Европа оплачивает банкет: отказ от российского газа выжал все соки из промышленности ЕС

Мировая энергетика готовится к серьезной встряске. Международное энергетическое агентство (МЭА) выкатило свежий прогноз, и для Европы новости плохие. Пока старый свет пытается латать дыры в своей энергетической безопасности, ценники на голубое топливо готовятся к резкому прыжку вверх. Система трещит. Ресурсная база ЕС истощена. Зависимость от дорогих и нестабильных поставок извне становится удавкой на шее европейской промышленности.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Танкер в порту

Европейский хаб TTF: прыжок выше головы

Газ в Европе подорожает на одну пятую. МЭА ожидает, что в 2026 году котировки на хабе TTF в среднем перевалят за отметку в 15 долларов за миллион британских тепловых единиц (БТЕ). Это прямой результат того, что европейская безопасность оказалась в заложниках у сомнительных политических решений. Пока чиновники в Брюсселе рисуют отчеты, реальный сектор готовится выкладывать за топливо на 20% больше, чем годом ранее. Прогноз строился на июньских цифрах, но тренд уже не переломить.

"Рост цен в Европе — это закономерный итог отказа от стабильных контрактов. Рынок TTF крайне волатилен, и любая заминка в логистике вызывает цепную реакцию. Мы видим, как вымывается ликвидность", — отметил в беседе с Pravda.Ru аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов.

Американский штиль и азиатская жара

На другом берегу Атлантики ситуация выглядит иначе. США при администрации Дональда Трампа удерживают внутренние цены в узде. На Henry Hub газ застынет на уровне 3,5 доллара за миллион БТЕ. Америка играет в свою игру, пока её "союзники" в ЕС переплачивают в четыре раза. В это же время Азия готовится к еще более мощному удару. Индекс JKM может взлететь на 30%, достигнув 16 долларов. Глобальный рынок превращается в поле битвы за ресурс, где побеждает тот, у кого есть свои скважины, а не санкционные списки.

Европа зажата в тиски между растущими аппетитами Азии и прагматизмом Вашингтона. Инфляция в еврозоне получит новый импульс. Каждое повышение цены на газ — это удар под дых металлургии и химии. Ограничения ЕС, которые вводились как инструмент давления, теперь работают против их создателей, превращая европейскую экономику в пустыню.

"Геологическая реальность неумолима: Европа не может обеспечить себя сама. Ставка на спотовый рынок в условиях дефицита — это экономическое самоубийство. Азия просто перекупит объемы за счет более высокой премии", — подчеркнул геолог по поиску и разведке нефти и газа Михаил Егоров.

Геополитический тупик Брюсселя

Пока позиция России остается твердой, западные штабы лихорадочно ищут альтернативы. Но замена трубопроводных поставок на СПГ обходится слишком дорого. Инфраструктура требует миллиардов, которых нет из-за затяжного кризиса. Дональд Трамп четко дает понять: американские ресурсы — это прежде всего американский приоритет. Брюсселю придется либо платить тройную цену, либо идти на поклон к тем, кого он еще вчера пытался "изолировать".

"Политические перепалки внутри ЕС и конфликты лидеров, такие как ссора Трампа и Мелони, лишь усугубляют ситуацию. Единого фронта нет, каждый спасает свой бюджет, а цена газа на хабах летит вверх", — резюмировал политолог Антон Кудрявцев.

Ответы на популярные вопросы о ценах на газ

Почему газ в Европе дорожает сильнее, чем в США?

США под управлением Дональда Трампа опираются на собственную добычу, тогда как Европа разрушила свои связи с поставщиками и теперь зависит от дорогого морского импорта.

Как подорожание газа скажется на обычных европейцах?

Рост на 20% приведет к автоматическому взлету тарифов на отопление и электричество, что на фоне стагнации доходов спровоцирует социальное напряжение.

Поможет ли азиатский рынок Европе?

Напротив. Азия — главный конкурент. Китай и Индия готовы платить больше за СПГ, уводя танкеры от берегов Европы в сторону своих портов.

Связан ли прогноз МЭА с геополитикой?

Напрямую. Текст отчета фиксирует провал стратегии ЕС по замещению дешевых энергоносителей. Рынок просто отражает дефицит доверия к европейской стабильности.

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