают не инвестировать в будущие социальные гарантии.

Фото: Openverse by Бесплатный фотобанк, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/ Пенсия

Ранее "Известия" сообщили, что темпы формирования пенсионных накоплений среди самозанятых остаются критически низкими: за первый квартал 2026 года в систему поступило лишь 8,5% от годового плана, а на случай болезни — менее 0,5% от ожидаемых объемов. Эксперты отмечают, что массовый отказ граждан от участия в государственных программах привел к дефициту средств в профильных фондах.

По словам Жгутовой, недоверие к институтам накопления имеет под собой историческую почву. Инфляционные процессы и нестабильность рынков делают выбор инструмента инвестирования практически невозможным для человека с ограниченным доходом.

"Есть неверие в будущие накопления. Это, если можно так сказать, уже генетически выработано в нашем народе: сколько сгорело в девяностые, сколько дальше — и так далее. Инфляция идет, цены растут. И в чем копить сейчас — реально непонятно. Недвижимость сегодня — это нереальные вложения. Машины стареют и дешевеют. Золото тоже недоступно, оно слишком обременительно в обращении, слишком высокая бюрократическая нагрузка", — отмечает она.

Специалист добавила, что многие самозанятые едва покрывают текущие расходы, из-за чего стратегическое планирование уходит на второй план. При этом традиционные активы, такие как недвижимость или драгоценные металлы, для большинства работников этого сектора либо недоступны, либо несут избыточную бюрократическую нагрузку. В текущих реалиях выбор стратегии для сохранения сбережений становится для людей практически невыполнимой задачей.

"Самозанятый, как правило, имеет скромный доход и едва справляется с текущими расходами. Ему просто нечего откладывать на будущее, а даже если бы были сбережения, непонятно, куда их вложить. Поэтому люди сосредоточены на сегодняшних нуждах и не задумываются о завтрашнем дне, тем более что внятной программы медицинской профилактики у нас нет", — пояснила Жгутова.

Эксперт подчеркнула, что добровольный взнос в размере более 70 тысяч рублей в год является неподъемной суммой для многих граждан. В условиях, когда граждане сталкиваются с риском бедности в старости, отсутствие государственной профилактики здоровья и понятных систем накопления заставляет людей отказываться от участия в страховании.

Тем временем профильные ведомства ищут способы адаптации системы под нужды независимых профессионалов. Ожидается, что внедрение новых механизмов для фрилансеров поможет частично выровнять ситуацию, однако вопрос мотивации остается открытым. Исследователи напоминают, что для успешного планирования старости формирование пенсионного капитала требует системного подхода, который пока трудно реализовать в массовом сегменте.

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