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Покупатели могут попрощаться с дешевой курицей: производители больше не готовы терпеть убытки

Экономика

Рынок мяса птицы в России проходит через этап естественной ребалансировки цен после длительного периода работы производителей на грани или ниже уровня себестоимости, рассказал Сергей Юшин, руководитель исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации. Эксперт пояснил Pravda.Ru, что текущая динамика обусловлена не волевыми решениями компаний, а рыночными механизмами и избытком предложения.

Сырая курица
Фото: freepik.com by mdjaff, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сырая курица

Ранее в отрасли фиксировалось критическое падение рентабельности до 6–7% при необходимых для развития 15%. Сообщалось, что курица и другое мясо птицы могут подорожать из-за сложной финансовой ситуации, которая вынуждает предприятия сокращать штат или вовсе закрываться. На этом фоне продовольственная корзина в некоторых сегментах демонстрировала временную стабильность, скрывавшую будущие риски для агросектора.

Юшин подчеркнул, что цены на продовольствие диктует исключительно рынок, а не желания поставщиков. Покупатели, включая торговые сети и общепит, могут просто отказаться от продукции, если ее стоимость не соответствует рыночным реалиям. В 2025 и начале 2026 года оптовые цены на курицу были крайне низкими, оставаясь в ряде случаев даже ниже средних показателей за последние пять лет.

"Во-первых, никто конкретно не решает повышать цены — рынок может этого не позволить. Можно принимать любые решения, но реальные цены определяются рынком. Решают клиенты — розничная торговля, переработчики, предприятия общепита. Если предложенная цена их не устраивает, они просто откажутся от закупок", — отметил он.

Основными причинами низкой доходности производителей стали избыток внутреннего производства и давление со стороны смежных рынков. На ситуацию влияют значительные объемы выпуска свинины и дешевый импорт филе грудки из Китая. При этом за последние десять лет потребление мяса вышло на пиковые значения и перешло в стадию стагнации. К этому добавились сложности с экспортом: из-за укрепления рубля и нехватки льготных оборотных кредитов поставки за рубеж в начале года сократились почти на 20%.

"Ряд предприятий начали пересматривать свои производственные планы. У некоторых не хватает оборотных средств для закупки кормов, возникают и другие проблемы — они задаются вопросом, зачем работать себе в убыток", — пояснил эксперт.

Согласно оценке специалиста, сокращение производства на несколько процентов не является критическим фактором и не приведет к дефициту. Ситуация в птицеводстве во многом повторяет процессы в других сырьевых отраслях, где мясной сектор подстраивается под меняющиеся условия. Параллельно с этим импорт мяса из КНР помогает поддерживать баланс спроса и предложения, несмотря на отдельные логистические трудности.

Сейчас в индустрии наблюдается корректировка стоимости, отражающая реальные затраты на производство, корма и логистику. Эксперт призывает избегать панических настроений, так как ажиотажный спрос может искусственно разогреть ценники. При этом индустрия питания остается стабильно обеспеченной сырьем, а укрепление торговых связей гарантирует диверсификацию источников. Текущий товарооборот в агросекторе позволяет компенсировать внутренние колебания за счет внешних поставок.

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Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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