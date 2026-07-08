Деньги дадут, но только тем, кто застрахован: для кого государство вводит налоговый вычет

Российские налогоплательщики получат доступ к новому инструменту поддержки с 1 сентября 2026 года. Государство вводит вычет по налогу на доходы физических лиц, привязанный к взносам по долгосрочным договорам добровольного страхования жизни. Правила касаются полисов, оформленных начиная с 2025 года.

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Механика получения вычета

Процедура требует дисциплинированного финансового планирования. Гражданин вносит платежи из собственных доходов, облагаемых налогом. После этого он подает запрос в территориальный орган ФНС или переадресует задачу работодателю. Система финансовых переводов требует прозрачности, поэтому автоматизация здесь первична.

"Налоговый вычет — это инструмент, позволяющий снизить долгосрочную нагрузку на семейный бюджет. Важно понимать: государство возвращает только те средства, которые вы уже уплатили в виде подоходного налога", — подчеркнула налоговый консультант Ирина Зайцева.

Лимиты и расчет возврата

Государство ограничило налогооблагаемую базу для вычета суммой в 400 тысяч рублей в год. При ставке НДФЛ 13% максимальный возврат составит 52 тысячи рублей. Важное условие: фактическая сумма возврата не превышает объем налога, уплаченного гражданином за отчетный период. Подобные ценовые барьеры позволяют защитить систему от перегрева.

Поддержка для родителей

Законодатели усилили стимулы также для семей. Родители, оформляющие договоры страхования в пользу своих детей, получают увеличенный лимит социальной поддержки. Сумма расходов, принимаемая к вычету, достигает 500 тысяч рублей.

"Масштабирование льгот для родителей — логичный шаг. Мы видим попытку государства сформировать капитал для будущих поколений через системное внешнеэкономическое развитие страны и внутреннего сбережения", — отметил макроэкономист Артём Логинов.

Инвестиционный климат

Нововведение решает две задачи: стимулирует долгосрочные сбережения и дополняет существующий каталог социальных вычетов. Механизм дает возможность гражданам эффективнее формировать долгосрочный капитал. Это прямая альтернатива хранению средств на краткосрочных депозитах. Анализируя прогноз цен на другие защитные активы, граждане начинают оценивать страхование как более стабильное вложение.

Стабильность системы зависит от готовности граждан использовать долгосрочные финансовые инструменты. Пока рынок адаптируется, государственное администрирование становится единственным гарантом предсказуемости. Любые перекосы в потреблении должны нивелироваться ростом сбережений.

Параметр Личное страхование Лимит вычета (личный) 400 000 руб. Лимит вычета (на детей) 500 000 руб.

Ответы на популярные вопросы о страховых вычетах

Можно ли получить вычет, если договор страхования был заключен в 2024 году?

Нет. Правила распространяются только на договоры, подписанные с 1 января 2025 года.

Вернут ли мне деньги, если я не работаю и не плачу НДФЛ?

Нет, социальный налоговый вычет предоставляется только из суммы фактически уплаченного подоходного налога.

Нужно ли подавать декларацию 3-НДФЛ?

Это один из способов. Альтернатива — подача заявления работодателю, который перестанет удерживать налог до момента исчерпания лимита вычета.

Влияет ли наличие других налоговых вычетов на эту программу?

Вычет на страхование жизни дополняет другие социальные и имущественные вычеты, не блокируя их действие.

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