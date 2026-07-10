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Бензиновый вопрос вышел из-под контроля: Новак раскрыл, почему заправки начали испытывать проблемы

Экономика » Сырье

Российский топливный рынок столкнулся с серьезными вызовами: повреждения нефтеперерабатывающих мощностей из-за внешних атак спровоцировали локальный дефицит горючего и перебои в работе автозаправочных станций. Вице-премьер Александр Новак официально признал наличие проблем, подтвердив, что выход из строя части оборудования НПЗ напрямую отразился на стабильности поставок. 

Александр Новак
Фото: government.ru by Пресс-служба Правительства РФ is licensed under Правительство Российской Федерации
Александр Новак

Официальное признание: почему возник дефицит

Ситуация с обеспечением внутреннего рынка нефтепродуктами перешла в фазу ручного управления. По словам Александра Новака, инциденты на производственных площадках привели к технологическим сбоям, которые невозможно игнорировать. Основной удар пришелся на высокотехнологичное оборудование НПЗ, ремонт которого осложняется текущей геополитической обстановкой.

Проблемы с логистикой и производством уже привели к тому, что в ряде регионов бензин перевалил за сотню, а независимые сети АЗС оказались в тисках между растущими оптовыми ценами и необходимостью сохранять лояльность клиентов. Правительство концентрирует усилия на максимально быстрой загрузке уцелевших мощностей, чтобы компенсировать выбывшие объемы производства.

"Текущий дефицит — это прямой результат сокращения предложения при стабильно высоком сезонном спросе. Рынок крайне чувствителен к любым новостям о состоянии заводов, что мгновенно отражается на биржевых котировках", — объяснил в беседе с Pravda.Ru аналитик рынка нефтепродуктов Геннадий Чернов.

Меры защиты: от ПВО до экспортных барьеров

Власти признают, что ключевым фактором стабилизации является физическая безопасность инфраструктуры. Параллельно с усилением защиты заводов кабинет министров внедряет экономические фильтры. Полный запрет на экспорт дизеля и газойля, действующий до конца июля, призван оставить максимально возможные объемы топлива внутри страны. Однако бензиновый дефицит вывел наружу опасный просчет в планировании резервов, которые оказались недостаточными для покрытия резкого выпадения мощностей сразу на нескольких крупных объектах.

"Для купирования кризиса правительству придется не только ограничивать экспорт, но и, возможно, субсидировать железнодорожные перевозки топлива из восточных регионов в европейскую часть страны, где нехватка ощущается острее всего", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Прогнозы и риски для потребителей

Несмотря на заверения властей о наращивании производства, краткосрочные риски остаются высокими. Потребители уже сталкиваются с отсутствием отдельных марок бензина на частных заправках и ростом цен, опережающим инфляцию. Экономическая модель работы малых АЗС в условиях нехватки ресурса становится убыточной, что может привести к закрытию части точек в сельской местности и вдоль трасс.

"Ситуация требует не только заградительных пошлин, но и четкого контроля за распределением имеющихся объемов между крупными сетями и независимым ритейлом, чтобы не допустить монополизации и резкого скачка цен", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Событие / Показатель Последствия и рекомендации
Атаки на нефтеперерабатывающие заводы Сокращение выпуска продукции, риск локального дефицита АИ-95
Запрет на экспорт дизельного топлива Насыщение внутреннего рынка, сдерживание цен на дизель для аграриев
Перебои в работе частных АЗС Рекомендуется заправляться в крупных сетевых компаниях с собственными базами

Ответы на популярные вопросы о топливном кризисе

Почему бензин подорожал, если Россия производит много нефти?
Проблемы связаны не с добычей сырья, а с мощностями по его переработке в готовое топливо. Из-за выхода из строя ключевых установок на НПЗ объем готового бензина на рынке временно снизился, что подтолкнуло оптовые цены вверх.

Исчезнет ли топливо с заправок полностью?
Тотального исчезновения не ожидается, так как правительство блокирует вывоз горючего за рубеж. Однако на отдельных АЗС возможны временные перебои с определенными марками бензина до нормализации поставок из резервов.

Как долго продлятся ограничения на экспорт?
В настоящее время мораторий установлен до 31 июля 2026 года. Решение о его продлении будет зависеть от скорости восстановления поврежденных заводов и стабильности цен на внутреннем рынке.

Стоит ли сейчас запасаться топливом в канистры?
Ажиотажный спрос только усугубляет ситуацию с очередями. Власти принимают меры по увеличению загрузки оставшихся НПЗ, поэтому дефицит носит временный и географически неравномерный характер.

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Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
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