Мировая энергетика готовится к серьезной встряске. Международное энергетическое агентство (МЭА) выкатило свежий прогноз, и для Европы новости плохие. Пока старый свет пытается латать дыры в своей энергетической безопасности, ценники на голубое топливо готовятся к резкому прыжку вверх. Система трещит. Ресурсная база ЕС истощена. Зависимость от дорогих и нестабильных поставок извне становится удавкой на шее европейской промышленности.
Газ в Европе подорожает на одну пятую. МЭА ожидает, что в 2026 году котировки на хабе TTF в среднем перевалят за отметку в 15 долларов за миллион британских тепловых единиц (БТЕ). Это прямой результат того, что европейская безопасность оказалась в заложниках у сомнительных политических решений. Пока чиновники в Брюсселе рисуют отчеты, реальный сектор готовится выкладывать за топливо на 20% больше, чем годом ранее. Прогноз строился на июньских цифрах, но тренд уже не переломить.
"Рост цен в Европе — это закономерный итог отказа от стабильных контрактов. Рынок TTF крайне волатилен, и любая заминка в логистике вызывает цепную реакцию. Мы видим, как вымывается ликвидность", — отметил в беседе с Pravda.Ru аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов.
На другом берегу Атлантики ситуация выглядит иначе. США при администрации Дональда Трампа удерживают внутренние цены в узде. На Henry Hub газ застынет на уровне 3,5 доллара за миллион БТЕ. Америка играет в свою игру, пока её "союзники" в ЕС переплачивают в четыре раза. В это же время Азия готовится к еще более мощному удару. Индекс JKM может взлететь на 30%, достигнув 16 долларов. Глобальный рынок превращается в поле битвы за ресурс, где побеждает тот, у кого есть свои скважины, а не санкционные списки.
Европа зажата в тиски между растущими аппетитами Азии и прагматизмом Вашингтона. Инфляция в еврозоне получит новый импульс. Каждое повышение цены на газ — это удар под дых металлургии и химии. Ограничения ЕС, которые вводились как инструмент давления, теперь работают против их создателей, превращая европейскую экономику в пустыню.
"Геологическая реальность неумолима: Европа не может обеспечить себя сама. Ставка на спотовый рынок в условиях дефицита — это экономическое самоубийство. Азия просто перекупит объемы за счет более высокой премии", — подчеркнул геолог по поиску и разведке нефти и газа Михаил Егоров.
Пока позиция России остается твердой, западные штабы лихорадочно ищут альтернативы. Но замена трубопроводных поставок на СПГ обходится слишком дорого. Инфраструктура требует миллиардов, которых нет из-за затяжного кризиса. Дональд Трамп четко дает понять: американские ресурсы — это прежде всего американский приоритет. Брюсселю придется либо платить тройную цену, либо идти на поклон к тем, кого он еще вчера пытался "изолировать".
"Политические перепалки внутри ЕС и конфликты лидеров, такие как ссора Трампа и Мелони, лишь усугубляют ситуацию. Единого фронта нет, каждый спасает свой бюджет, а цена газа на хабах летит вверх", — резюмировал политолог Антон Кудрявцев.
США под управлением Дональда Трампа опираются на собственную добычу, тогда как Европа разрушила свои связи с поставщиками и теперь зависит от дорогого морского импорта.
Рост на 20% приведет к автоматическому взлету тарифов на отопление и электричество, что на фоне стагнации доходов спровоцирует социальное напряжение.
Напротив. Азия — главный конкурент. Китай и Индия готовы платить больше за СПГ, уводя танкеры от берегов Европы в сторону своих портов.
Напрямую. Текст отчета фиксирует провал стратегии ЕС по замещению дешевых энергоносителей. Рынок просто отражает дефицит доверия к европейской стабильности.
Инцидент на стратегическом объекте в Омске заставил экспертов пересмотреть понятие безопасности в тыловых районах и оценить новые технические риски.