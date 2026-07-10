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Самая узнаваемая купюра страны станет другой: с 10 июля россияне увидят новую сторублевку

Экономика » Финансы » Деньги

Банк России обновил дизайн и систему защиты самой массовой российской купюры: с 10 июля 2026 года в наличное обращение поступает модернизированная банкнота номиналом 100 рублей. Регулятор внедрил в новую сторублевку современные оптические переменные элементы и улучшил тактильные маркеры для слабовидящих, при этом старые образцы денег останутся законным средством платежа до их естественного износа и выхода из оборота.

100 рублей
Фото: ЦБ России
100 рублей

Спасская башня и Ржевский мемориал: как выглядит новая банкнота

Новая сторублевка выполнена в оливково-оранжевой гамме, что заметно отличает её от привычных коричневых оттенков версии 1997 года. Лицевая сторона посвящена Москве: центральное место занимает Спасская башня Кремля с курантами. На оборотной стороне запечатлен Ржевский мемориал советскому солдату — масштабный памятник, открытый в Тверской области.

"Обновление банкнот — это не только вопрос эстетики, но и необходимость поддерживать защитный комплекс на уровне, недоступном для фальшивомонетчиков. Современные технологии позволяют внедрить элементы, которые практически невозможно подделать кустарным способом", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Важным элементом оформления стала карта Центрального федерального округа, органично вписанная в дизайн оборотной стороны. В верхней части купюры размещен герб России, а год выпуска — "2026" — четко обозначен в правом верхнем углу реверса.

QR-коды и "умная" защита: технические особенности

Материалом для банкноты послужила износостойкая хлопковая бумага белого цвета. Основной упор сделан на цифровую интеграцию: в нижней правой части банкноты находится QR-код. При его сканировании пользователь мгновенно переходит на официальный портал Банка России, где подробно расписаны все признаки подлинности — от водяных знаков до микротекста.

"Для банковского сектора ввод новых купюр означает период настройки банкоматов и счетных машин. Важно, чтобы программное обеспечение корректно распознавало усиленный защитный комплекс, особенно элементы с изменяемым оптическим эффектом", — отметила в беседе с Pravda.Ru банковский аналитик Алина Корнеева.

Особое внимание уделено доступности: банкнота снабжена рельефными метками, которые позволяют людям с нарушениями зрения безошибочно определять номинал на ощупь. Усиленная защита включает скрытые изображения, видимые только под определенным углом, что крайне важно на фоне текущей инфляционной динамики и необходимости защиты наличных расчетов.

Механизм замены: что будет со старыми деньгами

ЦБ подчеркивает: никакой принудительной замены или срочного обмена не потребуется. Купюры образцов 1997 и 2004 годов остаются в легальном обороте без каких-либо ограничений. Они будут выходить из строя постепенно по мере физического обветшания.

"Гражданам не нужно бежать в банки. Любые предложения о срочном обмене старых сторублевок на новые под предлогом аннулирования прежних денег — это классическая схема мошенничества", — предупредил в беседе с Pravda.Ru специалист по противодействию банковскому мошенничеству Андрей Мельников.

Изменение / Характеристика Последствия и рекомендации
Использование QR-кода Быстрая проверка подлинности через смартфон без спецприборов
Усиленный защитный слой Снижение рисков оборота фальшивых денег в розничной торговле
Параллельное хождение купюр Старые деньги действительны; обменивать их специально не требуется

Процесс полной смены бумажного парка может занять несколько лет. Это стандартная процедура, которая не влияет на покупательную способность рубля, хотя рыночные дисбалансы в других секторах экономики могут вызывать больше опасений у населения, чем обновление дизайна наличности.

Ответы на популярные вопросы о новых 100 рублях

Нужно ли сдавать старые сторублевки в банк до июля 2026 года?

Нет, старые банкноты остаются полноценным платежным средством. Вы можете расплачиваться ими в магазинах или вносить на счета без ограничений. Они будут постепенно заменяться новыми по мере износа.

Где можно будет получить новые купюры?

Новые сторублевки будут попадать к гражданам естественным путем: через выдачу сдачи в магазинах и при получении наличных в кассах банков или банкоматах, настроенных на работу с новым образцом.

Как проверить, не подделка ли новая банкнота?

Самый простой способ — использовать QR-код на лицевой стороне. Он ведет на сайт ЦБ с детальным разбором всех защитных признаков. Также стоит обратить внимание на тактильные рельефные зоны и оптические эффекты.

Будут ли банкоматы принимать старые и новые купюры одновременно?

Да, банковское оборудование настраивается на распознавание всех действующих образцов валюты. В переходный период устройства самообслуживания будут принимать и выдавать оба варианта банкнот.

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Экспертная проверка: макроэкономист Артём Логинов, банковский аналитик Алина Корнеева, специалист по противодействию банковскому мошенничеству Андрей Мельников
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
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