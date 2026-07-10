Миллионы метров в опасности: ведомственные войны привели к параличу крупных строек в стране

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Экономика » Рынки

Российская стройка устанавливает новые рекорды: 108 млн квадратных метров жилья за год. Но цифры скрывают системный перекос. Отрасль научилась возводить стены, но не управлять процессами. Земля, финансы и подключение к сетям существуют в параллельных мирах. Синхронизация буксует в ведомственных барьерах и устаревших протоколах.

Новостройка
Фото: freepik
Новостройка

Кризис управления: цифровой фасад и реальность

На пленарном заседании саммита "Сильная Россия 2026" регуляторы признали: отчеты в квадратных метрах больше не отражают эффективность. Минстрой делает ставку на сжатие инвестиционно-строительного цикла. К 2030 году объект должен проходить путь от котлована до ключей за тысячу дней вместо нынешних 1 250. Сокращение темпа на 50 дней ежегодно — это критический минимум. Параллельно требуется рост производительности труда на 22% при жестком кадровом дефиците. Система нуждается в переподготовке половины из 2,5 млн занятых в секторе.

"Цифровизация — не мода, а принудительный фильтр прозрачности. Но инструменты часто бесполезны из-за человеческого фактора: инструкции по работе в экстремальных температурах просто не читают. Мы даем технологию, но не можем насильно привить культуру исполнения", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Цифровой контур строится на типовых облачных решениях для регионов и внедрении ИИ. Регулятор внедряет связку из мощной региональной платформы и гибких сервисов для малого бизнеса. Однако пока кризис кадров давит на отрасль, внедрение софта замедляется отсутствием квалифицированных операторов на местах.

Ресурсная удавка: как сети убивают проекты

Механизм комплексного развития территорий (КРТ) разбивается о монополизм ресурсников. Застройщики получают сметы на подключение, сопоставимые с ценой первой очереди проекта. В энергетике условия драконовские: оплата всей мощности сразу при договорах до 33 лет. В особых экономических зонах стоимость присоединения сдвигает окупаемость заводов с трех до двадцати лет. Монополисты диктуют цены в 2-3 раза выше рыночных, а оспаривание этих условий парализует стройку.

Проблема Последствия для бизнеса
Требования энергетиков Авансовая оплата мощностей на десятилетия вперед.
Разрыв циклов ремонта Запрет на вскрытие асфальта из-за пятилетней гарантии дорожников.

Бессистемность превращает города в стройплощадки лоскутного типа. Пока дорожники берегут новый асфальт, энергетики не могут проложить кабель. Решение проблемы предложил Клуб инвесторов Москвы: создание региональных операторов для синхронизации всех работ. Сейчас стоимость стройматериалов растет непредсказуемо, и любые задержки из-за несогласованности сетей делают проекты убыточными.

"Бессистемное регулирование тарифов и отсутствие единого оператора создают вакуум планирования. Это прямой путь к убыткам инвестора еще на стадии котлована", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru специалист по тарифам ЖКХ Рабов Артём.

Инвестиционный рычаг: где искать деньги

Бюджетных лимитов на всю необходимую инфраструктуру не хватит. Выходом становятся концессии и внебюджетные инвестиции. "Автодор" за 16 лет привлек 1,1 трлн рублей сторонних вложений, что позволило перевести содержание платных дорог на 90% норматив. С 2025 года регионы получили право напрямую софинансировать федеральные дорожные проекты, разделяя нагрузку с государством. В Тюменской области доля субъекта достигает 30%, в Подмосковье — 50%.

"Инвестиции в среду — это не благотворительность, а управление демографическими рисками. В районах, где школы и парки заложены в проект, готовность семей к расширению вдвое выше", — отметила в беседе с Pravda.Ru экономист Ирина Костина.

Однако даже при наличии денег механизмы буксуют. Концессии на строительство школ застревают в кассовых разрывах из-за повторных экспертиз. Пока идет бесконечная переписка с субподрядчиками, стройка стоит. Переход от отчетности в штуках к оценке управленческой эффективности — главная задача регулятора на ближайшую пятилетку. Если банки видят в длинных вкладах балласт, то стройка, напротив, должна научиться длинному планированию.

Ответы на популярные вопросы о развитии стройотрасли

Почему сроки строительства такие длинные?

В среднем цикл занимает 1 250 дней из-за избыточных согласований и бесконечных переделок техдокументации. Цель государства — срезать 250 дней за счет цифровых регламентов.

Как инфраструктура влияет на цену жилья?

Качественная среда (школы, МФЦ, парки) делает проект ликвидным даже при слабом спросе. Без нее "квадраты" превращаются в неликвид, который невозможно продать без льгот.

Почему застройщики конфликтуют с ресурсниками?

Ресурсные компании требуют авансирования мощностей на весь срок жизни квартала сразу, что изымает из оборота застройщика миллиарды рублей на старте.

Что такое единый оператор сетей?

Это муниципальная или региональная структура, которая сводит в один график ремонт дорог, прокладку труб и строительство домов, исключая повторное вскрытие асфальта.

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Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
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