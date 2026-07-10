Громкое обещание обернулось многомиллионной расплатой: Apple открыла кошелек после скандала с iPhone

Технологический гигант Apple столкнулся с последствиями агрессивного маркетинга: компания выплатит пользователям iPhone около 250 миллионов долларов в рамках судебного урегулирования. Причиной коллективного иска стала задержка внедрения функций искусственного интеллекта, которые были обещаны в рекламных кампаниях последних моделей смартфонов. Американские потребители сочли действия корпорации недобросовестной практикой, вынудив Apple пойти на мировое соглашение, чтобы избежать дальнейших разбирательств.

Фото: commons.wikimedia.org by SimonWaldherr, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Айфон

Цена пустого обещания: детали иска против Apple

Спор разгорелся вокруг функций нейросети, которые Apple анонсировала в июне 2024 года. Компания активно продвигала новые iPhone как устройства с продвинутым искусственным интеллектом, однако к моменту релиза обещанные инструменты так и не появились в прошивках. Покупатели сочли, что их ввели в заблуждение, заставив платить за функционал, который фактически отсутствовал. Несмотря на то что Apple отказалась признавать вину в обмане потребителей, юристы компании предпочли закрыть дело, выделив четверть миллиарда долларов на компенсации.

"Данный кейс наглядно показывает, что эпоха безнаказанного маркетинга в IT-секторе заканчивается. Регуляторы и суды США всё жестче реагируют на разрыв между рекламными обещаниями и реальным технологическим наполнением продукта, особенно когда речь идет о переплате за бренд", — констатировал в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Кто может претендовать на компенсацию в $95

Рассчитывать на выплату могут не все владельцы смартфонов. Критерии строго ограничены географией и модельным рядом. Под программу попадают жители США, купившие устройства линеек iPhone 15 Pro и iPhone 16 (включая модели Plus, Max и бюджетную версию 16e) в строго определенный период: с 10 июня 2024 года по 29 марта 2025 года. Сумма в $95 рассматривается как частичный возврат стоимости гаджета за отсутствие заявленных флагманских опций.

"Для пользователей из России эта новость имеет скорее информационный характер, так как американские судебные соглашения редко распространяются на другие юрисдикции. Однако это создает важный прецедент для защиты прав потребителей при покупке сложной электроники во всем мире", — отметил в беседе с Pravda.Ru юрист по защите прав потребителей Татьяна Федорова.

Событие / Показатель Последствия и эффект Выплата $250 млн по иску Снижение чистой прибыли Apple в отчетном квартале Задержка функций ИИ Репутационные риски и охлаждение интереса к новым моделям Релиз iPhone Ultra за $2500 Проверка готовности рынка к сверхдорогому сегменту складных устройств

Будущее ИИ в операционной системе iOS 27

Пока американские суды распределяют миллионы долларов между недовольными клиентами, Apple пытается наверстать упущенное в программном обеспечении. Ожидается, что полноценный функционал искусственного интеллекта станет доступен пользователям только осенью вместе с выходом iOS 27. Параллельно компания готовит экспансию в сегмент складных устройств: до конца года планируется выпуск около 10 миллионов экземпляров iPhone Ultra стоимостью порядка 191 тысячи рублей, что может стать попыткой компенсировать убытки от текущих судебных разбирательств.

"Корпорация вынуждена инвестировать огромные средства в железо, чтобы оправдать ожидания инвесторов. Однако перегрев ожиданий вокруг ИИ может привести к тому, что даже iOS 27 не удовлетворит рынок, если функции окажутся вторичными", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Ответы на популярные вопросы о выплатах Apple

Можно ли получить компенсацию, если iPhone куплен в России?

Нет, данное урегулирование касается только коллективного иска, поданного в американской юрисдикции. Выплаты предусмотрены исключительно для жителей США, которые приобрели устройства через официальные каналы или сертифицированных ретейлеров внутри страны.

Какие именно модели iPhone попали в список проблемных?

В список включены флагманские устройства последних поколений: iPhone 15 Pro и 15 Pro Max, а также вся 16-я серия, включая модификации Plus и Ultra-версии, купленные в период действия маркетинговой кампании.

Когда ожидать появления обещанных функций нейросети?

Согласно последним данным, полноценное внедрение инструментов искусственного интеллекта запланировано на осень 2025 года. Вероятнее всего, это произойдет одновременно с релизом операционной системы iOS 27.

Повлияет ли этот штраф на стоимость новых смартфонов?

Прямой связи между выплатами по искам и ценообразованием обычно нет, однако Apple уже анонсировала выпуск премиального iPhone Ultra ценой около $2500. Это может быть связано с попыткой повысить маржинальность бизнеса на фоне глобального замедления спроса и роста юридических издержек.

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