Европейская экономика столкнулась с угрозой роста цен из-за топливных ограничений в России

Правительство РФ перешло к радикальным мерам по стабилизации внутреннего рынка нефтепродуктов, полностью закрыв экспорт дизельного топлива для всех категорий поставщиков.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Автозаправочная колонка с бензином 92, 95, 98 и ДТ

Решение, вступившее в силу 8 июля 2026 года, призвано остановить аномальный рост цен на АЗС и гарантировать топливную безопасность в разгар уборочной кампании. В материале разберем, почему ограничения коснулись даже производителей, как это отразится на мировых котировках и почему европейский потребитель может ощутить последствия российских запретов.

Суть и причины полного запрета на экспорт

С конца января 2026 года в России действовали частичные ограничения на вывоз топлива, однако производители нефтепродуктов сохраняли возможность поставлять товар за рубеж. Ситуация изменилась 8 июля: теперь запрет экспорта дизеля стал тотальным. Под удар попали не только трейдеры, но и заводы-изготовители. Ограничения распространяются на дизельное топливо, газойли и судовое топливо и продлятся до конца июля.

Основная цель — ликвидировать многочасовые очереди на заправках и сбить цены, которые в некоторых субъектах РФ выросли более чем в два раза. Весь объем производства теперь перенаправляется на внутренний рынок. Это критически важно для аграриев, ведущих летнюю уборку урожая, и крупных перевозчиков, для которых топливная безопасность является залогом бесперебойной работы.

Исключение сделано только для межправительственных соглашений в рамках ЕАЭС и СНГ. Так, Таджикистан продолжит получать поставки по установленным квотам.

"Резкое ограничение предложения на внешнем рынке при высоком спросе всегда ведет к скачку котировок. Россия обеспечивала порядка 11% морских поставок дизеля, и такой объем невозможно оперативно заместить без влияния на мировые цены", — объяснил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Шок на биржах: реакция мирового рынка

Рынки отреагировали на новость мгновенно. Фьючерсы на дизель в Нью-Йорке подскочили на 11%, а европейские цены на газойль выросли на 13%. Наибольшее давление ощутили страны, ставшие основными покупателями российского топлива после европейского эмбарго: Турция, Бразилия и государства Северной Африки.

Теперь эти страны вынуждены экстренно искать альтернативы в Атлантическом бассейне, что создает избыточный спрос на ресурсы из США и стран Ближнего Востока. В условиях, когда импорт бензина в Россию становится реальностью для балансировки внутреннего спроса, внешние рынки входят в фазу высокой волатильности.

Событие / Показатель Последствия и эффект Полный запрет экспорта дизеля Насыщение внутреннего рынка, снижение цен на АЗС в РФ Исчезновение 11% мировых морских поставок Рост фьючерсов в Нью-Йорке (+11%) и цен в Европе (+13%) Переориентация Бразилии и Турции на США/Восток Рост конкуренции за топливо в Атлантическом бассейне

Эффект домино: как пострадает Европа

Несмотря на то что ЕС официально не закупает российское топливо, европейская экономика окажется в заложниках рыночных механизмов. Когда Турция и Бразилия начнут перекупать дизель у западных экспортеров, цены на заправках в Европе неизбежно пойдут вверх.

Поскольку грузовой транспорт в ЕС работает почти полностью на дизеле, это приведет к удорожанию логистики: вырастут тарифы на доставку сырья на заводы и готовых товаров в распределительные центры. В результате запускается новый цикл продовольственной инфляции. По данным RaboResearch, кумулятивный эффект ударит по ценам на продукты питания в конце 2026 и в течение 2027 года.

Ситуация осложняется тем, что цены на бензин и дизель становятся инструментом политического давления, а итоговый счет за удары по российским НПЗ в итоге оплатит европейский потребитель через чеки в супермаркетах.

Вызов для рынка: Смогут ли страны Северной Африки и Латинской Америки найти новых поставщиков без катастрофического роста издержек, или мировой рынок ждет затяжной период высокой волатильности?

Ответы на популярные вопросы о дефиците топлива

Почему запрет ввели именно сейчас?

Это связано с пиком летней уборочной кампании. Аграриям требуется максимальный объем топлива, а рост цен в регионах более чем в два раза требовал экстренного вмешательства государства для сдерживания инфляции.

Затронет ли это поставки в страны СНГ?

Нет, межправительственные соглашения остаются в силе. Например, Таджикистан продолжит получать дизельное топливо в рамках установленных квот.

Как запрет повлияет на обычного водителя в России?

Ожидается снижение очередей на АЗС и стабилизация цен за счет того, что весь объем произведенного топлива останется внутри страны.

Почему цены в Европе вырастут, если они не покупают дизель у РФ?

Из-за глобального рынка: основные покупатели РФ (Турция, Бразилия) переключатся на поставщиков из США и Ближнего Востока, что создаст дефицит и поднимет цены для всех, включая европейцев.

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Экспертная проверка: — Артём Логинов, макроэкономист