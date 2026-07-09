Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дипломатический риск с непредсказуемым финалом: громкие заявления Трампа поставили мир перед угрозой
Китаю решили выбить почву из-под ног: Индия вложит миллиард долларов в главный бизнес Пекина
Сон не станет крепче, судороги не исчезнут: популярный микроэлемент не оправдал репутацию
Андреева спровоцировала слухи об уходе с Первого канала: почему поездка в Тюмень заставила фанатов волноваться
Не каждая подкормка работает на урожай: одна ошибка заставляет бахчу наращивать ботву вместо плодов
Кухня утомляет не готовкой: неправильное расстояние между мойкой, плитой и холодильником крадёт силы
Два слова не спасают от штрафа: почему фраза "не согласен" стала ловушкой водителей
Срочный сигнал из Праги: европейское единство треснуло под давлением нереалистичных ожиданий
Гости уверены, что грибы куплены в деликатесной лавке: весь секрет оказался в простом маринаде

Панамский канал остался в стороне: Мексика запустила новый маршрут для американского газа

Экономика » Сырье » Газ

Мексиканский проект Energia Costa Azul (ECA LNG) разрушил монополию портов США на экспорт сланцевого газа. Первая партия топлива уже ушла заказчикам в Азию, минуя перегруженный Панамский канал. Это не просто запуск завода, а вскрытие новой логистической вены, которая связывает американские месторождения с голодными рынками Востока коротким путем. Пока старый свет спорит о тарифах, Тихий океан превращается в главную магистраль для газовозов.

Танкер с СПГ
Фото: photozou.jp by 青空白帆, https://creativecommons.org/licenses/by/2.1/
Танкер с СПГ

Тихоокеанский прорыв мексиканского газа

Запуск терминала ECA LNG в Нижней Калифорнии меняет правила игры на доске глобальной энергетики. Французская TotalEnergies официально подтвердила отправку первого груза, что ставит Мексику в ряд серьезных игроков экспортного рынка. Проект решает главную проблему логистики — зависимость от логистических узких мест Восточного побережья. Теперь газ попадает в Азию напрямую, что радикально режет транспортные издержки и время в пути.

"Этот запуск подтверждает, что география важнее политики. Первая фаза работает как часы, и азиатские потребители уже получили подтверждение надежности маршрута", — отметил в беседе с Pravda.Ru аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов.

Инфраструктура первой очереди выдает 3,25 млн тонн СПГ в год, что сопоставимо с потреблением крупного промышленного кластера. Контроль над объектом удерживает Sempra Infrastructure с долей более 83%, оставляя французским партнерам роль стратегического миноритария. Такая структура управления позволяет американцам диктовать условия, используя мексиканскую землю как удобный трамплин для прыжка через океан.

Американское сырье в мексиканских трубах

Парадокс ситуации в том, что Мексика продает не свой газ. Завод работает на ресурсах из США, превращаясь в гигантский насос для перекачки излишков сланцевой добычи. Пока экономику решили залить дешевыми ресурсами, инвесторы спешат зафиксировать прибыль. Трубопроводная система уже адаптирована под нужды терминала, создавая замкнутый цикл от скважины в Техасе до причала в Мексике.

Сравнение мощностей и структуры владения показывает, насколько плотно проект интегрирован в североамериканскую энергетическую систему. В отличие от сложных схем, где западные арбитражи тормозят сделки, здесь бюрократия отступила перед напором капитала. Скорость ввода мощностей лишний раз доказывает: когда на кону стоят миллиарды азиатских долларов, формальности сгорают первыми.

Параметр проекта Показатель первой фазы
Мощность отгрузки 3,25 млн тонн в год
Доля Sempra Infrastructure 83,4 процента
Источник сырья Природный газ из США
Основной рынок сбыта Страны Азиатско-Тихоокеанского региона

"Технологически завод в Нижней Калифорнии превосходит старые площадки. Мы видим идеальную стыковку американской добычи и мексиканского побережья", — подчеркнул эксперт Pravda.Ru геолог Михаил Егоров.

Планы Sempra по захвату рынка

ECA LNG — лишь один из узлов в паутине Sempra Infrastructure. Компания планомерно выстраивает империю, где авиарынок теряет высоту, а энергетический сектор подбирает освободившиеся инвестиции. Помимо мексиканской площадки, корпорация оперирует гигантом Cameron LNG в Луизиане и готовит к запуску Port Arthur LNG. Суммарная мощность этих объектов превысит 30 млн тонн, что превратит Sempra в теневого регулятора мировых цен.

Пока обычные граждане гадают, почему пенсия мечты недостижима, крупные игроки инвестируют в бетон и сталь терминалов. Мексика в этой схеме выступает как идеальный логистический хаб. Если в других регионах цены на энергию лихорадит, то здесь стабильность гарантирована прямыми контрактами. Путь в Азию открыт, и первая партия — лишь начало большой перекачки ресурсов.

"Рынок замер в ожидании экспансии. Мексика создала прецедент, который заставит конкурентов пересматривать всю карту поставок", — объяснил специально для Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Ответы на популярные вопросы о проекте

Где именно находится новый завод

Терминал ECA LNG расположен на Тихоокеанском побережье Мексики в штате Нижняя Калифорния. Это стратегическая точка для кратчайшего выхода к азиатским портам.

Кто является основным владельцем объекта

Проект контролирует американская Sempra Infrastructure, которой принадлежит 83,4 процента акций. Оставшаяся доля находится в руках французского концерна TotalEnergies.

Почему это событие важно для рынка

Ранее экспорт сжиженного газа из Северной Америки в Азию требовал прохода через территорию Панамы. Теперь газ отгружается напрямую с западного берега, исключая лишние расходы.

Читайте также

Экспертная проверка: аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов, геолог Михаил Егоров, политолог Сергей Миронов
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Сейчас читают
Топливный рынок бьется в конвульсиях: автовладельцам готовят крайне неприятный и затратный сюрприз
Авто
Топливный рынок бьется в конвульсиях: автовладельцам готовят крайне неприятный и затратный сюрприз
Lockheed и Raytheon не будут в восторге от идеи производства ракет для ЗРК Patriot на Украине
Военные новости
Lockheed и Raytheon не будут в восторге от идеи производства ракет для ЗРК Patriot на Украине
Обратного пути уже не будет: в Кремле окончательно определили судьбу российских поставщиков
Экономика и бизнес
Обратного пути уже не будет: в Кремле окончательно определили судьбу российских поставщиков
Популярное
Бензин начал возвращаться на колонки: дефициту в России назвали срок окончания

Российские власти задействовали экстренные логистические коридоры и пересмотрели стандарты производства для предотвращения дефицита энергоресурсов в регионах.

Бензин начал возвращаться на колонки: дефициту в России назвали срок окончания
Кровавый отчет Киева: Зеленский шокировал НАТО своей тягой к продолжению бойни
Кровавый отчет Киева: Зеленский шокировал НАТО своей тягой к продолжению бойни
Этот позор слышал весь мир: Трамп заставил делегации из Европы покрутить у виска
Топливный рынок бьется в конвульсиях: автовладельцам готовят крайне неприятный и затратный сюрприз
Иллюзия партнерства с Турцией закончилась. На действия Эрдогана надо отвечать Любовь Степушова Восточная шкатулка: Эрдоган предложил главам Евросоюза сыграть в "русскую рулетку"? Андрей Николаев Долгожданная премьера о судьбах отцов и детей: социальные сети обеспечили неожиданный успех Анжела Якубовская
Небо над Астраханской областью озарила вспышка: испытательный полет закончился критическим отказом
Lockheed и Raytheon не будут в восторге от идеи производства ракет для ЗРК Patriot на Украине
Мир на грани пепелища: безумный маневр Вильнюса у границ России напугал даже Германию
Мир на грани пепелища: безумный маневр Вильнюса у границ России напугал даже Германию
Последние материалы
Дипломатический риск с непредсказуемым финалом: громкие заявления Трампа поставили мир перед угрозой
Китаю решили выбить почву из-под ног: Индия вложит миллиард долларов в главный бизнес Пекина
Сон не станет крепче, судороги не исчезнут: популярный микроэлемент не оправдал репутацию
Андреева спровоцировала слухи об уходе с Первого канала: почему поездка в Тюмень заставила фанатов волноваться
Не каждая подкормка работает на урожай: одна ошибка заставляет бахчу наращивать ботву вместо плодов
Кухня утомляет не готовкой: неправильное расстояние между мойкой, плитой и холодильником крадёт силы
Два слова не спасают от штрафа: почему фраза "не согласен" стала ловушкой водителей
Срочный сигнал из Праги: европейское единство треснуло под давлением нереалистичных ожиданий
Гости уверены, что грибы куплены в деликатесной лавке: весь секрет оказался в простом маринаде
Пока Европа спасается от рекордной жары, её главная зимняя опора начинает стремительно слабеть
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.