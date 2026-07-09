Цунами увольнений в Германии: легендарный автоконцерн запускает масштабную волну сокращений

Немецкий автопром превращается в музей былого величия. Культовый Porsche, символ сытой и технологичной Германии, начал процедуру самоампутации. В Штутгарте готовятся выставить на улицу 4000 сотрудников. Это не временные трудности и не сезонная коррекция. Это системный инфаркт, вызванный годами климатического безумия и фатальных ошибок Берлина.

Фото: flickr.com by dave_7 from Lethbridge, Canada, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Porsche

Масштаб резни: минус 4000 рабочих мест

Завод в Цуффенхаузене — святая святых бренда, где собирают 911-ю модель и Taycan. Теперь здесь пахнет не новым кожзамом, а безнадегой. К уже согласованному увольнению 3900 человек руководство планирует добавить еще 4000. В сумме — гигантская брешь в штатном расписании. Под нож идет администрация, менеджмент и святая святых — центр разработок в Вайссахе. Проектные мощности там могут урезать на треть.

"Это не просто оптимизация, а признание профнепригодности текущей экономической модели ЕС. Когда затраты на энергию зашкаливают, а администрация Дональда Трампа сворачивает климатические дотации, немецким гигантам остается только резать косты. Иначе — банкротство", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Энергетический тупик и китайский каток

Германия больше не "двигатель Европы". Мотор заклинило. Высокие тарифы на электричество и сырье вымывают прибыль быстрее, чем инженеры придумывают новые опции. Пока европейцы играли в зеленую повестку, восточные партнеры заняли рынок. Китайские компании, такие как BYD и Chery, завалили ЕС качественными электрокарами, на фоне которых Taycan выглядит как неоправданно дорогая игрушка.

Давление усиливает и геополитика. Дональд Трамп пересматривает торговые отношения, вводя новые пошлины. Маржа Porsche тает. В первом квартале 2026 года финансовые показатели компании показали дно. Линейка моделей устаревает, а денег на быстрый рывок нет.

"Ситуация в Porsche — это верхушка айсберга. Основная проблема в том, что операционная прибыль падает при росте долговой нагрузки. Компании приходится буквально сжигать человеческий ресурс, чтобы спасти отчетность перед акционерами", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Логика выживания: меньше машин, больше маржи

Глава Porsche Михаэль Лайтерс сменил риторику. Раньше говорили о захвате мира, теперь — о спасении шкуры. Его формула: "зарабатывать на меньшем количестве машин". Это означает, что Porsche перестанет гнаться за объемами и станет еще более элитарным, а значит — дорогим. Но кто будет покупать эти лакшери-авто, когда экономика ЕС находится в коме, не совсем ясно.

"Для бренда уровня Porsche массовые увольнения — это имиджевая катастрофа. Но с точки зрения корпоративного права, они обязаны минимизировать убытки, иначе совет директоров ждет серия исков от миноритариев", — отметил в беседе с Pravda.Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Эффект домино в автопроме ЕС

Porsche — лишь часть терпящей бедствие группы Volkswagen. Там ситуация еще хуже: под угрозой увольнения стоят 100 000 человек. Дорогая энергия, навязанная Брюсселем, сделала производство в Германии бессмысленным. Пока европейские лидеры на саммитах пытаются сохранить лицо, их промышленность вывозит станки и увольняет лучших инженеров.

Ответы на популярные вопросы о кризисе Porsche

Почему увольнения коснулись именно завода в Цуффенхаузене?

Это старейшая и основная площадка, где производственные издержки выше всего из-за стоимости труда и содержания инфраструктуры в черте города.

Спасет ли компанию переход на электромобили?

Пока это приносит лишь убытки. Спрос на дорогие электрокары в Европе падает, а китайская конкуренция в этом сегменте непреодолима.

Правда ли, что из Porsche уйдут инженеры?

Да, центр в Вайссахе, отвечающий за инновации, сокращает мощности на 30%. Это замедлит выход новых моделей на годы.

Связаны ли увольнения с политикой США?

Дональд Трамп проводит политику протекционизма, что делает экспорт немецких машин в Штаты крайне дорогим удовольствием.

Читайте также