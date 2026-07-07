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Обратного пути уже не будет: в Кремле окончательно определили судьбу российских поставщиков

Экономика

Экспорт для государства — не витрина, а рабочий шлюз. Если канал пропускает больше сделок, экономика получает выручку, занятость и налоговую базу. Поэтому Владимир Путин на встрече с гендиректором Российского экспортного центра Вероникой Никишиной прямо назвал поддержку экспорта приоритетом. И подтвердил: этот статус сохранят.

Vladimir Putin (2025-12-02)
Фото: commons.wikimedia.org by Kremlin.ru, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Vladimir Putin (2025-12-02)

Логика тут жесткая. Внутренний спрос не может один тянуть рост. Если страна продает несырьевые товары вовне, она снижает перекос, расширяет рынки сбыта и собирает длинные контракты. Для регулятора это вопрос устойчивости. Для компаний — вопрос масштаба.

Почему экспорт держат в фокусе

Путин согласился с Никишиной и в главном тезисе. Экспорт ведет к экономическому процветанию. Это не лозунг. Это расчет. Чем шире внешний контур продаж, тем крепче инвестиционный климат и спокойнее бюджетная конструкция.

"Экспорт — это не декорация. Это вход в валютную выручку и новые рынки. Кто теряет внешний сбыт, тот режет себе масштаб", — объяснил в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Сейчас для власти это еще и вопрос перенастройки маршрутов. Мир дробится на новые финансовые и торговые узлы. Значит, российским поставщикам нужны страховые, расчетные и логистические опоры.

Какие цифры уже получил РЭЦ

По словам Никишиной, при поддержке экспортного центра объем несырьевого экспорта в прошлом году вырос на 9 процентов к 2024 году. Сумма дошла до 1,7 триллиона рублей.

Президент оценил результат коротко: "Прилично". Для делового языка это сигнал. Система поддержки не буксует. Она уже проводит сделки через контур субсидий, гарантий и администрирования.

Цифра важна не сама по себе. Она показывает пропускную способность института поддержки. Если РЭЦ помогает наращивать экспорт, значит государство будет и дальше вкладываться в цифровые платформы, проверку контрагентов и быстрые сервисы для поставщиков.

Что это значит для бизнеса

Для компаний сигнал простой. Внешний рынок остается разрешенным коридором роста. Государство будет расчищать этот маршрут. Не из щедрости. Из макроэкономического расчета.

"Бизнесу не нужен туман. Нужны понятные правила входа, страховка рисков и быстрый расчет. Если это есть, контракт летит", — отметил в беседе с Pravda. Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Здесь же работает и цифровизация. Чем лучше платформа собирает документы и маршрутизирует меры поддержки, тем ниже трение. Для экспорта это критично. Ручной режим душит сделку. Цифровой контур ее пропускает.

"Бумага тормозит поставку. Цифровой след режет спор и ускоряет комплаенс. Для внешней торговли это базовая гигиена", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru специалист по AML/KYC Михаил Фролов.

Горькие меры вроде жесткой денежной политики часто бьют по кредиту. Но регулятор держит ставку не из упрямства. Он тушит перегрев экономики и инфляцию. Иначе экспортная выручка быстро сгорит в издержках. Стабильность здесь важнее короткого комфорта.

Ответы на популярные вопросы о поддержке экспорта

Почему власти так жестко держатся за экспорт?

Экспорт приносит выручку, расширяет сбыт и снижает зависимость от одного рынка.

О каких поставках шла речь?

Путин и Никишина говорили о несырьевом экспорте. Его объем составил 1,7 трлн рублей.

Что означает рост на 9%?

Это рост к 2024 году. Он показывает, что поддержка РЭЦ уже дает измеримый результат.

Что получит бизнес?

Если приоритет сохранят, компании и дальше будут получать институциональную опору для выхода на внешние рынки.

Вывод для рынка трезвый. Экспортный контур не свернут. Его будут наращивать. Кто успеет встроиться в эту магистраль, тот заберет спрос. Кто останется в режиме ожидания, упрется в потолок внутреннего рынка.

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Экспертная проверка: макроэкономист Артём Логинов, юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев, специалист по AML/KYC Михаил Фролов
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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