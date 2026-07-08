Америка слишком увлеклась мировой газовой гонкой — теперь расплачиваться придется собственному рынку

Эпоха сверхдешевых энергоресурсов в США официально завершена: аналитики Wood Mackenzie прогнозируют десятилетний цикл роста цен на газ. Стремительное развитие инфраструктуры для искусственного интеллекта и агрессивное расширение экспортных мощностей превращают внутренний американский рынок в заложника глобального спроса. Пока Вашингтон наращивает поставки сжиженного природного газа (СПГ) за рубеж, пытаясь удержать статус мирового лидера, рядовым потребителям и промышленности внутри Штатов придется готовиться к значительному удорожанию топлива.

Фото: phmsa.dot.gov by PHMSA, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Газопровод

Конец газового изобилия: почему цены пойдут вверх

Последнее десятилетие американский газовый рынок существовал в режиме аномально низких цен. В период с 2015 по 2025 год котировки в крупнейшем хабе Henry Hub удерживались в коридоре 142-284 долларов за тысячу кубометров. Избыток сырья обеспечивался высокой производительностью скважин и технологическим прорывом в добыче сланцевого газа. Однако теперь этот ресурс исчерпан. По оценкам Wood Mackenzie, к 2035 году стоимость вырастет до 355 долларов за тысячу кубов.

"Рост стоимости газа в США — это неизбежное следствие перенаправления потоков. Вашингтон долгое время демпинговал, но теперь инфраструктурные затраты и глобальная конкуренция за СПГ диктуют новые правила игры", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Агрессивный экспорт как двигатель инфляции

С 2016 года, когда первый танкер ушел от терминала Sabine Pass, экспорт газа из США вырос в 30 раз. Сегодня Штаты контролируют львиную долю мирового рынка СПГ, обойдя Катар и Австралию. Исполнительный директор Ассоциации производителей СПГ (CLNG) Чарли Ридл прогнозирует, что к середине века объемы производства могут утроиться. Однако такая экспансия бьет по внутреннему рынку: экспорт уже забирает 15% от общего объема добычи, и эта доля будет только расти, создавая дефицит внутри страны.

Искусственный интеллект требует мегаватты и кубометры

Неожиданным фактором давления на газовый рынок стал технологический бум. Строительство гигантских дата-центров для обучения нейросетей требует колоссальных объемов электроэнергии. Поскольку газовая генерация остается самым быстрым способом закрыть потребности цифровых гигантов, конкуренция за топливо между промышленниками и IT-сектором обостряется. Более трети новых мощностей газовой генерации в США закладываются специально под нужды ИИ.

"Энергетический голод дата-центров станет ключевым фактором, который будет удерживать котировки на высоком уровне. Мы видим, как реальный сектор экономики вступает в прямую схватку за ресурсы с виртуальным", — объяснил в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Прогнозы добычи и дефицит новых скважин

Ситуация осложняется сокращением буровой активности. Новых месторождений открывается в разы меньше, а инвестиции в технологии добычи замедлились. В то время как рынок нефти лихорадит, попутный газ, который раньше сбивал цену на рынке, поступает в меньших объемах. Кристи Крамер из Wood Mackenzie отмечает, что только энергетическому сектору к 2035 году потребуется дополнительно почти 500 млн кубометров газа в сутки.

"Американский газ перестает быть дешевым спасательным кругом. Даже при росте добычи, растущие аппетиты экспорта и энергетики съедят весь профицит, что неизбежно отразится на себестоимости товаров", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru аналитик рынка нефтепродуктов Геннадий Чернов.

Событие / Показатель Последствия и эффект Рост экспорта СПГ до 512 млн м³/день Усиление дефицита предложения на внутреннем рынке США Бум дата-центров искусственного интеллекта Резкий скачок спроса на газовую электрогенерацию Сокращение разведочного бурения Замедление темпов прироста добычи и рост себестоимости Цена в Henry Hub выше $350 за тыс. кубов Снижение конкурентоспособности американской промышленности

Ответы на популярные вопросы о ценах на газ

1. Почему американский газ начал дорожать именно сейчас?

Главная причина — синхронизация внутреннего рынка США с мировым. Вашингтон достроил экспортные терминалы, и теперь американский газ уходит туда, где за него платят больше — в Европу и Азию. Внутренний избыток, который раньше держал цены низкими, практически исчез.

2. Как искусственный интеллект связан со стоимостью топлива?

Для работы нейросетей нужны огромные вычислительные мощности, потребляющие гигаватты электричества. В США газовые электростанции — самый быстрый способ обеспечить этот спрос. IT-гиганты готовы переплачивать за энергию, что подталкивает вверх оптовые цены на газ.

3. Будут ли США ограничивать экспорт газа ради своих граждан?

Маловероятно. Энергетические компании вложили миллиарды долларов в экспортную инфраструктуру и имеют долгосрочные контракты. Политически Вашингтону выгодно удерживать союзников в Европе на своей "газовой игле", даже если за это заплатят американские потребители.

4. Станет ли американский газ дороже российского для европейцев?

Он уже дороже из-за сложной логистики (сжижение, транспортировка, регазификация). Однако с ростом цен в американских хабах итоговая стоимость СПГ в Европе станет еще менее привлекательной, что ускорит деиндустриализацию ЕС.

Читайте также