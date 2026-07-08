Рынок снова качнуло: инвесторы на распутье — в какой металл сейчас лучше вложиться

Золото удерживает статус классического инструмента долгосрочного накопления капитала. Несмотря на рыночные флуктуации, на горизонте свыше десяти лет металл демонстрирует завидную устойчивость. Однако инвесторам важно учитывать краткосрочные риски, способные временно снизить доходность активов.
На отрезке десятилетия золото остается эталонным защитным активом. Стабильность котировок подтверждается широкой базой спроса: от частных инвесторов до банковских структур, формирующих резервы. Металл обладает предельной ликвидностью и понятным инвестиционным статусом, что выделяет его среди прочих сырьевых товаров при высокой волатильности на рынке энергоресурсов.
"Золото — это страховка, а не инструмент быстрого обогащения. В условиях, когда объемы добычи сырья меняются, инвестор должен смотреть на золото как на консервативный остов портфеля", — предположил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.
Инвесторы часто рассматривают альтернативные металлы для диверсификации. Однако каждый из них имеет свою циклическую специфику, отличную от золотого стандарта.
|Металл
|Инвестиционная роль
|Серебро
|Зависит от промциклов, дополнение к золоту.
|Платина
|Спекулятивная ставка на структурный дефицит.
Палладий сейчас выступает самым рискованным активом. Рыночные прогнозы указывают на грядущий переход к профициту к 2027 году. В то же время аналитики отмечают интерес к промышленным металлам, так как сырье — это база для развития технологий, включая несырьевой экспорт.
"Спекуляции на платине оправданы ожидаемым дефицитом, но для рядового инвестора это опасно. Лучше сфокусироваться на отчетности компаний, которые добывают эти металлы", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.
В ближайшие месяцы металл может корректироваться вниз. Стрессовые распродажи на фьючерсных рынках, наблюдавшиеся в начале года, остаются угрозой. Спрос со стороны ЦБ частично купирует падение, но общая динамика цен требует сдержанности.
"Рынки живут циклами. Нынешнее давление цен — не катастрофа, а отрезвляющий эффект для тех, кто строил завышенные ожидания доходности", — констатировал в беседе с Pravda.Ru аналитик долгового рынка Мария Бубцева.
Серебро имеет высокую долю промышленного потребления. Оно привязано к состоянию мировой индустрии сильнее, чем золото.
Это актив высокого риска. Прогноз по профициту рынка к 2027 году создает предпосылки для снижения котировок.
Технологический сектор потребляет промышленные металлы. Развитие инфраструктуры ИИ поддерживает спрос на медь и иные элементы.
Краткосрочные распродажи на фьючерсах возможны. Однако долгосрочные фундаментальные факторы остаются прежними.
Российские власти задействовали экстренные логистические коридоры и пересмотрели стандарты производства для предотвращения дефицита энергоресурсов в регионах.