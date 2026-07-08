Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Такси за 1500 рублей: как топливный дефицит превратил обычный путь до работы в роскошь
Лишиться прав можно прямо на заправке: в Астраханской области усилили контроль из-за бензина
Важный маршрут МЦД-3 меняется с 15 июля: проверьте, не станет ли ваша поездка сложнее
Больше никаких очередей: Яндекс раскрыл лайфхак, как быстро найти АЗС с бензином
Смертельно опасные угощения: девять ягод, которые могут парализовать
Вибриссы счёт любят: что происходит с организмом кошки, если она вдруг теряет усы
Отец открыл секрет этих черных точек: теперь я не меняю лобовое стекло и экономлю тысячи
"Стрекоза" летит на Титан: винтокрылый аппарат НАСА начнёт изучать спутник Сатурна в 2028 году
Ценники дрогнули только в разговорах: АвтоВАЗ раскрыл правду о стоимости Lada в августе

Бензин пойдёт из-за границы: объявлено о начале импорта бензина в Россию

Экономика » Сырье » Нефть

Россия переключает топливные потоки на импортный режим. В июле на внутренний рынок начнут поступать зарубежные нефтепродукты. Вице-премьер Александр Новак доложил главе государства о корректировке баланса: правительство задействует внешние ресурсы для демпфирования ценовых колебаний. Это не признак слабости, а расчетливое маневрирование в условиях перегрева спроса.

Автозаправочная колонка с бензином 92, 95, 98 и ДТ
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Автозаправочная колонка с бензином 92, 95, 98 и ДТ

Внешний контур и внутренняя переработка

Регулятор выжимает максимум из отечественных мощностей. Загрузка НПЗ достигла предела. Кабмин перекроил график обслуживания: плановые ремонты сдвинуты вправо, текущие — сокращены до технологического минимума. Логика проста: система должна выдавать объем здесь и сейчас. Одновременно введен жесткий стоп на вывоз дизеля. Ресурс удерживается внутри страны силовыми мерами администрирования.

"Мы наблюдаем классическую тонкую настройку. Когда возможности локального производства упираются в потолок, импорт становится единственным рычагом стабилизации. Это предотвращает дефицит и охлаждает биржевые котировки", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Технологический откат как тактическая передышка

Для насыщения заправок правительство легализовало упрощение формулы топлива. НПЗ получили право выпускать бензин класса К5 с характеристиками стандарта К3. Мера продлена до конца 2026 года. Тем самым государство снижает технологическое давление на заводы, позволяя им гнать вал без оглядки на сверхсложные экологические фильтры. Экология на время уступила место физическому наличию товара на АЗС.

Инструмент Ожидаемый результат
Запрет экспорта дизеля Насыщение внутреннего рынка, снижение цен на опте
Сдвиг ремонтов НПЗ Ликвидация сезонного провала в объеме выпуска
Импорт топлива Создание стратегического резерва и товарная интервенция

"Важно понимать: закупка готового топлива вместо его производства внутри — это плата за скорость. Сейчас литр бензина в баке дороже, чем теоретическая маржа переработчика через месяц", — отметил в беседе с Pravda. Ru аналитик рынка нефтепродуктов Геннадий Чернов.

Влияние на торговый баланс

Центробанк спокоен. Закупка ГСМ за рубежом не разрушит бюджетную конструкцию. Механизм замещения работает зеркально: если мы покупаем больше бензина, значит, высвобождаем сырую нефть для продажи на внешние рынки. Экспортная выручка от сырья перекроет затраты на готовое топливо. Валютные потоки сохранят равновесие, а инвестиционный климат защитят от волатильности на заправках.

"Риски для платежного баланса отсутствуют. Масштаб закупок полностью укладывается в параметры макроэкономической модели и легко компенсируется экспортом нефти", — объяснил в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Ответы на популярные вопросы о топливном рынке

Подорожает ли бензин из-за импорта?

Нет. Импорт направлен на создание избытка. Избыток предложения давит на цену вниз. Государство субсидирует логистику, чтобы зарубежный ресурс не стоил дороже местного.

Как переход на класс К3 скажется на двигателях?

Современные моторы "переваривают" такое топливо без критических последствий. Это временный компромисс ради бесперебойной работы транспортной системы.

Откуда именно поедет бензин?

География поставок не разглашается, но ключевые партнеры — страны, имеющие свободные мощности и выстроенную логистику с РФ.

Читайте также

Экспертная проверка: макроэкономист Артём Логинов, аналитик рынка нефтепродуктов Геннадий Чернов, финансовый аналитик Никита Волков
Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Конец европейской иллюзии: Польша открыто готовится к массовым расправам над украинцами
Мир. Новости мира
Конец европейской иллюзии: Польша открыто готовится к массовым расправам над украинцами
Капуста становится лёгкой добычей гусениц: урожай спасают простыми домашними средствами
Садоводство, цветоводство
Капуста становится лёгкой добычей гусениц: урожай спасают простыми домашними средствами
Хорошие несушки оставляют хозяев без яиц: одна привычка в уходе обходится слишком дорого
Домашние животные
Хорошие несушки оставляют хозяев без яиц: одна привычка в уходе обходится слишком дорого
Популярное
Бензин начал возвращаться на колонки: дефициту в России назвали срок окончания

Российские власти задействовали экстренные логистические коридоры и пересмотрели стандарты производства для предотвращения дефицита энергоресурсов в регионах.

Бензин начал возвращаться на колонки: дефициту в России назвали срок окончания
Обратного пути уже не будет: в Кремле окончательно определили судьбу российских поставщиков
Обратного пути уже не будет: в Кремле окончательно определили судьбу российских поставщиков
Тишина в тылу закончилась: удар по Омску обнажил критические дыры в защите Сибири
Жестокая игра Пекина: Иран остался один на один с колоссальными излишками нефти в море
Lockheed и Raytheon не будут в восторге от идеи производства ракет для ЗРК Patriot на Украине Любовь Степушова Откровенное интервью режиссера из Канады: последствия осознанной борьбы против фальсификации истории Анжела Якубовская
Кровавый отчет Киева: Зеленский шокировал НАТО своей тягой к продолжению бойни
Безумие киевского режима: ночная попытка спровоцировать техногенную катастрофу в РФ провалилась
Капуста становится лёгкой добычей гусениц: урожай спасают простыми домашними средствами
Капуста становится лёгкой добычей гусениц: урожай спасают простыми домашними средствами
Последние материалы
Смертельно опасные угощения: девять ягод, которые могут парализовать
Вибриссы счёт любят: что происходит с организмом кошки, если она вдруг теряет усы
Отец открыл секрет этих черных точек: теперь я не меняю лобовое стекло и экономлю тысячи
"Стрекоза" летит на Титан: винтокрылый аппарат НАСА начнёт изучать спутник Сатурна в 2028 году
Ценники дрогнули только в разговорах: АвтоВАЗ раскрыл правду о стоимости Lada в августе
В сервисе вам этого не скажут: летние ошибки водителей, на которых мастера делают кассу
Без визы и почти без хлопот: Тунис снова манит туристов дешевизной и доступностью
Энн Хэтэуэй рассказала, как материнство помогло ей на съёмках "Одиссеи": почему Пенелопа стала близка актрисе
Слишком много пафоса и страз: в Москве праздник Тимати обернулся странным отсутствием близких
Тонкая талия начинается не с пресса: главная ошибка мешает увидеть результат месяцами
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.