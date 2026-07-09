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Один QR-код — разные правила: кто сегодня переплачивает банкам за обычные покупки

Экономика » Финансы

Российская банковская система столкнулась с серьезной диспропорцией в сегменте эквайринга Системы быстрых платежей (СБП): основная масса корпоративных клиентов переплачивает за транзакции, в то время как гиганты ритейла пользуются льготными тарифами. Сейчас регуляторы и участники рынка обсуждают радикальное снижение комиссий для всех категорий бизнеса. Это не только подстегнет оборот безналичных расчетов, но и лишит банки возможности манипулировать МСС-кодами ради искусственного занижения издержек, что прямо влияет на прозрачность финансовых потоков и доходы бюджета.

Терминал оплаты в магазине
Фото: https://pixabay.com by ClickerHappy is licensed under Free
Терминал оплаты в магазине

Ловушка тарифов: почему малый бизнес платит больше

Статистика крупнейших игроков финансового сектора выявила парадокс: клиенты, генерирующие основной поток транзакций, платят по минимальным ставкам, тогда как рядовые предприниматели несут максимальную нагрузку. Так, в Совкомбанке почти половина организаций работает по ставке 0,7%, хотя их вклад в общий оборот СБП составляет лишь треть. Крупные торговые сети, напротив, обеспечивают 66% объема операций, удерживая льготную планку в 0,4%. Подобная ситуация наблюдается и у других системно значимых институтов, где три четверти предприятий вынуждены отдавать банку 0,7% с каждого чека.

Разница в тарифах распределяется по категориям: государственные сборы обходятся в 0%, услуги ЖКХ — в 0,2%, а транспорт и фастфуд попадают в зону 0,4%. Все остальные, включая рестораны и сферу услуг, платят "по максимуму". Учитывая, что за прошлый год объем покупок через СБП достиг почти 9 трлн рублей, банки заработали на этих комиссиях свыше 40 млрд рублей. Рост издержек малого бизнеса часто приводит к тому, что цены на услуги и ресурсы для конечного потребителя растут быстрее, чем доходы населения.

"Сложившаяся модель создает несправедливые условия конкуренции, где малый бизнес фактически субсидирует низкие ставки для ритейл-гигантов. Уравнивание тарифов до 0,4% — это единственный логичный путь для стимулирования массового перехода на СБП", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Единая ставка: спасение от мискодинга или убытки банков?

Главным аргументом сторонников реформы стала борьба с мискодингом. Это схема, при которой банк или торговая точка подменяют МСС-код магазина на "льготный" (например, выдают ресторан за продуктовый супермаркет), чтобы платить меньше. По данным НСПК, в категории фастфуда доля таких махинаций достигает 32%. Если разница между тарифами исчезнет, экономический смысл обмана пропадет сам собой. Однако не все участники рынка готовы идти на снижение маржинальности так легко.

Некоторые эксперты банковского сектора настаивают на сохранении дифференциации. Они опасаются, что резкое снижение выручки от эквайринга заставит банки сворачивать программы лояльности и бонусы для клиентов. Это особенно критично на фоне глобальных трендов, когда даже в развитых экономиках, таких как экономика США, потребители начинают экономить на базовых потребностях из-за инфляционного давления. В России банки пытаются найти баланс между доступностью платежей и собственной прибыльностью.

"Для банковского сектора унификация тарифов СБП означает существенное падение комиссионного дохода, но долгосрочно это очистит рынок от 'серых' схем с кодами и повысит устойчивость всей системы", — отметила в беседе с Pravda.Ru банковский аналитик Алина Корнеева.

Цифровой рубль как новая переменная в уравнении комиссий

С 2027 года на рынок выйдет новый серьезный конкурент СБП — цифровой рубль. Регулятор уже утвердил для него тарифы: 0,2% для коммунальных платежей и 0,3% для всех остальных покупок. Такая ставка выглядит "киллер-фичей" по сравнению с нынешними 0,7% в Системе быстрых платежей. Однако эксперты призывают не ждать мгновенной миграции пользователей. Пока новая форма валюты будет внедряться в мягком режиме, текущие механизмы эквайринга останутся доминирующими.

Важно понимать, что бизнес адаптируется к любым изменениям стоимости ресурсов. Когда правительство вводит ограничения или меняет правила игры в стратегических отраслях, это всегда вызывает цепную реакцию в ценообразовании. Снижение комиссий по СБП может стать тем самым демпфером, который замедлит инфляцию в ритейле, компенсируя рост других операционных расходов компаний.

"Цифровой рубль установит новый бенчмарк по комиссиям, и СБП придется подстраиваться под эти 0,3-0,4%, если система хочет оставаться конкурентоспособной в глазах ритейлеров", — объяснил в беседе с Pravda.Ru финансовый консультант Илья Кравцов.

Сценарий развития тарифов Последствия для бизнеса и граждан
Снижение комиссии до 0,4% для всех Рост оборотов СБП на 40%, исчезновение махинаций с кодами
Запуск цифрового рубля (0,3%) Усиление конкуренции, дополнительное давление на прибыль банков
Сохранение текущей диспропорции Угнетение малого бизнеса, продолжение практики мискодинга

Ответы на популярные вопросы о комиссиях СБП

Почему банки берут разные комиссии с разных магазинов? Это зависит от категории товара или услуги. Социально значимые направления, такие как ЖКХ, транспорт или медицина, имеют льготный тариф 0,4%, установленный Центробанком. Все остальные виды деятельности попадают под стандартную ставку 0,7%, что часто создает избыточную нагрузку на малые предприятия.

Как снижение комиссии повлияет на обычных покупателей? Прямого кэшбэка при оплате через СБП часто нет, но снижение издержек магазина позволяет ему не закладывать высокие банковские расходы в цену товара. Кроме того, многие торговые сети предлагают собственные скидки при оплате по QR-коду, что становится выгоднее традиционных карт.

Что такое мискодинг и чем он опасен? Это умышленная подмена кода вида деятельности (MCC) для получения пониженной банковской ставки. Для бизнеса это способ сэкономить, но для клиента это чревато отсутствием начислений по программам лояльности и милям, а для банковской системы — искажением статистики и риском штрафов от регулятора.

Станет ли оплата цифровым рублем выгоднее СБП? С технической точки зрения ставка в 0,3% по цифровому рублю является самой низкой на рынке. Для бизнеса это прямая выгода, однако для широкого распространения новой формы валюты потребуется время на настройку инфраструктуры и привыкание пользователей к новым кошелькам.

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Экспертная проверка: макроэкономист Артём Логинов, банковский аналитик Алина Корнеева, финансовый консультант Илья Кравцов.
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
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