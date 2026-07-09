Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мировые столицы замерли в ожидании: перераспределение ресурсов Вашингтона поставило под удар прежние договоренности
Капот стал ловушкой для водителей: почему не стоит открывать его по первому требованию
Земля отдала долг: как рядовые раскопки под Оренбургом обернулись мировой сенсацией
Сытно, быстро и без лишней посуды: как вкусно накормить семью, не потратив весь вечер у плиты
Жесткие лимиты на АЗС: в Нижегородской области изменились правила продажи топлива
Саратов бьет все рекорды лета: неожиданный финалист переписал правила доступного отдыха в России
Сладкие хлопья и фастфуд нанесли неожиданный удар: в головах детей начались необратимые сдвиги
Одна модель сделала весь результат: как этот кроссовер вытянул продажи Москвича в июне
Древние камни Южной Африки заговорили: они навсегда изменили взгляд на историю формирования жизни

Глобальный авиарынок стремительно теряет высоту: перевозчики пошли на крайние и болезненные меры

Экономика

Мировая авиация уперлась в потолок. Концерн Airbus пересмотрел долгосрочный прогноз поставок, снизив ожидания на фоне геополитической турбулентности. Вместо агрессивного расширения парка перевозчики выбирают режим жесткой экономии и точечную замену изношенных бортов. Эпоха гигантомании официально завершена: рынок переориентируется на компактные лайнеры и прямые рейсы между небольшими городами.

Самолет Airbus A320 садится на взлетно-посадочную полосу аэропорта
Фото: Pravda.Ru by Оксана Лазаренко is licensed under Все права защищены
Самолет Airbus A320 садится на взлетно-посадочную полосу аэропорта

Рекалибровка спроса: почему Airbus снижает планку

Европейский авиастроительный гигант представил отчет, который фиксирует охлаждение отрасли. В ближайшие 20 лет рынок поглотит 42 060 новых самолетов. Это на 1% меньше предыдущих оценок. Причина — деструктивное влияние санкционной политики Запада и конфликты на Ближнем Востоке. Рост цен на энергоносители бьет по рентабельности, заставляя компании пересматривать финансовые модели.

"Постковидное восстановление фактически вышло на плато", — признал глава отдела рыночного анализа Airbus Антонио да Коста. Ситуация на рынке авиакеросина остается крайне волатильной. Пока дизельное топливо и бензин дорожают из-за глобальных дисбалансов, перевозчики замораживают планы по закупке лишних кресел. Фокус смещается на операционную эффективность.

"Мы видим явные признаки того, что авиакомпании начали считать деньги более придирчиво. Избыточный оптимизм сменился сухим расчетом рисков", — объяснил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Статистика подтверждает тренд: доля самолетов, идущих на замену старого флота, выросла до 47%. Бизнес не расширяет присутствие, а латает дыры. В то время как инфляция в США подрывает потребительский спрос, авиапроизводители вынуждены конкурировать за сокращающийся инвестиционный ресурс.

Азиатский вектор и коррекция ожиданий

Центр тяжести окончательно перетек в Азию. Регион заберет половину всех мировых поставок. Индия демонстрирует феноменальную устойчивость с ожидаемым ростом перевозок выше 9%. На этом фоне Китай демонстрирует умеренность: прогноз по внутреннему рынку КНР скорректирован до 4,7%. Это не слабость, а переход к качественному росту и импортозамещению.

Сегмент рынка Ожидаемые поставки (ед.)
Узкофюзеляжные (A320neo, 737 MAX, C919) 33 920
Широкофюзеляжные (A350, 787) 8 140

Российские авиаперевозчики также адаптируются к новым реалиям. Использование передовых решений для оптимизации затрат становится обязательным условием выживания. Технологии — от нейросетей в логистике до индустриальных экзоскелетов при обслуживании техники — определяют конкурентоспособность.

Смерть "мегасити": новая ставка производителя

Airbus совершил разворот на 180 градусов в маркетинговой стратегии. Десятилетняя мечта о "суперхабах" и гигантских лайнерах А380 рассыпалась. Проект Superjumbo закрыт. Теперь в моде децентрализация. Производитель продвигает модели A220 и A321XLR, которые превращают второстепенные города в самостоятельные точки отправления.

Безопасность поставок становится приоритетом номер один. На фоне того, как малые НПЗ обеспечивают живучесть топливной системы, небольшие самолеты обеспечивают гибкость авиационной сети. Это защищает отрасль от системных сбоев в крупных узловых аэропортах. Стабильность внутреннего снабжения, будь то рынок продуктов или авиационных запчастей, становится главным критерием успеха.

"Для инвестора сейчас важно не количество заказанных бортов, а структура долга и дивидендная политика компаний в условиях высоких ставок", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Глобальная экономика переживает период фрагментации. Авиация, как самая чувствительная отрасль, первой реагирует на замедление. Пока цены на товары первой необходимости растут во всем мире, перелеты становятся предметом роскоши, а не базовой потребностью.

Ответы на популярные вопросы о рынке авиации

Почему Airbus снизил прогноз поставок?

Основными факторами стали замедление темпов роста глобальной экономики, нестабильность цен на топливо из-за геополитики и переход авиакомпаний к стратегии обновления флота вместо его бесконтрольного расширения.

Как обстоят дела с российским МС-21 в этом отчете?

Airbus формально учитывает российские самолеты в общем объеме рынка, однако не рассматривает их как прямых конкурентов за пределами внутреннего рынка РФ в текущих политических условиях.

Какой регион станет главным покупателем самолетов?

Безусловным лидером остается Азиатско-Тихоокеанский регион. На него придется до 50% всех новых поставок, при этом Индия станет самым быстрорастущим авиарынком в мире.

Что происходит с рынком широкофюзеляжных лайнеров?

Спрос в этом сегменте также снижен на 1%. Компании отказываются от слишком больших машин в пользу среднемагистральных бортов с увеличенной дальностью полета, таких как A321XLR.

Читайте также

Экспертная проверка: макроэкономист Артём Логинов, финансовый аналитик Никита Волков
Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Небо над Астраханской областью озарила вспышка: испытательный полет закончился критическим отказом
Астраханская область
Небо над Астраханской областью озарила вспышка: испытательный полет закончился критическим отказом
Бензин начал возвращаться на колонки: дефициту в России назвали срок окончания
Экономика и бизнес
Бензин начал возвращаться на колонки: дефициту в России назвали срок окончания
Двойная игра Пекина: Китай умудрился ударить в спину и тут же спасти Россию от беды
Мир. Новости мира
Двойная игра Пекина: Китай умудрился ударить в спину и тут же спасти Россию от беды
Популярное
Бензин начал возвращаться на колонки: дефициту в России назвали срок окончания

Российские власти задействовали экстренные логистические коридоры и пересмотрели стандарты производства для предотвращения дефицита энергоресурсов в регионах.

Бензин начал возвращаться на колонки: дефициту в России назвали срок окончания
Кровавый отчет Киева: Зеленский шокировал НАТО своей тягой к продолжению бойни
Кровавый отчет Киева: Зеленский шокировал НАТО своей тягой к продолжению бойни
Этот позор слышал весь мир: Трамп заставил делегации из Европы покрутить у виска
Мирный блеф Киева: обреченный режим Зеленского нелепо предложил Москве пойти на попятную
Восточная шкатулка: Эрдоган предложил главам Евросоюза сыграть в "русскую рулетку"? Андрей Николаев Долгожданная премьера о судьбах отцов и детей: социальные сети обеспечили неожиданный успех Анжела Якубовская СБУ провалила работу во Львове, этим пользуется польская разведка Любовь Степушова
Небо над Астраханской областью озарила вспышка: испытательный полет закончился критическим отказом
Москва рискует уйти под воду за два дня: суперциклон принесёт 80% месячной нормы осадков
Lockheed и Raytheon не будут в восторге от идеи производства ракет для ЗРК Patriot на Украине
Lockheed и Raytheon не будут в восторге от идеи производства ракет для ЗРК Patriot на Украине
Последние материалы
Лето без чемоданов и виз: почему этим летом все выбирают отдых рядом с домом
Цунами увольнений в Германии: легендарный автоконцерн запускает масштабную волну сокращений
Маски сброшены окончательно: конфликт с Блейк Лайвли заставил супругу Джастина Бальдони заговорить
Не просто буквы: что на самом деле изменилось для водителей после переименования ГИБДД в ГАИ
Ни свиты, ни шоу: скромная прогулка Пугачёвой и Галкина* в Юрмале попала в объектив случайного фотографа
Ошибка в ПФР или реальность? Как Маша Распутина за 37 лет карьеры получила пенсию в 8 тысяч
Еда для зрения сработала не так, как ждали: почему чернику надо есть, пока глаза ещё здоровы
Эпоха анонимных поездок в Москве завершена: система проката принудительно изменила условия доступа
Праздник цвета до самых холодов: почему ваш сад станет другим после появления этого растения
Суставы больше не препятствие: этот вид активности сжигает жир в разы быстрее изнурительного бега
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.