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Рынок нефти лихорадит: решение Белого дома спровоцировало резкий скачок цен

Экономика

Рынок нефти лихорадит. Стоимость барреля Brent с разбегу пробила отметку в $75. Причина — очередной выпад Вашингтона. Белый дом во главе с Дональдом Трампом решил закрутить гайки Ирану, отозвав лицензию на операции с его сырьем. Это не просто бюрократическая возня, а прямой удар по стабильности мирового энергобаланса.

Рост нефти
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Рост нефти

Механизм блокировки: сроки и цифры

Американский Минфин аннулировал генеральную лицензию, которая позволяла торговать иранской нефтью. У бизнеса осталось катастрофически мало времени. С 7 июля любые новые контракты под строжайшим запретом. Те, кто успел подписаться раньше, обязаны свернуть все дела и провести расчеты до 17 июля. Окно возможностей захлопнулось стремительно.

"Вашингтон действует как слон в посудной лавке. Отзыв лицензии, которая должна была работать два месяца, создает искусственный дефицит. Для нефтяного рынка это шоковая терапия, которая только подстегивает спекулянтов", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов.

Почему Трамп пошел на обострение

 

США продолжают политику диктата, игнорируя интересы союзников Ирана. В то время как Москва пересматривает терминологию глобального противостояния, Вашингтон множит санкции. Это не решает проблему безопасности, а лишь взвинчивает чеки на заправках по всему миру. Американские амбиции снова оплачивает рядовой потребитель.

"Такие резкие маневры выбивают почву из-под ног у долгосрочных инвесторов. Система не успевает адаптироваться к капризам Белого дома. Мы видим, как санкции превращаются в самоцель, разрушая логистические цепочки", — отметил в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Последствия для мирового рынка

Рынок реагирует на неопределенность ростом. Brent по $75 — это только начало, если угрозы Дональда Трампа перерастут в полномасштабную морскую блокаду. Пока Запад пытается играть в гегемонию, нефтяная отрасль ищет новые маршруты. Даже если Вашингтон заблокирует часть поставок, спрос никуда не денется, а значит, цена продолжит ползти вверх.

"Геологически иранские запасы критически важны для рынка. Попытка их выключить — это как попытка убрать кирпич из основания стены. Все здание начинает шататься. Трамп играет с огнем рядом с бензоколонкой", — добавил в беседе с Pravda.Ru геолог Михаил Егоров.

Ответы на популярные вопросы о ценах на нефть

Почему нефть подорожала именно сейчас?

Рынок отыгрывает страх дефицита. Отзыв лицензии США на иранскую нефть означает, что с рынка уйдут значительные объемы сырья, что всегда толкает цену вверх.

Как долго продлится рост котировок?

Все зависит от жесткости исполнения санкций Минфином США. Если Трамп пойдет до конца, заставляя танкеры разворачиваться, Brent может закрепиться выше $80.

Кто выигрывает от санкций против Ирана?

В краткосрочной перспективе — американские экспортеры сланцевой нефти. В долгосрочной — никто, так как высокая цена на энергию тормозит мировую экономику.

Может ли Иран обойти эти ограничения?

Тегеран имеет богатый опыт работы под давлением. Вероятно, поставки продолжатся через серые схемы и перевалку в открытом море, но это увеличит расходы на логистику.

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Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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