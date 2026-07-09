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Экономика

Индия планомерно избавляется от зависимости в логистике через масштабные государственные вливания. Правительство направит 1,05 миллиарда долларов на строительство заводов по выпуску морских контейнеров. Задача — обеспечить внутренний спрос и занять до 10% мирового рынка. Этот шаг демонстрирует переход от импорта готовых мощностей к выстраиванию собственного производственного цикла в регионах.

Грузовое судно с контейнерами
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Грузовое судно с контейнерами

Масштаб производственных планов

Индийские власти ставят целью производство 750 тысяч TEU в год. Программа запущена для перехвата доли рынка, где сегодня доминирует Китай. Текущие мощности крупных игроков пока не дотягивают до плановых показателей. Например, компания Jupiter Wagons выпустила 1,46 тысячи контейнеров в 2025/2026 отчетном году.

"Рынок контейнеров требует не просто денег, но отлаженной логистики сырья. Индия пытается построить систему с нуля там, где другие годами создавали экономический рост на низкой себестоимости", — отметил в беседе с Pravda.Ru Артём Логинов.

Стратегия экономического суверенитета

Материалы для производства, такие как специализированная сталь SAILCOR, уже выпускаются силами госкорпорации SAIL. Правительство делает ставку на снижение издержек через развитие внутреннего цикла. Опыт других стран показывает, что подобные защита активов требуют жесткого контроля над эффективностью инвестиций.

Показатель Индия
Себестоимость 40-футового юнита 3,7–4,2 тыс. долларов
Аналогичный показатель в КНР 1,6–2,1 тыс. долларов

Перекос в себестоимости остается главным препятствием. Индийским предприятиям предстоит сократить разрыв в два раза, чтобы конкурировать с глобальными гигантами. Подобные прогноз поставок и адаптация моделей управления часто приводят к болезненным процессам.

"Производить контейнер внутри страны — это не просто металл и сварка. Это создание цепочки банковские комиссии Россия и логистических коридоров", — подчеркнул эксперт Pravda.Ru Алексей Крупин.

Барьеры для индийских заводов

Индустриальная экспансия требует стабильной энергогенерации. Резкий рост спроса со стороны заводов может спровоцировать изменение тарифы на энергию для предприятий в промышленных хабах. Власти рассчитывают на платформенные решения для контроля нагрузки.

"Китай захватил рынок за счет масштабирования. Индии нужно либо субсидировать разницу в цене, либо внедрять радикальные меры по спасению отчетности для бизнеса", — объяснил в беседе с Pravda.Ru Никита Волков.

Ответы на популярные вопросы о судоходстве

Почему контейнеры выгодно производить в Китае?

Китай контролирует добычу сырья, логистические цены и обладает отработанными технологиями, что снижает цену единицы продукции в два раза относительно мировых конкурентов.

Поможет ли господдержка Индии снизить стоимость единицы?

Прямые вливания помогают обновить фонды. Однако реальное снижение себестоимости возможно только при достижении эффекта масштаба и оптимизации цепочек поставок.

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Экспертная проверка: Артём Логинов, макроэкономист; Алексей Крупин, специалист по проектному финансированию; Никита Волков, финансовый аналитик
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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