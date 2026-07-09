Ситуация накалилась до предела: как правительство пытается остановить топливный кризис

Российское правительство запустило комплекс экстренных мер для подавления топливного кризиса, охватившего внутренний рынок в начале лета 2026 года. Стратегия властей строится на жестком административном регулировании: от полного запрета на экспорт дизеля до легализации бензина пониженного качества Евро-3. Пока чиновники пытаются насытить заправки за счет бюджетных субсидий и импорта из Индии и Казахстана, биржевые цены демонстрируют волатильность, а автомобилисты сталкиваются с риском поломок двигателей из-за использования топлива старых стандартов.

Фото: commons.wikimedia.org by Rash-its, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ АЗС "Газпромнефть"

Легализация Евро-3: спасение регионов или риск для авто?

Одним из наиболее резонансных решений стал возврат к производству топлива стандарта Евро-3, который разрешен до конца 2026 года. Эта мера ориентирована на небольшие нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), не обладающие дорогостоящими установками гидроочистки. Содержание серы в таком бензине достигает 150 мг на килограмм, что в 15 раз превышает нормативы Евро-5. Власти рассчитывают, что это позволит быстро купировать дефицит в Краснодарском крае и северных регионах, где платит почти втрое больше, чем на материке, и нуждается в оперативных поставках.

"Разрешение на выпуск Евро-3 — это вынужденный шаг, который поможет малым НПЗ включиться в борьбу с дефицитом. Однако для владельцев современных иномарок это плохая новость: системы впрыска и катализаторы крайне чувствительны к сере, и экономия на цене литра может обернуться дорогостоящим ремонтом двигателя", — констатировал в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Миллиардные субсидии и поддержка НПЗ

Для крупных игроков нефтяного рынка правительство пересмотрело условия инвестиционных соглашений. Крупные НПЗ продолжат получать налоговые вычеты (обратный акциз) при условии вложения в модернизацию не менее 100 млрд рублей (ранее порог составлял 60 млрд). В 2025 году суммарный объем такой поддержки составил 2,39 трлн рублей. В обмен на субсидии заводы обязаны сдвинуть сроки плановых ремонтов и максимально загрузить мощности для внутреннего потребления, чтобы избежать сценария, когда полки пустеют, как это иногда случается в ритейле при сбоях поставок.

"Инвестиционная надбавка к обратному акцизу остается мощным рычагом влияния государства на нефтяников. Повышение планки до 100 млрд рублей стимулирует компании вкладываться в восстановление установок после внеплановых простоев, обеспечивая стабильность выпуска АИ-95", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Стимулирование импорта и демпферный маневр

Впервые в российской практике выплаты по демпферу — компенсацию разницы между мировыми и внутренними ценами — получат импортеры. Это решение призвано сделать выгодными поставки бензина из Беларуси, Казахстана и Индии. Планируемый объем импорта составляет около 400 000 тонн в месяц. При этом для поставок из стран ЕАЭС установлен повышенный коэффициент компенсации (0,9). Параллельно с этим власти снизили норматив обязательных биржевых продаж бензина с 15% до 10%, что позволило крупным компаниям направлять больше топлива на собственные сети АЗС, но создало сложности для независимых трейдеров.

"Демпфер для иностранных поставщиков — экзотическая, но необходимая мера в текущих условиях. Однако сокращение биржевых продаж — это палка о двух концах: заправляя свои сети, нефтяники оголяют региональные рынки, где работают только частные заправки", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru экономист по рынку труда Ирина Костина.

Событие / Показатель Последствия и рекомендации Разрешение стандарта Евро-3 Насыщение рынка; риск поломки топливной системы современных авто. Запрет экспорта дизеля Снижение темпов роста цен для аграриев и логистических компаний. Стимулирование импорта Ликвидация очередей на АЗС в южных регионах и Севастополе. Снижение биржевых квот Усиление дефицита на независимых АЗС; возможен рост цен в рознице.

Ответы на популярные вопросы о ситуации на топливном рынке

Стоит ли заправляться бензином стандарта Евро-3? Для старых отечественных автомобилей и грузовой техники это топливо безопасно. Владельцам современных иномарок класса Евро-5 и выше рекомендуется избегать такого бензина, так как высокое содержание серы быстро выводит из строя катализаторы и форсунки. Как изменятся цены на бензин в ближайшее время? Несмотря на госрегулирование, Росстат фиксирует рост розничных цен на 1,5-2% еженедельно. Меры по стимулированию импорта могут замедлить подорожание, но не остановить его полностью из-за высокой инфляции и логистических затрат. Будут ли ограничения на отпуск топлива в одни руки? Местные власти в некоторых регионах уже вводили лимиты на продажу бензина. При успешном запуске импорта из стран ЕАЭС от этих мер планируют отказаться в течение июля-августа. Что делать, если машина задергалась после заправки некачественным топливом? Необходимо немедленно прекратить движение, слить некачественное топливо и промыть бензобак. Эксперты сервисных центров отмечают рост обращений на 15% именно из-за падения качества горючего.

Читайте также