Ормузский кризис набирает силу: что удерживает нефть от резкого скачка и где скрыта опасность

Очередное обострение в Ормузском проливе, где трафик танкеров упал до исторического минимума, пока не вызвало ценового шока на глобальном энергетическом рынке. Несмотря на фактическую остановку судоходства и взаимные удары США и Ирана, стоимость барреля нефти удерживается в пределах 80 долларов. Эксперты предупреждают, что психологический рубеж в 100 долларов будет пройден только в случае начала наземной операции, на которую Вашингтон вряд ли решится из-за риска топливного кризиса внутри Штатов перед выборами в конгресс.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Перевозка нефти

Прямое столкновение: почему замер Ормузский пролив

Конфликт Вашингтона и Тегерана перешел в фазу открытого силового противостояния. По данным мониторинговых сервисов, после обмена ударами интенсивность судоходства в проливе сократилась до 14 судов в сутки — это худший показатель за последние годы. Причиной эскалации стали атаки на танкеры. Как пояснил в интервью "Известиям" старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Сажин, иранская сторона жестко пресекает попытки судов следовать "американским маршрутом" вдоль побережья Омана, настаивая на исключительном праве контроля над акваторией.

"Если конфликт начнет напрямую затрагивать физические объемы поставок, рыночная реакция окажется непропорционально резкой и болезненной", — предположил в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Ситуация осложняется тем, что целями американских снарядов стали объекты вблизи АЭС в Бушере, а Иран в ответ атаковал военную инфраструктуру США в Иордании, Кувейте и Бахрейне. На этом фоне Дональд Трамп объявил о выходе из переговорного процесса и восстановил жесткие санкции против иранского нефтяного сектора, обязав союзников разорвать все контракты в кратчайшие сроки.

Реакция рынков: нефть ждет большой игры

Мировая экономика демонстрирует удивительную стойкость: котировки Brent хоть и поднялись к отметке 79 долларов, но не сорвались в бесконтрольное ралли. Аналитики полагают, что рынок уже привык к постоянному напряжению на Ближнем Востоке. Однако долгосрочные последствия могут быть серьезными. В частности, блокировка пролива ставит под удар энергетическую безопасность Европы, которая рассчитывала на катарский СПГ для заполнения хранилищ.

"Текущая эскалация фактически лишает глобальный рынок возможности восстановить добычу до плановых уровней в сезон пикового спроса", — констатировал в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Для России ситуация двоякая. С одной стороны, рост мировых цен тянет за собой стоимость отечественного сырья. С другой — усиление давления на Иран может привести к сокращению дисконтов на российскую нефть, так как конкуренция среди подсанкционных поставщиков снизится.

Фактор Трампа и американские заправки

Главным сдерживающим фактором для Вашингтона остаются внутренние цены на топливо. Дональд Трамп осознает, что любой скачок стоимости бензина на американских АЗС моментально обрушит его рейтинги. Исторический опыт показывает, что когда галлон дорожает, лояльность избирателя к администрации Белого дома падает до критических отметок. Именно поэтому полномасштабная наземная операция против Ирана считается маловероятной — она гарантированно отправит котировки за отметку 100-120 долларов.

"Вашингтону одинаково опасны как сверхвысокие цены, бьющие по карману граждан, так и обвал рынка до 60 долларов, который сделает убыточными сланцевые проекты в самих США", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru аналитик рынка нефтепродуктов Геннадий Чернов.

Событие / Показатель Последствия и эффект Блокировка Ормузского пролива Дефицит СПГ в Европе и рост логистических затрат Восстановление санкций США против Ирана Снижение мировых запасов нефти, рост цен до $85-90 Рост стоимости бензина в США Падение политических рейтингов Трампа перед выборами

Ответы на популярные вопросы о ситуации в Ормузском проливе

Как закрытие пролива повлияет на цены в российских магазинах? Прямого влияния на стоимость продуктов питания в РФ ситуация не окажет, однако общий рост мировых цен на энергоносители может косвенно поддерживать глобальную инфляцию, что отразится на стоимости импортных комплектующих. Стоит ли сейчас покупать валюту на фоне нестабильности? В текущих условиях рублевые активы показывают доходность, превышающую темпы инфляции. Валютные спекуляции в моменты резких геополитических обострений несут повышенные риски из-за волатильности. Почему нефть не подорожала до 100 долларов сразу? Рынок заранее закладывает определенный уровень риска в цену. К тому же, пока физические поставки полностью не прекращены, а запасы в крупных экономиках (США, Китай) остаются достаточными, фундаментальных причин для взрывного роста нет. Пострадает ли российская нефтепереработка от санкций против Ирана? Напротив, ограничение иранского экспорта может повысить востребованность российского сырья на восточных рынках, что потенциально увеличит доходы бюджета даже при сохранении текущих объемов добычи.

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