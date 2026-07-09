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Рыбный бизнес пошел ва-банк: запуск прямого коридора с Дальнего Востока в Белоруссию предопределит смену цен

Экономика » Аграрный сектор » Рыбное хозяйство

Российские логисты настраивают прямые железнодорожные коридоры для доставки рыбы с Дальнего Востока в Белоруссию. Проект исключает посреднические узлы, сокращая время оборота рефрижераторных составов.

Свежая треска во льду в деревянном ящике на палубе судна
Фото: Pravda.Ru by Виктор Бушуев is licensed under Все права защищены
Свежая треска во льду в деревянном ящике на палубе судна

Прямая доставка в Белоруссию

Владивостокский рыбный терминал формирует маршрут до станции Жодино. Прямое сообщение позволит направлять продукцию широкому кругу потребителей, минуя перевалки. Предприятие уже обладает необходимыми разрешениями для работы с 50 рынками, включая государства Латинской Америки и Вьетнам. Стабильный экспортный потенциал формируется за счет интеграции складских мощностей с железнодорожной сетью.

"Создание прямого сообщения — это переход от хаотичных отправок к системному планированию. Терминал получает возможность прогнозировать загрузку складов и не зависеть от дефицита подвижного состава на промежуточных хабах", — прокомментировал макроэкономист Артём Логинов.

Тестовый режим перевозок

Глава Владивостокского рыбного терминала Константин Ежов анонсировал запуск пилотной программы. В ближайшее время в сторону Минска отправят 16 рефрижераторных контейнеров. Если показатели эффективности подтвердят жизнеспособность схемы, компания запустит регулярные поезда от станции Угольная до Жодино. Такая прозрачная логистика позволит снизить транспортные издержки для конечного потребителя.

Параметр Текущий этап
Объем первой отправки 16 рефрижераторных контейнеров
Целевая станция Жодино (республика Беларусь)

"Белорусский рынок остро нуждается в качественном белке. Развитие таких коридоров — это не просто движение грузов, а укрепление продовольственной безопасности в рамках Союзного государства", — резюмировала аналитик рынка труда Ирина Костина.

Организация прямых маршрутов на фоне стагнации спроса помогает бизнесу концентрироваться на рынках с гарантированным сбытом. Железная дорога обеспечивает необходимый температурный режим, который трудно поддерживать при перегрузках.

"Инвестиции в такие проекты сейчас выглядят рациональнее, чем попытки кредитования под высокие проценты. Контроль над цепочкой поставок дает больше гарантий, чем любые финансовые инструменты", — подчеркнул финансовый аналитик Никита Волков.

Ответы на популярные вопросы о логистике

В чем преимущество прямого маршрута?

Исключение перевалочных пунктов сокращает риск порчи продукции и время нахождения в пути.

Почему выбрана станция Жодино?

Расположение вблизи Минска позволяет оперативно распределить рыбу по торговым сетям республики.

Сколько контейнеров отправят на первом этапе?

Тестовая партия включает около 16 единиц, что достаточно для проверки всех технических параметров.

Что даст успех пилотного проекта?

Запуск регулярных еженедельных составов, что сделает поставки рыбы с Дальнего Востока ритмичными.

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Экспертная проверка: макроэкономист Артём Логинов, экономист по рынку труда Ирина Костина, финансовый аналитик Никита Волков
Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
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