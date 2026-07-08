Рынок снова качнуло: инвесторы на распутье — в какой металл сейчас лучше вложиться

Золото удерживает статус классического инструмента долгосрочного накопления капитала. Несмотря на рыночные флуктуации, на горизонте свыше десяти лет металл демонстрирует завидную устойчивость. Однако инвесторам важно учитывать краткосрочные риски, способные временно снизить доходность активов.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Дорогие металлы

Золото как фундамент портфеля

На отрезке десятилетия золото остается эталонным защитным активом. Стабильность котировок подтверждается широкой базой спроса: от частных инвесторов до банковских структур, формирующих резервы. Металл обладает предельной ликвидностью и понятным инвестиционным статусом, что выделяет его среди прочих сырьевых товаров при высокой волатильности на рынке энергоресурсов.

"Золото — это страховка, а не инструмент быстрого обогащения. В условиях, когда объемы добычи сырья меняются, инвестор должен смотреть на золото как на консервативный остов портфеля", — предположил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Сравнение драгоценных металлов

Инвесторы часто рассматривают альтернативные металлы для диверсификации. Однако каждый из них имеет свою циклическую специфику, отличную от золотого стандарта.

Металл Инвестиционная роль Серебро Зависит от промциклов, дополнение к золоту. Платина Спекулятивная ставка на структурный дефицит.

Палладий сейчас выступает самым рискованным активом. Рыночные прогнозы указывают на грядущий переход к профициту к 2027 году. В то же время аналитики отмечают интерес к промышленным металлам, так как сырье — это база для развития технологий, включая несырьевой экспорт.

"Спекуляции на платине оправданы ожидаемым дефицитом, но для рядового инвестора это опасно. Лучше сфокусироваться на отчетности компаний, которые добывают эти металлы", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Краткосрочное давление на цены

В ближайшие месяцы металл может корректироваться вниз. Стрессовые распродажи на фьючерсных рынках, наблюдавшиеся в начале года, остаются угрозой. Спрос со стороны ЦБ частично купирует падение, но общая динамика цен требует сдержанности.

"Рынки живут циклами. Нынешнее давление цен — не катастрофа, а отрезвляющий эффект для тех, кто строил завышенные ожидания доходности", — констатировал в беседе с Pravda.Ru аналитик долгового рынка Мария Бубцева.

Ответы на популярные вопросы о драгметаллах

Почему серебро часто проигрывает золоту в защите?

Серебро имеет высокую долю промышленного потребления. Оно привязано к состоянию мировой индустрии сильнее, чем золото.

Стоит ли сейчас покупать палладий?

Это актив высокого риска. Прогноз по профициту рынка к 2027 году создает предпосылки для снижения котировок.

Причем тут искусственный интеллект?

Технологический сектор потребляет промышленные металлы. Развитие инфраструктуры ИИ поддерживает спрос на медь и иные элементы.

Может ли золото резко упасть?

Краткосрочные распродажи на фьючерсах возможны. Однако долгосрочные фундаментальные факторы остаются прежними.

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