Больше не будет как раньше: выход ОАЭ из альянса спровоцировал опасный перекос в поставках

Объединенные Арабские Эмираты зафиксировали рекордные показатели в нефтяном секторе. В июне текущего года объем производства сырья в стране достиг отметки в 3,8 млн баррелей в сутки (б/с), что стало прямым следствием официального выхода Абу-Даби из состава ОПЕК 1 мая. Нынешние темпы добычи оказались самыми высокими за последние шесть лет, превзойдя даже пиковые значения начала 2026 года.

Фото: Pravda.Ru by Александр Васильев is licensed under Все права защищены Нефтяные насосы на фоне закатного неба

Динамика восстановления поставок через Ормузский пролив

Столь резкий рост производственных мощностей совпал с постепенной нормализацией навигации в зоне Персидского залива. Ранее, весной 2026 года, когда топливный кризис и блокировка Ормузского пролива парализовали логистику, ОАЭ были вынуждены сократить извлечение ресурсов до 2,11 млн б/с. Однако ликвидация транспортных заторов спровоцировала новые опасения у трейдеров относительно возможного перепроизводства на мировом рынке.

Несмотря на внушительные цифры, Эмиратам приходится сталкиваться с жесткой рыночной конъюнктурой. Как сообщается на сайте oilcapital.ru со ссылкой на участников торгов, национальная корпорация ADNOC вынуждена предоставлять покупателям существенные скидки на свои сорта нефти, чтобы сохранить конкурентоспособность в условиях растущего предложения сырья в регионе.

"Рекордный рост добычи в Эмиратах на фоне выхода из сделок ОПЕК неизбежно оказывает давление на котировки, заставляя поставщиков использовать дисконты", — объяснил в беседе с Pravda.Ru аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов.

Сравнение темпов роста добычи у стран Персидского залива

Результаты ОАЭ выглядят особенно контрастно на фоне соседей по региону, которые восстанавливаются гораздо медленнее. Например, экспорт Саудовской Аравии все еще на 3 млн б/с отстает от показателей мирного времени, составляя около 4,32 млн б/с. Кувейт смог нарастить добычу лишь до 1,65 млн б/с, что значительно уступает его мощностям начала года, а Ирак и вовсе отправляет на внешние рынки лишь пятую часть от своих прежних объемов. Стоит отметить, что пока нефтяные гиганты перекраивают рынок, в других секторах экономики также внедряются новые правила контроля.

Ответы на популярные вопросы о нефтедобыче ОАЭ

Почему ОАЭ решили покинуть ОПЕК?

Абу-Даби стремится максимально монетизировать свои инвестиции в расширение производственных мощностей, что было затруднено жесткими квотами альянса.

Как ситуация в Ормузском проливе влияет на стоимость нефти?

Восстановление безопасности судоходства снижает риски дефицита, что лишает цены "военной премии" и заставляет экспортеров конкурировать за счет скидок.

В чем причина предоставления скидок компанией ADNOC?

На фоне избыточного предложения нефти в заливе и роста добычи компании необходимо гарантировать сбыт рекордных объемов сырья новым покупателям.

Кто из соседей ОАЭ быстрее всех возвращается к прежним объемам экспорта?

На данный момент Эмираты являются абсолютным лидером по темпам восстановления, в то время как Ирак и Кувейт показывают куда более скромную динамику.

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