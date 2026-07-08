Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Америка слишком увлеклась мировой газовой гонкой — теперь расплачиваться придется собственному рынку
Мечта о дешевом отпуске в Египте рассыпается на глазах: один запрет перевернул рынок жилья
Разрушение логистики в Киеве поставило ВСУ в тупик: резервы теряют дорогу к передовой
Культурная карта Москвы переписана заново: городские власти реализуют масштабный эксперимент
Французский десерт как нечего делать: 40 минут в духовке и клафути с грушей уже тает во рту
Этого ждали меньше всего: удар по газовому узлу на Кубани едва не лишил зарубежных партнеров ресурса
Мозг окончательно перестал подчиняться нашим правилам: биологи зафиксировали опасный сбой логических циклов
Волга стала ядовито-зелёного цвета: у берегов Самары вода изменилась так, что заходить в неё страшно
Доверие оказалось подорвано: Дмитрий Тарасов перестал общаться с дочерью из-за нарушений

Деньги дадут, но только тем, кто застрахован: для кого государство вводит налоговый вычет

Экономика

Российские налогоплательщики получат доступ к новому инструменту поддержки с 1 сентября 2026 года. Государство вводит вычет по налогу на доходы физических лиц, привязанный к взносам по долгосрочным договорам добровольного страхования жизни. Правила касаются полисов, оформленных начиная с 2025 года.

Пачка 5000 рублей
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Пачка 5000 рублей

Механика получения вычета

Процедура требует дисциплинированного финансового планирования. Гражданин вносит платежи из собственных доходов, облагаемых налогом. После этого он подает запрос в территориальный орган ФНС или переадресует задачу работодателю. Система финансовых переводов требует прозрачности, поэтому автоматизация здесь первична.

"Налоговый вычет — это инструмент, позволяющий снизить долгосрочную нагрузку на семейный бюджет. Важно понимать: государство возвращает только те средства, которые вы уже уплатили в виде подоходного налога", — подчеркнула налоговый консультант Ирина Зайцева.

Лимиты и расчет возврата

Государство ограничило налогооблагаемую базу для вычета суммой в 400 тысяч рублей в год. При ставке НДФЛ 13% максимальный возврат составит 52 тысячи рублей. Важное условие: фактическая сумма возврата не превышает объем налога, уплаченного гражданином за отчетный период. Подобные ценовые барьеры позволяют защитить систему от перегрева.

Поддержка для родителей

Законодатели усилили стимулы также для семей. Родители, оформляющие договоры страхования в пользу своих детей, получают увеличенный лимит социальной поддержки. Сумма расходов, принимаемая к вычету, достигает 500 тысяч рублей.

"Масштабирование льгот для родителей — логичный шаг. Мы видим попытку государства сформировать капитал для будущих поколений через системное внешнеэкономическое развитие страны и внутреннего сбережения", — отметил макроэкономист  Артём Логинов.

Инвестиционный климат

Нововведение решает две задачи: стимулирует долгосрочные сбережения и дополняет существующий каталог социальных вычетов. Механизм дает возможность гражданам эффективнее формировать долгосрочный капитал. Это прямая альтернатива хранению средств на краткосрочных депозитах. Анализируя прогноз цен на другие защитные активы, граждане начинают оценивать страхование как более стабильное вложение.

Стабильность системы зависит от готовности граждан использовать долгосрочные финансовые инструменты. Пока рынок адаптируется, государственное администрирование становится единственным гарантом предсказуемости. Любые перекосы в потреблении должны нивелироваться ростом сбережений.

Параметр Личное страхование
Лимит вычета (личный) 400 000 руб.
Лимит вычета (на детей) 500 000 руб.

Ответы на популярные вопросы о страховых вычетах

Можно ли получить вычет, если договор страхования был заключен в 2024 году?

Нет. Правила распространяются только на договоры, подписанные с 1 января 2025 года.

Вернут ли мне деньги, если я не работаю и не плачу НДФЛ?

Нет, социальный налоговый вычет предоставляется только из суммы фактически уплаченного подоходного налога.

Нужно ли подавать декларацию 3-НДФЛ?

Это один из способов. Альтернатива — подача заявления работодателю, который перестанет удерживать налог до момента исчерпания лимита вычета.

Влияет ли наличие других налоговых вычетов на эту программу?

Вычет на страхование жизни дополняет другие социальные и имущественные вычеты, не блокируя их действие.

Читайте также

Экспертная проверка: Ирина Зайцева (налоговый консультант), Артём Логинов (макроэкономист) 
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Сейчас читают
Москва рискует уйти под воду за два дня: суперциклон принесёт 80% месячной нормы осадков
Москва
Москва рискует уйти под воду за два дня: суперциклон принесёт 80% месячной нормы осадков
Обратного пути уже не будет: в Кремле окончательно определили судьбу российских поставщиков
Экономика и бизнес
Обратного пути уже не будет: в Кремле окончательно определили судьбу российских поставщиков
Бурые пятна — это не фитофтора: почему вы зря травите томаты химией и что делать
Садоводство, цветоводство
Бурые пятна — это не фитофтора: почему вы зря травите томаты химией и что делать
Популярное
Тишина в тылу закончилась: удар по Омску обнажил критические дыры в защите Сибири

Инцидент на стратегическом объекте в Омске заставил экспертов пересмотреть понятие безопасности в тыловых районах и оценить новые технические риски.

Тишина в тылу закончилась: удар по Омску обнажил критические дыры в защите Сибири
Жестокая игра Пекина: Иран остался один на один с колоссальными излишками нефти в море
Жестокая игра Пекина: Иран остался один на один с колоссальными излишками нефти в море
Кровавый отчет Киева: Зеленский шокировал НАТО своей тягой к продолжению бойни
Безумие киевского режима: ночная попытка спровоцировать техногенную катастрофу в РФ провалилась
ВМС США подтвердили гибель пилота в Аравийском море, что приближает Трампа к импичменту Любовь Степушова Откровенное интервью режиссера из Канады: последствия осознанной борьбы против фальсификации истории Анжела Якубовская Опасный секрет в Балтийском море: правда о диверсии развалила бы всю коалицию Запада Юрий Бочаров
Противостояние накалилось до предела: в Армении восемь крупнейших партий пошли ва-банк
Обратного пути уже не будет: в Кремле окончательно определили судьбу российских поставщиков
Москва и Вашингтон обсуждают Украину без лишнего шума: Киев выдавливают из собственной повестки
Москва и Вашингтон обсуждают Украину без лишнего шума: Киев выдавливают из собственной повестки
Последние материалы
Этого ждали меньше всего: удар по газовому узлу на Кубани едва не лишил зарубежных партнеров ресурса
Мозг окончательно перестал подчиняться нашим правилам: биологи зафиксировали опасный сбой логических циклов
Волга стала ядовито-зелёного цвета: у берегов Самары вода изменилась так, что заходить в неё страшно
Доверие оказалось подорвано: Дмитрий Тарасов перестал общаться с дочерью из-за нарушений
Деньги дадут, но только тем, кто застрахован: для кого государство вводит налоговый вычет
За эту картину туристы точно не платили: пляжи Антальи меняются буквально за несколько часов
Сеул ложится под альянс: Южная Корея превратит свою промышленность в придаток НАТО
Хельсинки проверяет терпение Москвы: Финский залив превращают в новую точку давления
Зрители впали в ступор от восторга: первые рецензии на "Одиссею" предрекли триумф в мировом прокате
В Липецкой области цифры на номере превратятся в ключ к бензоколонке — новые правила уже на подходе
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.