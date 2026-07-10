Стоимость первички пробивает потолок: рынок сейчас живёт в ритме дисбаланса

Российский рынок первичного жилья вошел в фазу охлаждения. Июньская статистика зафиксировала ценовое плато в мегаполисах, но в регионах уже наметился нисходящий тренд. Ставрополь возглавил список городов с падающими ценниками, потеряв 2,5% за месяц. Пока Москва и Санкт-Петербург удерживают позиции за счет инертности спроса, объем предложения в столицах продолжает расти, создавая предпосылки для коррекции в ближайшие кварталы.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Строительство жилого комплекса

Логика застройщиков: макроэкономическое давление

Рынок новостроек перегрет. Снижение объемов продаж на 12% в первом квартале 2024 года — это четкий сигнал регулятору. Покупатели откладывают сделки, ожидая более комфортных условий. Текущая денежно-кредитная политика ограничивает доступ к дешевым заемным средствам. Это дезинфицирует отрасль от спекулятивного капитала. Девелоперы вынуждены наращивать активность, выводя новые проекты, чтобы поддержать банковские комиссии и операционный денежный поток.

"Рынок недвижимости сейчас напоминает замерший механизм под высоким давлением. Покупательская способность уперлась в потолок, а девелоперы не могут бесконечно держать цены при растущем предложении", — отметил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Региональный срез: где первичка теряет в цене

Девять крупных городов России уже демонстрируют отрицательную динамику. Если в Петербурге снижение символическое, то девиация в Ставрополе отражает реальный уровень жизни в России и баланс локального спроса. Инвесторы уходят из квадратных метров в более ликвидные инструменты, такие как высоковолатильный рынок нефтепродуктов или долговые бумаги. Застройщики в регионах первыми начинают ценовую конкуренцию за сокращающегося клиента.

Город / Регион Изменение цены (июнь) Ставрополь -2,5% Прочие города (9 из списка) -0,5% … -1,5% Москва и Санкт-Петербург 0% (стагнация)

Стагнация в столицах — это лишь пауза перед возможным разворотом. В Москве зафиксировано 127 активных новых проектов, в Петербурге — 102. Избыточное предложение при международных переводах капитала и осторожности внутренних инвесторов неизбежно приведет к дисконтам. Девелоперы маскируют их через акции и рассрочки, избегая прямого снижения прайса в реестрах.

"Вывод новых лотов на рынок без адекватного платежеспособного спроса — рискованная стратегия. Мы видим, как увеличивается срок реализации квартир, что прямо влияет на устойчивость застройщиков", — объяснил в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Цифровой учет: почему предложение обгоняет спрос

Рост числа игроков на рынке усиливает конкуренцию. Новые компании входят в девелопмент, рассчитывая на инерцию прошлых лет. Однако реальность такова: покупатель стал рациональнее. Его тревожат не только цены, но и защита активов в условиях неопределенности. Прозрачность администрирования строек через эскроу-счета гарантирует безопасность, но не доходность вложений.

"Клиенты сегодня тщательно изучают договоры и скрытые условия. Рост предложения дает им пространство для маневра, заставляя юристов застройщиков идти на уступки в лицензионных соглашениях", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru юрист Алексей Кузнецов.

Рынок находится в точке бифуркации. Пока застройщики пытаются привлечь специалистов, используя дефицит инженеров и рост зарплат в смежных отраслях, себестоимость строительства продолжает ползти вверх. Это создает ножницы цен: снижать стоимость жилья нельзя из-за маржинальности, а повышать — из-за отсутствия покупателя. Мониторинг ситуации становится критическим инструментом управления рисками.

Ответы на популярные вопросы о рынке новостроек

Почему цены падают в регионах, а не в Москве?

В столице выше концентрация капитала и сохраняется поддержка крупных работодателей, что создает "подушку" для цен. В регионах спрос более чувствителен к изменениям в экономике.

С чем связан рост предложения при падении продаж?

Застройщики работают по долгосрочным циклам. Проекты, начатые 1-2 года назад, выходят на рынок сейчас, независимо от текущей конъюнктуры спроса.

Стоит ли ждать обвала цен в 2024 году?

Резкий обвал маловероятен из-за системы эскроу-счетов и контроля банков. Скорее рынок ждет длительная стагнация или плавное снижение через скрытые скидки.

Влияет ли дефицит кадров на стоимость жилья?

Да, рост затрат на фонд оплаты труда строителей и инженеров увеличивает себестоимость, что не позволяет девелоперам радикально снижать цены в прайс-листах.

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