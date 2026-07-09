На топливном рынке начинается большой передел: вчерашние аутсайдеры стремительно выходят на первый план

Российский рынок газомоторного топлива (ГМТ) вошел в фазу агрессивного роста: потребление метана в 2025 году подскочило до 3,6 млрд кубометров, а спрос на переоборудование частного транспорта увеличился почти вдвое. На фоне нестабильности цен на бензин и дизель, переход на метан становится не просто экологическим трендом, а жесткой экономической необходимостью для логистических компаний и частных автовладельцев. Окупаемость установки газобаллонного оборудования (ГБО) теперь измеряется месяцами, а годовая экономия на топливе для легкового авто превышает 200 тысяч рублей.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Установка газового оборудования в автомобиль

Динамика рынка: почему спрос на метан взлетел на 40%

В середине 2026 года интерес к компримированному природному газу в России обновил рекорды. По словам генерального директора компании "Газпром газомоторное топливо" Олега Гречанюкова, за июнь и начало июля количество заявок на установку оборудования выросло на 35-40%. Общий парк метановых машин в стране достиг 300 тысяч единиц.

Инфраструктурный фильтр: хватит ли заправок на всех

На текущий момент в России функционирует более тысячи автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС). Группа "Газпром" контролирует более половины этой сети (677 объектов). По оценкам экспертов, созданная база позволяет безболезненно обслуживать дополнительно более 1 млн автомобилей в 76 регионах страны. Для отдаленных территорий активно внедряется мобильная доставка топлива с помощью передвижных заправщиков (ПАГЗ).

"Инфраструктура развивается с опережением — даже при резком росте числа потребителей мощностей достаточно для бесперебойной работы. Мы видим потенциал для утроения объемов реализации газа уже в ближайшие годы", — предположил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Математика перехода: сколько стоит литр газа и как быстро окупится ГБО

Экономический эффект — главный двигатель рынка ГМТ. При цене около 31 рубля за кубометр метан в два раза дешевле бензина АИ-95. Хотя переоборудование легкового автомобиля стоит около 140 тыс. рублей, при суточном пробеге в 150 км инвестиции возвращаются за 8 месяцев. В коммерческом секторе цифры еще масштабнее: для магистральных тягачей, где установка стоит 900 тыс. рублей, окупаемость за счет огромных пробегов составляет всего 7 месяцев при экономии 500 тыс. рублей в год. В текущих условиях, когда энергетические ресурсы на внешних рынках лихорадит, внутреннее потребление газа становится спасательным кругом для бюджета.

Показатель / Событие Экономический эффект / Рекомендация Переход на метан (легковое авто) Экономия до 210 тыс. руб. в год; окупаемость ГБО за 8 месяцев Перевод грузового тягача на газ Снижение топливных затрат на 500 тыс. руб. ежегодно; окупаемость за 7 месяцев Прямое подключение АГНКС к трубе Гарантия бесперебойных поставок вне зависимости от логистики бензовозов

Господдержка и льготы: что предлагает бизнес правительству

Чтобы достичь целевого сценария Минэнерго в 13,9 млрд кубометров к 2035 году, отрасли необходимы налоговые и административные стимулы. Среди ключевых предложений — возвращение прямых субсидий на переоборудование, льготный лизинг и трехлетние каникулы по утилизационному сбору для газового транспорта. Это особенно актуально для регионов-лидеров, таких как Ростовская область и Санкт-Петербург, где потребление газа счет идет на сотни миллионов кубометров. Источник издание РБК.

"Применение льготного лизинга и отмена утильсбора могут стать катализатором, который выведет долю газового транспорта из статистической погрешности в 1% в категорию массового продукта", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Ответы на популярные вопросы о переходе на газомоторное топливо

1. Насколько безопасно использование метана в автомобиле?

Метан относится к наиболее безопасному классу горючих веществ. В случае разгерметизации системы он легче воздуха и мгновенно улетучивается, в отличие от пропан-бутана или бензина, которые скапливаются внизу и могут загореться.

2. Сильно ли падает мощность двигателя после установки ГБО?

Современное оборудование четвертого и пятого поколения минимизирует потерю мощности до 5-7%. При правильной настройке водитель практически не ощущает разницы в динамике, при этом ресурс двигателя за счет отсутствия нагара может даже увеличиться.

3. Можно ли заправляться на метановых станциях без очереди?

Сеть заправок сейчас загружена менее чем на 30%. Учитывая, что инфраструктура готова обслуживать в три раза больше машин, очереди на АГНКС являются редкостью и чаще возникают в часы пик в крупных логистических центрах.

4. Как обстоят дела с регистрацией изменений в ГИБДД?

Процедура стандартизирована: необходимо получить заключение предварительной экспертизы, а после установки оборудования — протокол проверки безопасности. Многие сертифицированные центры берут оформление документов "под ключ", минимизируя участие автовладельца в бюрократических процессах.

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