Государство устроило показательную порку неэффективным схемам: бюджетные преференции исчезли из доступа

Государство прекращает раздачу налоговых преференций для проектов, способных выжить в рыночной среде самостоятельно. Минэкономразвития радикально пересмотрело фильтры для создания новых особых экономических зон (ОЭЗ). Теперь входной билет в режим льгот получит только бизнес, чья математика не сходится без прямой поддержки казны. Регулятор лечит экономику от иждивенчества: ОЭЗ перестают быть инструментом оптимизации налогов и превращаются в жестко администрируемый механизм государственного инвестирования.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Бизнес в центре Москвы

Фильтр для инвесторов: докажи или плати

Минэкономразвития вводит принцип "горького лекарства": поддержка гарантирована только тем, кто без нее не сможет запустить конвейер. Прежняя размытая формулировка о "развитии экономики" уходит в прошлое. Ее заменяет цифровая прозрачность и жесткое обоснование дефицита рентабельности. Если проект окупается при стандартной налоговой нагрузке, в ОЭЗ его не пустят. Ведомство купирует риски, при которых финансовые структуры и крупный бизнес используют преференции как способ искусственно раздуть прибыль за счет бюджета.

"Это логичный шаг регулятора. Мы видим, как компании пытаются упаковать стандартные операционные процессы в обертку особых зон ради обнуления пошлин. Теперь придется на цифрах доказывать, что без льготы завод просто не построят", — объяснил в беседе с Pravda.Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Прозрачность документации и новые сроки

Платформенный подход требует детальной оцифровки каждого этапа. В заявке на создание ОЭЗ теперь необходимо расписывать не только объем вложений, но и мультипликативный эффект для регионального ВВП. Требования к документации утяжелились: инвестору нужно подтвердить, что его инициатива не станет "пустышкой" после завершения льготного периода. Это напоминает механизм, по которому работает налоговый вычет: льгота дается под конкретное социально значимое действие, а не за факт присутствия на рынке.

Критерий Новое требование Основание для ОЭЗ Невозможность реализации без госсубсидий Эффект для региона Обязательное создание рабочих мест и рост конкуренции Дата вступления 1 августа 2026 года

Изменения затронут и энергетический сектор. Проекты, связанные с переработкой ресурсов, будут проверяться на предмет обеспечения внутреннего рынка. Пока бензин начал возвращаться на АЗС, правительство хочет видеть в ОЭЗ высокотехнологичные производства, а не просто перевалочные пункты. Даже рынок мяса птицы или стройматериалов может рассчитывать на зоны только при условии импортозамещения критических технологий.

"Правила игры меняются жестко. Если проект не генерирует реальную добавленную стоимость, его отклонят еще на этапе экспертизы. Это защита от перегрева экономики дешевыми, но бесполезными деньгами", — отметил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Экономическая целесообразность против льготного перегрева

Регулятор стремится исключить ситуации, когда бизнес ищет лазейки в законе так же активно, как водители ищут выплаты по ОСАГО через суд. Инвестиционный климат очищают от сорняков. Особое внимание уделят высокотехнологичным отраслям, таким как ядерная медицина Россия и ИТ. Здесь преференции оправданы сложностью НИОКР и долгим циклом окупаемости, в отличие от простых торговых схем. В то время как цена на нефть остается волатильной, а инвестиции в золото требуют осторожности, государство делает ставку на реальный сектор.

"Администрирование ОЭЗ теперь встанет на те же рельсы, что и банковский комплаенс. Каждую копейку недополученных бюджетом налогов придется оправдывать конкретными станками и рабочими местами", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Ответы на популярные вопросы об изменениях в работе ОЭЗ

Зачем нужны новые правила, если старые работали?

Старые правила допускали создание площадок, которые не приносили прибыли государству, а лишь служили для обхода налогов. Ведомство убирает неэффективные звенья цепочки.

Как инвестору доказать необходимость льгот?

Через детальный финансовый план, показывающий отрицательную рентабельность без налоговых каникул в условиях высоких кредитных ставок.

Коснутся ли изменения уже действующих ОЭЗ?

Новые требования вводятся для вновь создаваемых зон с августа 2026 года, однако аудит существующих площадок может быть ужесточен на уровне регионального контроля.

Какие проекты теперь в приоритете?

Высокотехнологичные производства, проекты с высоким экспортным потенциалом и инновационные стартапы, требующие сложной инфраструктуры.

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