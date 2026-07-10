Бензиновый дефицит вывел наружу опасный просчет: теперь спрос может быть совсем не с заправок

Проблема дефицита горючего в России напрямую связана с необходимостью форсированного усиления физической и разведывательной защиты объектов нефтепереработки, заявил гендиректор Института проблем энергетики, член-корреспондент РАН Булат Нигматулин. В комментарии для Pravda.Ru эксперт подчеркнул, что стабильность на топливном рынке будет достигнута лишь после внедрения жесткой системы ответственности за безопасность промышленных гигантов.

Фото: commons.wikimedia by Рама, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Бензоколонки на автозаправочной станции

Ранее вице-премьер России Александр Новак заявлял, что ситуация на топливном рынке частично стабилизирована, однако положение дел остается непростым. Подобные выводы были озвучены в ходе совещания президента Владимира Путина с членами правительства. Параллельно с этим в ряде регионов фиксируется нетипичная обстановка с доступностью нефтепродуктов, требующая вмешательства профильных ведомств.

По словам Нигматулина, атаки на ключевые предприятия отрасли были предсказуемы, однако создание эшелонированной обороны вокруг НПЗ оказалось недостаточно завершенным в срок. Он добавил, что в зоне риска сегодня находятся не только нефтяные объекты, но и производители удобрений, а также пороховые заводы.

"Защита предприятий требовала развертывания масштабной мобилизационной системы. Еще два с половиной года назад следовало сформировать штабы, разработать циркуляры и организовать физическую, разведывательную и противокумулятивную оборону, оценив при этом вероятные темпы наступления противника", — отметил специалист.

Специалист акцентировал внимание на том, что отсутствие бензина в период уборочной кампании создает излишнее социальное напряжение. На текущий момент объемы первичной обработки сырья в июне обновили многолетние антирекорды, что вынуждает искать альтернативные пути снабжения. В частности, эксперт предлагает использовать возможности приграничных государств — Китая, Казахстана и Монголии.

"У китайцев есть огромные нефтеперерабатывающие заводы, их мощности в разы превышают наши. Следовало договариваться о переработке нашего давальческого сырья еще в 2022–2023 годах — привозить эшелоны нефти и получать обратно готовый бензин — через межправительственные соглашения", — отметил Нигматулин.

Подобные схемы уже обсуждаются в экспертном сообществе, так как модель платформенного управления поставками позволяет исключать рыночные диспропорции. Тем не менее, Нигматулин настаивает на персональной ответственности руководителей регионов и собственников предприятий за перебои с горючим.

По его словам, власть регионов должна подразумевать соответствующий масштаб ответственности, вплоть до уголовной за невыполнение планов по защите критической инфраструктуры. Пока же для тушения пожара на рынке власти вынуждены использовать экстренные логистические коридоры, чтобы вернуть бензин на автозаправочные станции.

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