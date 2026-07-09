В Европе захлопнулась еще одна финансовая дверь: для российских инвесторов наступил новый этап

Власти Бельгии прервали семимесячный мораторий на рассмотрение заявок российских инвесторов, начав массово рассылать отказы в разблокировке активов. Финансовый регулятор страны возобновил работу вопреки продолжающемуся судебному спору в Госсовете, который ставит под сомнение легитимность действий Казначейства. Текущая динамика свидетельствует о радикальном ужесточении политики европейских чиновников, которые теперь требуют от частных лиц практически невыполнимых доказательств разрыва связей с российскими финансовыми институтами.

Фото: flickr.com by fdecomite, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Флаг Бельгии

Разрыв паузы: почему Бельгия снова начала отказывать

Казначейство Бельгии вернулось к практике вынесения решений по российским активам после длительного затишья, начавшегося еще в конце прошлого года. Как отмечают профильные юристы, первые отказные распоряжения датированы началом июля, но до заявителей они начали доходить только сейчас. Ранее ведомство фактически заморозило процесс, ссылаясь на разбирательство в Государственном совете Бельгии, где оспаривались полномочия Казначейства на выдачу подобных лицензий.

"Ситуация с массовыми отказами показывает, что европейский регулятор не намерен идти навстречу частным лицам, создавая бюрократические барьеры. Инвесторам важно понимать, что наличие блокировок напрямую влияет на возможность формирования пенсионных накоплений и долгосрочную финансовую устойчивость", — разъяснила в беседе с Pravda.Ru юрист по банкротству физлиц Наталья Круглова.

Юридические ловушки и новые подписи в документах

Особенностью новой волны решений стала их двойная авторизация. Теперь под документами стоят подписи не только главы Казначейства Александра де Геста, но и министра финансов Яна Ямбона. Эксперты полагают, что это попытка "зацементировать" легитимность отказов и устранить претензии аудиторов Госсовета к полномочиям конкретных чиновников. Однако содержательная часть писем не претерпела позитивных изменений.

Старший юрист коллегии адвокатов Delcredere Артем Касумян подтвердил получение нескольких таких решений. Он подчеркнул, что основания для отказа выглядят надуманными и используются регулятором уже около года. С ним согласны и другие участники рынка, фиксирующие, что ведомство игнорирует заверения брокеров о невозможности полного расторжения отношений до момента вывода самих активов.

"Несмотря на двойную подпись, содержание этих решений спорно. Инвесторам отказывают по формальным причинам, которые Казначейство ввело в оборот еще год назад. Это может стать новым трендом в политике разблокировок", — констатировал в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Аргументация Казначейства: тупик для частного инвестора

Основной претензией бельгийской стороны остается отсутствие доказательств прекращения "косвенных отношений" между инвестором и Национальным расчетным депозитарием (НРД). В условиях санкций и изменений в банковском секторе выполнение этого требования становится невозможным для большинства россиян. Регулятор упорно игнорирует статью 6 (1) Регламента ЕС 269/2014, которая теоретически позволяет размораживать средства частных лиц без жесткой привязки к разрыву связей с санкционными структурами.

"Мы наблюдаем реализацию худшего сценария, когда правовые нормы трактуются предельно жестко. Это увеличивает риски не возврата капитала в российскую юрисдикцию, что в будущем может отразиться на уровне жизни даже самозанятых граждан, вкладывавших средства через биржевые инструменты", — предположила в беседе с Pravda.Ru экономист по рынку труда Ирина Костина.

Действие регулятора Бельгии Последствия для российского инвестора Выдача отказов после паузы Необходимость срочного обжалования в Госсовете Бельгии Требование разрыва связей с НРД Фактическая невозможность разблокировки без вывода активов Двойная подпись в документах Усложнение процесса оспаривания полномочий чиновников

Ответы на популярные вопросы о разблокировке активов

Можно ли сейчас подать новую заявку на разблокировку в Бельгию?

Прием документов технически продолжается, однако текущая практика Казначейства показывает крайне низкую вероятность положительного исхода. Большинство новых обращений рискуют получить формальный отказ на основании связей с санкционными депозитариями.

Поможет ли вторая подпись министра финансов ускорить процесс?

Нет, дополнительная подпись не ускоряет рассмотрение, а лишь служит юридическим "щитом" для регулятора в судах. Это указывает на то, что стратегия отказов согласована на высшем политическом уровне Бельгии.

Что делать, если пришел официальный отказ?

Единственным законным путем остается судебное обжалование в Государственном совете Бельгии. Однако это требует участия квалифицированных бельгийских адвокатов и значительных финансовых вложений, что может быть нерентабельно для миноритарных инвесторов.

Почему Бельгия игнорирует регламенты ЕС о правах частных инвесторов?

Регулятор трактует нормы максимально широко в пользу санкционного режима. Чиновники настаивают, что любая связь с российской инфраструктурой является риском, даже если инвестор не находится под персональными ограничениями.

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