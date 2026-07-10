Биржевой рынок топлива дошел до катастрофической черты: последствия уже начали разрушать сектор

Объемы реализации бензина на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) рухнули до минимальных значений за всю историю наблюдений. По итогам торгов 8 июля зафиксирована продажа лишь 8,1 тыс. тонн моторного топлива. Стремительное сокращение биржевого предложения происходит на фоне масштабных внеплановых ремонтов на девяти ключевых нефтеперерабатывающих заводах и жесткой политики регуляторов по вытеснению посредников с рынка. Ситуация создает серьезное давление на розничный сегмент, вынуждая независимые АЗС искать новые способы сохранения маржинальности в условиях дефицита ликвидности.

Фото: commons.wikimedia.org by Ural-66, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Вагон-цистерна для нефти и светлых нефтепродуктов f005

Причины биржевого провала

С начала июля реализация популярных марок бензина АИ-92 и АИ-95 сократилась практически в два раза. Столь резкое падение активности на СПбМТСБ эксперты связывают с системной перестройкой цепочек поставок. Власти усилили контроль над торгами, стремясь исключить цепочки посредников, которые зачастую провоцировали необоснованный рост цен. Одновременно с этим внедряется механизм перевода небольших НПЗ на прямые контракты с крупными нефтяными корпорациями.

"Снижение биржевых оборотов до исторического минимума — это тревожный сигнал, указывающий на структурный сдвиг в распределении ресурса внутри страны", — констатировал в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Такая трансформация направлена на стабилизацию внутренних цен, однако в моменте она привела к вымыванию доступного топлива с открытых торгов. В условиях ограниченного предложения стоимость ресурса для конечного потребителя может начать расти, если компенсаторные механизмы прямой отгрузки не заработают в полную силу. Параллельно с этим многие компании оценивают изменение баланса цен на альтернативные источники энергии.

Ремонты на НПЗ и дефицит предложения

Технический фактор стал ключевым катализатором падения продаж. Сразу девять отечественных нефтеперерабатывающих заводов, формирующих основной пул биржевой ликвидности, ушли на внеплановые ремонтные работы. Это сократило физическую возможность компаний выводить дополнительные лоты на торги, создав локальный дефицит в ключевых регионах потребления.

"Рынок нефтепродуктов крайне чувствителен к любым сбоям в графике профилактических работ, а нынешняя концентрация ремонтов совпала с пиком сезонного спроса", — объяснил в беседе с Pravda.Ru аналитик рынка нефтепродуктов Геннадий Чернов.

Для обеспечения стабильности внутреннего рынка правительство может пойти на дальнейшее ограничение экспортных потоков. В текущей ситуации приоритетом становится наполнение региональных нефтебаз, чтобы избежать перебоев на заправках в период отпусков и уборочной кампании. В то время как энергетические резервы в ЕС вызывают опасения из-за климата, Россия концентрирует внимание на логистике светлых нефтепродуктов.

Последствия для независимых АЗС

Наиболее уязвимым звеном остаются независимые АЗС, не имеющие собственной переработки. Прямые поставки от ВИНК (вертикально-интегрированных нефтяных компаний) могут стать для них спасением, но только при сохранении адекватной закупочной стоимости. В противном случае владельцы заправок столкнутся с отрицательной маржой, когда розничная цена, сдерживаемая регуляторами, окажется ниже оптовой себестоимости.

"Для частных сетей критически важно получить гарантии объемов по ценам, позволяющим покрывать операционные расходы, иначе мы увидим закрытие мелких игроков", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Событие / Показатель Последствия и Рекомендации Падение биржевых продаж бензина до 8,1 тыс. тонн Снижение ликвидности; риски роста оптовых цен на АИ-92 и АИ-95 Внеплановые ремонты на 9 НПЗ Физическое сокращение предложения; необходимость ручного управления запасами Перевод на прямые контракты Устранение перекупщиков; требуется мониторинг доступа малого бизнеса к ресурсу

Ответы на популярные вопросы о ситуации с бензином

Исчезнет ли бензин с заправок из-за падения биржевых продаж?

Физического дефицита на сетевых АЗС не ожидается, так как основные объемы топлива распределяются через прямые договора нефтекомпаний. Биржа отражает лишь свободный рынок, который сейчас перестраивается. Ждать ли резкого скачка цен на бензин в ближайшее время?

Розничные цены в России традиционно сдерживаются государством в пределах инфляции. Основное давление падение биржи окажет на оптовый сегмент и оптовую маржу трейдеров, а не на ценники для автолюбителей. Почему НПЗ ушли на ремонт именно сейчас?

Внеплановые работы часто связаны с необходимостью техобслуживания оборудования в условиях высокой загрузки и санкционных ограничений на поставку комплектующих. Это вынужденная мера для обеспечения безопасности производства. Как ситуация отразится на бизнесе независимых заправок?

Мелкие игроки лишаются привычного инструмента закупки через биржу. Им придется экстренно переходить на прямые поставки от крупных заводов, что требует пересмотра логистики и финансовых условий работы.

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