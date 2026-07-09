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Экономику решили залить деньгами — ЦБ предупредил, чем заканчиваются такие эксперименты

Экономика » Финансы

Банк России предупредил о критических рисках попыток разогнать экономику через массовую раздачу доступных займов и протекционизм. Регулятор сравнил "дешевые деньги" с чрезмерным поливом растений, который вместо роста приводит к гибели сада. Единственным устойчивым рычагом для качественного рывка названо повышение производительности труда, без которого любые финансовые вливания лишь спровоцируют неконтролируемый рост цен. В условиях кадрового дефицита ЦБ призывает бизнес внедрять новые технологии и оптимизировать процессы, а не ждать внешних преференций.

Банк России
Фото: commons.wikimedia.org by Ludvig14, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Банк России

Производительность труда как драйвер ВВП

В условиях, когда рынок труда практически исчерпан и найти новые кадры становится невыполнимой задачей, Банк России видит основной ресурс развития в эффективности каждого рабочего места. Регулятор подчеркивает, что автоматизация и внедрение современных инженерных решений позволяют выйти на темпы роста выше 1,5-2,5% без риска для инфляции. Одним из направлений такой модернизации может стать использование инновационного оборудования, например, когда рабочие получают индустриальную сверхспособность благодаря технологиям, снижающим физическую нагрузку.

"Ставка на экстенсивный путь — просто нанимать больше людей или заливать рынок деньгами — в текущих реалиях не сработает. Без реального технологического обновления любая денежная накачка превратится в банальный рост цен на товары и услуги", — объяснил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Риски "дешевых" кредитов: дачная метафора ЦБ

Центробанк использовал наглядный пример с выращиванием роз для объяснения своей жесткой позиции. "Желая получить как можно больше цветков, вы начинаете непрерывно поливать и удобрять их. К сожалению, такая поспешность может привести к обратному результату: вместо обильного цветения вы рискуете потерять растения", — отметили в регуляторе. Избыточная ликвидность при отсутствии товаров и мощностей перегревает экономику, превращаясь в финансовый яд, а не в стимул.

"Для бизнеса сейчас важнее не доступность кредита любой ценой, а прозрачность налоговой среды", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru бухгалтер Наталья Громова.

Протекционизм против операционной эффективности

Регулятор также предостерег от слепого стремления производить всё самостоятельно, если это экономически нецелесообразно. Попытки заменить импорт любой ценой могут оказаться менее продуктивными, чем концентрация на тех отраслях, где страна имеет конкурентные преимущества. Источник издание ТАСС.

"Избыточный протекционизм часто маскирует неэффективность менеджмента. Если компания защищена заградительными пошлинами, у неё пропадает стимул снижать издержки, что в итоге оплачивает потребитель из своего кармана", — констатировал в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Метод стимулирования Последствия и риски
Дешевые кредиты без роста выпуска Разгон инфляции, обесценивание доходов граждан
Тотальный протекционизм Технологическое отставание, снижение качества продукции
Автоматизация производства Снижение зависимости от дефицита кадров, рост ВВП
Точечные инвестиции в технологии Сбалансированный рост без перегрева экономики

Ответы на популярные вопросы о политике ЦБ

Почему ЦБ против дешевых кредитов для всех?

Когда в экономике нет свободных рук и станков, дополнительные деньги не создают новые заводы, а заставляют компании конкурировать за имеющиеся ресурсы, задирая цены и зарплаты. Это ведет к инфляционной спирали.

Что такое производительность труда простыми словами?

Это количество продукции, которое производит один работник за час. ЦБ настаивает: нужно не нанимать двух человек на старую линию, а ставить одного за современный автомат, который делает в три раза больше.

Поможет ли запрет импорта российской экономике?

Лишь частично. Полное закрытие рынка лишает предприятия конкуренции и доступа к лучшим мировым компонентам, что в долгосрочной перспективе делает отечественные товары дороже и хуже по качеству.

Как обычным гражданам подготовиться к такой политике?

Жесткая позиция ЦБ направлена на сохранение покупательной способности рубля. Вклады под высокую ставку сейчас выгоднее, чем кредиты на избыточное потребление товаров, цена которых искусственно завышена.

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Экспертная проверка: макроэкономист Артём Логинов, финансовый аналитик Никита Волков, бухгалтер Наталья Громова.
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
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