Полки пустеют только в фантазиях паникеров: реальное положение дел внутри российского ритейла

Российский продовольственный ритейл сохраняет жесткий контроль над стабильностью поставок мяса птицы. Профильные ассоциации опровергают слухи о перебоях, подтверждая наличие широкого ассортимента продукции на полках. Председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Алексей Богданов сообщил ТАСС: "Проблем с поставками мяса птицы торговые сети не фиксируют. В магазинах представлен широкий ассортимент курятины". Регулятор внимательно следит за балансом спроса и предложения, чтобы не допустить ценовых шоков, которые ранее задели другие сегменты, когда ценники на свинину сорвались вверх.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Все права защищены Продукты на кассе супермаркета: курица, овощи, крупы и масло

Механизмы устойчивости внутреннего рынка

Текущий год демонстрирует зрелость агропромышленного комплекса: розничные сети не отмечают резких скачков стоимости курятины. Система поставок адаптировалась к внешним вызовам, включая последствия пандемии и трансформацию цепочек распределения. Несмотря на общую инфляционную нагрузку, крупные игроки удерживают полки заполненными. Это требует от бизнеса высокой эффективности, особенно когда государство пересматривает налоговые преференции, требуя реальной отдачи от каждой меры поддержки.

"Стабильность на полке — это результат работы длинных контрактов. Птицефабрики и сети научились балансировать маржу, чтобы не отпугнуть потребителя. Сейчас мы видим здоровое администрирование товарных потоков", — отметил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Ритейл задействует цифровые платформы для прогнозирования спроса. Это критически важно, так как при его резком всплеске могут возникнуть локальные разрывы в поставках. Опыт показывает, что даже при внешнем давлении, когда запрет экспорта дизеля стабилизирует затраты на перевозку внутри страны, внутренние резервы остаются главным гарантом безопасности. Интерес к обеспечению продовольственного суверенитета соседствует с развитием инфраструктуры, такой как прямой коридор в Белоруссию, что расширяет возможности маневра ресурсами.

Логистический аудит и риски дефицита

АКОРТ анонсировала проведение глубокого анализа рыночной конъюнктуры. Мониторинг позволит оперативно купировать малейшие признаки перегрева. Внимание уделяется не только объемам производства, но и стоимости сопутствующих факторов. Пока США сталкиваются с тем, что цены на газ в Америке растут из-за просчетов в экспортной политике, Россия фокусируется на внутреннем потреблении и энергетической самодостаточности.

Параметр рынка Текущий статус (данные АКОРТ) Наличие товара Широкий ассортимент, отсутствие дефицита Ценовая динамика Отсутствие резкого роста розничных цен Цепочки поставок Стабильная работа, контроль внешних рисков

"Любая турбулентность на мясном рынке быстро перетекает в юридическую плоскость договоров поставщиков и сетей. Важно, чтобы штрафные санкции не разрушали цепочки, а стимулировали их прочность в кризис", — объяснил в беседе с Pravda.Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Для предотвращения дефицита важно сглаживать пики потребления. Прозрачность администрирования в ритейле исключает серые схемы распределения продукции. Это напоминает подход в энергетике, где внедряется стратегия малых НПЗ для защиты регионального снабжения. Технократический подход к управлению полкой магазина минимизирует риски, создаваемые ажиотажными настроениями.

"В условиях перегрева экономики ритейл становится громоотводом. Сейчас важно обеспечить финансовый контроль, чтобы производители не уходили в закредитованность при расширении мощностей", — заявил в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Ответы на популярные вопросы о рынке мяса птицы

Ожидается ли дефицит курятины в ближайшее время?

Нет, торговые сети фиксируют стабильные поставки и наличие широкого ассортимента продукции на прилавках.

Почему цены на мясо птицы остаются стабильными?

Этому способствует долгосрочное планирование закупок розничными сетями и отсутствие резких шоков в цепочках поставок в текущем сезоне.

Могут ли возникнуть проблемы при резком росте спроса?

АКОРТ допускает гипотетическую возможность перебоев только в условиях экстремального дефицита или аномального всплеска активности покупателей, что сейчас не наблюдается.

Как сети контролируют ситуацию?

Запланированы дополнительные обследования и глубокий анализ рынка для своевременного реагирования на любые изменения конъюнктуры.

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