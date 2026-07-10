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Бензин перевалил за сотню: рыночная ловушка поставила частные АЗС на грань выживания

Экономика » Сырье » Нефть

На заправках по стране цены поползли вверх. Хуже всего дела обстоят у частников — там литр бензина или дизеля уже может перевалить за 100 рублей. Гиганты нефтянки пока держатся, ценники у них почти не трогали.

Вечерняя заправка в Москве
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Вечерняя заправка в Москве

Почему частные АЗС задирают цены

Независимые заправки сами нефть не качают и заводы не имеют. Покупают топливо на бирже или через перекупщиков. На бирже цены подскочили. Частникам приходится либо поднимать стоимость для водителей, либо работать в убыток.

"Принудительное снижение цен ниже закупочной стоимости может привести к банкротству независимых АЗС. Это сократит количество заправок, особенно в небольших городах", — пояснил эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

ФАС сейчас копает в сторону оптовых цен, чтобы понять, откуда взялся такой резкий скачок.

Что поможет сбить стоимость топлива

Чтобы не зависеть от нефтяных монополистов, нужно больше своих заводов. Речь о строительстве мини-НПЗ. Такие заводики будут гнать топливо на биржу. Конкуренция вырастет — цены для обычных заправок упадут.

"Если тему топлива затронуть с точки зрения износа сетей и тарифов, то тут важна системная реформа, а не разовые вливания", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по тарифам Евгений Блех.

Проблемы с доставкой в Крым и на Юг

В Крыму с бензином совсем беда. Мало перерабатывают, а пути доставки топлива забиты или работают плохо. Логистический затор уже докатился до Краснодарского края. Чтобы разгрузить ситуацию, нужно искать новые маршруты. С ажиотажем стало полегче. Люди перестали скупать бензин канистрами, очереди на заправках потихоньку исчезают.

"Июль и август — самые напряженные месяцы. Но в этом году некоторые россияне предпочитают отказываться от автомобилей в пользу других видов транспорта", — заключил Игорь Юшков.

Кто продает Ситуация с ценой
Крупные нефтяные компании Цены стабильны, есть свои НПЗ
Независимые АЗС Рост выше 100 руб., зависят от биржи
Экспертная проверка: эксперт по тарифам Евгений Блех
Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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