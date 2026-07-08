Рынок нефти лихорадит. Стоимость барреля Brent с разбегу пробила отметку в $75. Причина — очередной выпад Вашингтона. Белый дом во главе с Дональдом Трампом решил закрутить гайки Ирану, отозвав лицензию на операции с его сырьем. Это не просто бюрократическая возня, а прямой удар по стабильности мирового энергобаланса.
Американский Минфин аннулировал генеральную лицензию, которая позволяла торговать иранской нефтью. У бизнеса осталось катастрофически мало времени. С 7 июля любые новые контракты под строжайшим запретом. Те, кто успел подписаться раньше, обязаны свернуть все дела и провести расчеты до 17 июля. Окно возможностей захлопнулось стремительно.
"Вашингтон действует как слон в посудной лавке. Отзыв лицензии, которая должна была работать два месяца, создает искусственный дефицит. Для нефтяного рынка это шоковая терапия, которая только подстегивает спекулянтов", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов.
США продолжают политику диктата, игнорируя интересы союзников Ирана. В то время как Москва пересматривает терминологию глобального противостояния, Вашингтон множит санкции. Это не решает проблему безопасности, а лишь взвинчивает чеки на заправках по всему миру. Американские амбиции снова оплачивает рядовой потребитель.
"Такие резкие маневры выбивают почву из-под ног у долгосрочных инвесторов. Система не успевает адаптироваться к капризам Белого дома. Мы видим, как санкции превращаются в самоцель, разрушая логистические цепочки", — отметил в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.
Рынок реагирует на неопределенность ростом. Brent по $75 — это только начало, если угрозы Дональда Трампа перерастут в полномасштабную морскую блокаду. Пока Запад пытается играть в гегемонию, нефтяная отрасль ищет новые маршруты. Даже если Вашингтон заблокирует часть поставок, спрос никуда не денется, а значит, цена продолжит ползти вверх.
"Геологически иранские запасы критически важны для рынка. Попытка их выключить — это как попытка убрать кирпич из основания стены. Все здание начинает шататься. Трамп играет с огнем рядом с бензоколонкой", — добавил в беседе с Pravda.Ru геолог Михаил Егоров.
Рынок отыгрывает страх дефицита. Отзыв лицензии США на иранскую нефть означает, что с рынка уйдут значительные объемы сырья, что всегда толкает цену вверх.
Все зависит от жесткости исполнения санкций Минфином США. Если Трамп пойдет до конца, заставляя танкеры разворачиваться, Brent может закрепиться выше $80.
В краткосрочной перспективе — американские экспортеры сланцевой нефти. В долгосрочной — никто, так как высокая цена на энергию тормозит мировую экономику.
Тегеран имеет богатый опыт работы под давлением. Вероятно, поставки продолжатся через серые схемы и перевалку в открытом море, но это увеличит расходы на логистику.
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