Пока Европа спасается от рекордной жары, её главная зимняя опора начинает стремительно слабеть

Европа рискует столкнуться с острым дефицитом газа в предстоящий зимний период из-за критически низких темпов заполнения подземных хранилищ. Аналитики "Газпрома" прогнозируют, что к началу отопительного сезона уровень запасов в ПХГ может не достичь даже 75%, что значительно ниже установленных норм безопасности. Текущая ситуация, усугубленная климатическими аномалиями и жесткой конкуренцией за ресурсы на мировом рынке, ставит под угрозу стабильность энергоснабжения европейских потребителей и провоцирует ценовую нестабильность.

Фото: commons.wikimedia.org by Peter McDermott, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Газопровод

Хроника пустоты: почему хранилища Европы не заполняются

Согласно оперативным данным Gas Infrastructure Europe, по состоянию на 7 июля объем газа в европейских ПХГ на 10,3 млрд кубометров меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В процентном соотношении отставание составляет почти 17%. Если текущая динамика сохранится, к ключевой дате 1 октября заполненность мощностей составит менее 75%, тогда как регламенты Еврокомиссии требуют достижения планки в 90%.

На данный момент европейские операторы смогли аккумулировать лишь 37% от объема, необходимого для безопасного прохождения зимних пиков. Ситуация осложняется тем, что стартовые позиции в этом году оказались крайне слабыми: запасы находятся на пятилетнем минимуме. Это вынуждает страны ЕС искать альтернативные источники, в то время как глобальный рынок энергоресурсов продолжает демонстрировать высокую волатильность из-за геополитических трений.

"Мы наблюдаем структурный дефицит, который невозможно быстро закрыть поставками СПГ. Краткосрочные закупки сейчас обходятся европейцам слишком дорого, что бьет по рентабельности промышленности", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Азиатский фактор и жара: что мешает закачке

Основным препятствием для формирования резервов стала проигранная конкуренция за свободные партии сжиженного природного газа (СПГ). Потребители в Азии, стремясь обезопасить себя на фоне конфликтов на Ближнем Востоке, предлагают более высокую цену, перехватывая танкеры, которые ранее направлялись в европейские порты. Экспорт СПГ из США также не спасает ситуацию, так как внутренний спрос в Америке растет из-за нужд дата-центров.

Вторым фактором стала экстремальная жара в июне и июле. Резкий рост потребления электроэнергии для систем кондиционирования заставил энергетиков расходовать газ из текущих поставок и даже изымать его из хранилищ для генерации, вместо того чтобы направлять в резерв. Это создает на рынке эффект "двойного удара": предложение падает, а летнее потребление аномально растет.

Событие / Показатель Последствия и прогноз Заполнение ПХГ ниже 75% Высокая вероятность веерных отключений и лимитов для промышленности Жара в летний период Рост цен на электроэнергию и истощение оперативных запасов топлива Конкуренция с Азией за СПГ Необходимость закупать газ по сверхвысоким ценам для выполнения норм ЕС

Последствия для рынка и ценовые риски

Дефицит ресурса неизбежно ведет к росту котировок на хабах. Для европейских домохозяйств это означает очередную волну инфляции и рост счетов за коммунальные услуги. Для бизнеса — снижение конкурентоспособности продукции. Текущая динамика может вынудить Брюссель пересмотреть требования по наполнению ПХГ в сторону смягчения, но это лишь замаскирует проблему физической нехватки топлива зимой. Источник издание ТАСС.

"Рынок газа крайне чувствителен к уровню запасов. Если к ноябрю хранилища будут полупустыми, любая затяжная волна холода спровоцирует взрывной рост цен", — отметил в беседе с Pravda.Ru специалист по проектному финансированию Алексей Крупин.

Ответы на популярные вопросы о газовом кризисе

Чем опасен уровень запасов газа в 75% вместо 90%?

Это означает отсутствие "подушки безопасности" на случай экстремальных морозов. При низких запасах падает давление в системе, что затрудняет оперативный подъем больших объемов газа для покрытия пикового спроса.

Почему Европа не может просто купить больше газа сейчас?

Свободных объемов на рынке практически нет. Весь доступный СПГ уходит в Азию по долгосрочным контрактам или перекупается по ценам, которые европейская промышленность платить не готова.

Как климат влияет на запасы газа летом?

Аномальная жара требует работы электростанций на полную мощность для питания кондиционеров. Поскольку газ — ключевой источник маневренной генерации, его сжигают для охлаждения зданий, сокращая объемы закачки в хранилища.

Какова вероятность дефицита газа в домах европейцев этой зимой?

Риски крайне высоки. В случае холодной зимы приоритет будет отдан социальной сфере, однако промышленным предприятиям могут сократить подачу топлива, что приведет к остановке производств.

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