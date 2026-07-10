Стоимость первички пробивает потолок: рынок сейчас живёт в ритме дисбаланса

Российский рынок первичного жилья вошел в фазу охлаждения. Июньская статистика зафиксировала ценовое плато в мегаполисах, но в регионах уже наметился нисходящий тренд. Ставрополь возглавил список городов с падающими ценниками, потеряв 2,5% за месяц. Пока Москва и Санкт-Петербург удерживают позиции за счет инертности спроса, объем предложения в столицах продолжает расти, создавая предпосылки для коррекции в ближайшие кварталы.
Рынок новостроек перегрет. Снижение объемов продаж на 12% в первом квартале 2024 года — это четкий сигнал регулятору. Покупатели откладывают сделки, ожидая более комфортных условий. Текущая денежно-кредитная политика ограничивает доступ к дешевым заемным средствам. Это дезинфицирует отрасль от спекулятивного капитала. Девелоперы вынуждены наращивать активность, выводя новые проекты, чтобы поддержать банковские комиссии и операционный денежный поток.
"Рынок недвижимости сейчас напоминает замерший механизм под высоким давлением. Покупательская способность уперлась в потолок, а девелоперы не могут бесконечно держать цены при растущем предложении", — отметил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.
Девять крупных городов России уже демонстрируют отрицательную динамику. Если в Петербурге снижение символическое, то девиация в Ставрополе отражает реальный уровень жизни в России и баланс локального спроса. Инвесторы уходят из квадратных метров в более ликвидные инструменты, такие как высоковолатильный рынок нефтепродуктов или долговые бумаги. Застройщики в регионах первыми начинают ценовую конкуренцию за сокращающегося клиента.
|Город / Регион
|Изменение цены (июнь)
|Ставрополь
|-2,5%
|Прочие города (9 из списка)
|-0,5% … -1,5%
|Москва и Санкт-Петербург
|0% (стагнация)
Стагнация в столицах — это лишь пауза перед возможным разворотом. В Москве зафиксировано 127 активных новых проектов, в Петербурге — 102. Избыточное предложение при международных переводах капитала и осторожности внутренних инвесторов неизбежно приведет к дисконтам. Девелоперы маскируют их через акции и рассрочки, избегая прямого снижения прайса в реестрах.
"Вывод новых лотов на рынок без адекватного платежеспособного спроса — рискованная стратегия. Мы видим, как увеличивается срок реализации квартир, что прямо влияет на устойчивость застройщиков", — объяснил в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.
Рост числа игроков на рынке усиливает конкуренцию. Новые компании входят в девелопмент, рассчитывая на инерцию прошлых лет. Однако реальность такова: покупатель стал рациональнее. Его тревожат не только цены, но и защита активов в условиях неопределенности. Прозрачность администрирования строек через эскроу-счета гарантирует безопасность, но не доходность вложений.
"Клиенты сегодня тщательно изучают договоры и скрытые условия. Рост предложения дает им пространство для маневра, заставляя юристов застройщиков идти на уступки в лицензионных соглашениях", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru юрист Алексей Кузнецов.
Рынок находится в точке бифуркации. Пока застройщики пытаются привлечь специалистов, используя дефицит инженеров и рост зарплат в смежных отраслях, себестоимость строительства продолжает ползти вверх. Это создает ножницы цен: снижать стоимость жилья нельзя из-за маржинальности, а повышать — из-за отсутствия покупателя. Мониторинг ситуации становится критическим инструментом управления рисками.
В столице выше концентрация капитала и сохраняется поддержка крупных работодателей, что создает "подушку" для цен. В регионах спрос более чувствителен к изменениям в экономике.
Застройщики работают по долгосрочным циклам. Проекты, начатые 1-2 года назад, выходят на рынок сейчас, независимо от текущей конъюнктуры спроса.
Резкий обвал маловероятен из-за системы эскроу-счетов и контроля банков. Скорее рынок ждет длительная стагнация или плавное снижение через скрытые скидки.
Да, рост затрат на фонд оплаты труда строителей и инженеров увеличивает себестоимость, что не позволяет девелоперам радикально снижать цены в прайс-листах.
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