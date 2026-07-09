Сибирь потеряла то, чем гордилась десятилетиями: цены на электроэнергию резко пошли вверх

Сибирский энергетический рынок столкнулся с резким ценовым маневром: стоимость мегаватт-часа во Второй ценовой зоне подскочила почти на пятую часть всего за сутки. Основной причиной подорожания стал дефицит дешевого предложения от гидроэлектростанций на фоне стабильно высокого потребления. Пока власти пытаются сдержать цены на топливо, промышленным потребителям электроэнергии в регионах приходится привыкать к новой финансовой нагрузке. Разрыв в стоимости ресурсов между Востоком и Западом страны постепенно сокращается, создавая дополнительное давление на производственный сектор.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Линия электропередач

Энергия Сибири уходит в отрыв

Индекс равновесных цен на покупку во Второй ценовой зоне (Сибирь) по итогам торгов на четверг, 9 июля 2026 года, достиг отметки 1414,18 руб./МВт·ч. Это на 18,7 % превышает показатели предыдущего дня. В "Совете рынка" объясняют такую динамику сокращением выработки на ГЭС, из-за чего системе пришлось задействовать мощности более дорогих тепловых станций. Ситуация напоминает топливный кризис, когда нехватка дешевого предложения моментально переписывает ценники для всей индустрии.

В европейской части России и на Урале (Первая ценовая зона) рост оказался скромнее. Там индекс поднялся на 5,2 %, составив 2026,88 руб./МВт·ч. Хотя абсолютные значения на Западе выше, темпы удорожания в Сибири вызывают опасения у аналитиков, курирующих стабилизацию внутреннего рынка энергетических ресурсов. Снижение притока воды в водохранилища напрямую бьет по кошелькам крупных предприятий, зависящих от дешевой генерации Ангаро-Енисейского каскада.

"Резкие колебания на рынке на сутки вперед — это сигнал о разбалансировке генерации. Когда ГЭС снижают нагрузку, рынок переходит на потребление дорогого угля, что моментально отражается на себестоимости продукции в энергоемких отраслях", — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Экономика под напряжением

Рост тарифов на оптовом рынке может спровоцировать пересмотр затрат на промышленность и инновации в восточных регионах. В условиях, когда нефтепереработка России переориентируется на малые заводы для обеспечения безопасности, стабильность энергоснабжения становится критическим фактором. Сибирские предприятия, привыкшие к конкурентному преимуществу в виде низкой цены на свет, теряют позиции в общей структуре затрат.

Ценовая зона Рост цены за сутки Вторая (Сибирь) 18,7 % Первая (Европа и Урал) 5,2 %

Особую тревогу вызывает влияние этих процессов на социальный сектор. Пока субсидии на топливо помогают удерживать цены на юге страны, сибирские бюджеты могут ощутить дополнительную нагрузку через платежи бюджетных организаций. Любое изменение в структуре межбюджетных отношений сейчас требует ювелирной точности от региональных властей.

"Подъем оптовых цен создает риски для дефицита региональных бюджетов, особенно в субъектах, где высока доля энергоемкого госсектора. Это может потребовать оперативных трансфертов из центра", — объяснил специально для Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Защита от ценовых шоков

Для бизнеса важно понимать, что оптовый скачок не всегда означает немедленный рост в квитанциях для малых потребителей, защищенных долгосрочными контрактами. Однако для крупных холдингов, закупающих энергию напрямую, ситуация требует пересмотра операционных планов. В этом контексте цены в июле на все виды ресурсов показывают синхронный рост, что может потребовать вмешательства регуляторов.

"Резкие скачки на РСВ часто становятся поводом для проверок антимонопольной службы. Важно разграничить объективные природные факторы и возможные манипуляции поставщиков в условиях дефицита", — подчеркнула эксперт Pravda.Ru, юрист Светлана Фёдорова.

Ответы на популярные вопросы

Почему цена в Сибири выросла сильнее, чем в Москве?

Сибирь сильнее зависит от выработки ГЭС. Когда уровень воды падает, приходится включать угольные ТЭЦ, энергия которых стоит значительно дороже из-за затрат на сырье и логистику.

Пострадают ли обычные жители от этого скачка?

Тарифы для населения регулируются государством и не меняются вслед за ежедневными колебаниями оптового рынка. Основной удар примут на себя крупные заводы и предприятия.

Читайте также