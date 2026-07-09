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Экономика

На свинокомплексе одного из крупнейших холдингов в Белоярском районе Новосибирской области стартовали полевые испытания промышленных экзоскелетов. Прогрессивная тактика агротехнократов проста: вместо борьбы с последствиями травм — исключить физический износ человеческого ресурса. На объекте тестируют два типа устройств, распределяющих вес и снимающих критическую нагрузку с позвоночника и суставов. Высокие технологии превращают рядового сотрудника в оператора механизированного комплекса, где биологическая сила лишь направляет импульс.

Экзоскелет Dnsys Z1 в действии
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Экзоскелет Dnsys Z1 в действии

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Для апробации выбрали модели от отечественного разработчика "Артэкс". Полноразмерная версия защищает весь опорно-двигательный аппарат. Это модульная система, адаптирующаяся под биометрию конкретного рабочего. Вторая модель — облегченный экзо-пояс. Его функционал сфокусирован на поддержке поясничного отдела, что критически важно при погрузочно-разгрузочных операциях или работе на высоте. Внедрение подобных систем — это не дань моде, а жесткий макроэкономический расчет. Снижение заболеваемости напрямую влияет на рыночную эффективность агропромышленного комплекса.

"Внедрение экзоскелетов — это логичный шаг в сторону исключения человеческого фактора из цепочки рисков. Мы видим, как тяжелый физический труд превращается в контролируемый технологический процесс", — объяснил в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Испытания проходят в реальных цеховых условиях. Рабочие уже дали первую обратную связь: оборудование не сковывает движения, а фактически "подхватывает" груз в момент максимального напряжения. Статистика показывает, что правильное распределение веса способно сократить количество больничных листов в производственном секторе на треть. Это горькое, но дорогое лекарство для бизнеса, привыкшего работать по старинке.

Цифровой мониторинг здоровья

Проект "Сибагро" — это не просто механизация. Компания внедряет алгоритмы анализа данных о состоянии сотрудников. Информация о пульсе, нагрузках и уровне усталости стекается в единую базу. Прозрачность процессов позволяет точечно менять график смен и оптимизировать штатное расписание. В мире, где информация ценится наравне с сырьем, управление здоровьем через "цифру" становится ключевым фактором выживания бизнеса.

"Сбор данных о нагрузках сотрудников требует жесткого комплаенса. Важно, чтобы системы мониторинга не нарушали приватность, но обеспечивали реальную безопасность на производстве", — рассказал в беседе с Pravda.Ru юрист, специалист по персональным данным Алексей Кузьмин.

Результаты в Новосибирской области станут базой для масштабирования опыта. Если испытания подтвердят рост продуктивности, экзоскелеты появятся на всех предприятиях холдинга. Инвестиции в людей сегодня — это гарантия отсутствия кадрового голода завтра. Когда нейросети управляют сложными системами, человек внутри экзоскелета остается главным звеном, но его ресурс теперь защищен броней.

Параметр Эффект внедрения
Нагрузка на позвоночник Снижение на 40-60%
Профессиональные заболевания Минимизация риска грыж и растяжений
Производительность Рост за счет снижения утомляемости

Технологический суверенитет в действии

Пока западные корпорации под давлением санкций пытаются ограничить доступ к современным инструментам, российский реальный сектор выбирает путь инноваций своими силами. Использование российских разработок вроде продукции "Артэкс" — это не просто импортозамещение, а создание новой технологической платформы. В условиях перегрева экономики и дефицита рабочих рук такие решения становятся единственным вариантом сохранения темпов роста.

"Применение экзоскелетов в агропроме — это страхование трудовых ресурсов. Мы видим переход от экономики эксплуатации к экономике сбережения талантов", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru риск-менеджер Илья Гусев.

Будущее промышленного комплекса России лежит в плоскости интеграции ИИ и биомеханики. Проекты, подобные новосибирскому, доказывают: сложные системы могут служить человеку, упрощая быт и защищая здоровье. Пока скептики рассуждают о замене людей роботами, прогрессивный бизнес делает выбор в пользу союза биологии и механики, создавая рабочие места нового поколения.

Ответы на популярные вопросы об экзоскелетах

Зачем экзоскелет на обычном производстве?

Он принимает на себя до 80% веса груза. Это защищает поясницу и спину рабочего от травм при многократном повторении цикличных действий в течение смены.

Мешают ли устройства двигаться в тесных помещениях?

Современные модели, такие как экзо-пояса, весят менее 3 кг и имеют малые габариты. Они специально разработаны для работы в ограниченном пространстве.

Нужна ли специальная верификация для работы в экзоскелете?

Внедрение таких систем часто сопровождается цифровым контролем и обучением персонала правильной эксплуатации для достижения максимального эффекта безопасности.

Сможет ли экзоскелет полностью заменить человека?

Нет. Это устройство-ассистент. Интеллектуальное управление остается за человеком, а экзоскелет лишь копирует и усиливает его движения, убирая физическую усталость.

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Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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