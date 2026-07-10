Спонтанный шопинг уходит в прошлое: владельцы недвижимости столкнулись с угрозой выживания

Российский ритейл адаптируется к новой реальности: Mall Index зафиксировал снижение посещаемости торговых центров на 2% за год. Динамика отрицательная, но темпы падения замедляются — годом ранее цифры были хуже. Покупатель пересмотрел свои маршруты. Трафик не исчез, он перераспределился между форматами и сегментами. Пока Москва теряет 2% посетителей, Санкт-Петербург проседает на 5%. Это системная трансформация, которую невозможно игнорировать.

Фото: Designed by Freepik by 4045, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Торговый центр

Ландшафт ритейла: где затишье, а где рост

Рынок демонстрирует признаки охлаждения, сопоставимые с тем, как реагирует рынок недвижимости на изменение условий финансирования. Потребитель стал избирателен. Прошлые модели поведения, ориентированные на импульсивные покупки в моллах, деградируют. Однако эксперты фиксируют оживление в определенных нишах. К середине 2026 года fashion-ритейл вновь стал лидером по открытиям в столице, заняв более трети новых площадок. Это говорит о том, что бизнес верит в возврат аудитории через обновление ассортимента.

"Ритейлеры сейчас находятся в ситуации, когда традиционные методы привлечения трафика работают с перебоями. Посещаемость — это не просто вход в дверь, это конверсия. Мы видим, что выигрывают те, кто интегрирует логистику и онлайн-сервисы в физическое пространство", — объяснил в беседе с Pravda.Ru финансовый консультант Илья Кравцов.

Важным драйвером остаются предприятия общественного питания и сервисные зоны. На фоне того как в Европе стоимость газа провоцирует рост издержек в секторе услуг, российские ТЦ делают ставку на фуд-корты как на центры притяжения. Доля ресторанов и кафе в новых открытиях держится на уровне 22,4%, что подтверждает смену приоритета посещения молла с "шопинга" на "досуг".

Региональный разрез и категории арендаторов

Разрыв между столицей и регионами усиливается. В сегменте одежды и обуви падение трафика в региональных центрах достигает 9%. Это требует от управляющих компаний жесткой дисциплины в администрировании расходов. Ситуация напоминает рынок нефтепродуктов, где разница в логистике и локальном спросе диктует выживаемость бизнеса. В Москве fashion-сегмент потерял всего 3%, что указывает на высокую концентрацию платежеспособного спроса в центре.

Показатель / Сегмент Доля в новых открытиях (%) Fashion-ритейл (одежда, обувь) 35,3% Общественное питание 22,4% Сервисы и бытовые услуги 10,6% Развлечения и фитнес 31,7%

Пока крупные игроки инвестируют в площади, малый бизнес ищет способы оптимизации. Налоговая нагрузка и налоговые проверки делают прозрачность ведения дел единственным способом сохранить устойчивость. Те, кто не смог адаптировать международные переводы для оплаты поставок, постепенно покидают премиальные локации.

"Мы наблюдаем структурный перекос. ТЦ превращаются в многофункциональные хабы. Если раньше арендатор платил за поток, то теперь он сам должен создавать инфоповод. Те, кто не вкладывается в маркетинг, рискуют столкнуться с деградацией выручки", — отметил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Прогноз на второе полугодие и факторы давления

Осенне-зимний сезон традиционно выступает "спасательным кругом" для отрасли. Школьные базары, распродажи ноября и новогодний спрос должны стабилизировать трафик. Но экономика не терпит иллюзий. Уровень жизни и покупательная способность населения остаются главными ограничителями. Без выравнивания цен с маркетплейсами традиционный ритейл продолжит терять маржу.

"Для стабилизации системы необходимо снижать регуляторное давление. Когда бизнес вынужден закладывать в цену товара риск невозврата кредитов или сложности с импортозамещением оборудования, клиент уходит в онлайн. Это горькое лекарство, но рознице нужно догонять e-commerce по удобству", — заявил в беседе с Pravda.Ru юрист Алексей Кузнецов.

Усиление конкуренции происходит и на рынке труда. Дефицит кадров заставляет ритейлеров повышать зарплаты, что увеличивает операционные расходы. Если дефицит инженеров бьет по промышленности, то нехватка линейного персонала в ТЦ напрямую снижает качество сервиса. Разрыв между онлайн-ценой и качеством обслуживания в офлайне становится критическим.

Ответы на популярные вопросы о торговой недвижимости

Почему посещаемость падает, а новые магазины открываются?

Происходит ротация брендов. На место ушедших западных компаний приходят российские и азиатские игроки. Им нужны флагманские площадки для узнаваемости, даже если текущий трафик ниже пиковых значений прошлых лет.

Какие города больше всего страдают от оттока посетителей?

В лидерах падения Санкт-Петербург (-5%). Это связано с высокой насыщенностью качественными площадями и более резким переходом аудитории в онлайн-каналы потребления.

Помогут ли распродажи восстановить показатели?

Сезонные акции поддержат оборот, но не изменят тренд. Потребитель привык к постоянным скидкам на маркетплейсах, поэтому "Черная пятница" в ТЦ больше не является безальтернативным событием.

Как фуд-корты влияют на экономику ТЦ?

Общепит сегодня — главный генератор времени пребывания в центре. Чем дольше человек находится в здании, тем выше вероятность сопутствующей покупки в других категориях.

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