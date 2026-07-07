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Гонконг завладеет золотом мира: клиринговую систему для расчётов уже запустили в тестовом режиме

Экономика

Гонконг запускает централизованную систему клиринга для расчетов по золоту. Джон Ли официально подтвердил старт работы площадки в тестовом режиме. Город готов занять нишу безопасного центра для проведения транзакций с драгоценными металлами, привлекая институциональный капитал на фоне глобальной нестабильности.

Золотые слитки Union Bank of Switzerland
Фото: wikimedia.org by Kotivalo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Золотые слитки Union Bank of Switzerland

Новый стандарт расчетов

Администрация специального района рассматривает проект как фундамент для глобальной экосистемы торговли. Компания Hong Kong Precious Metals Central Clearing Limited обеспечивает полный цикл обслуживания внебиржевых сделок. Функционал платформы включает внесение активов, их хранение и проведение итоговых расчетов между контрагентами.

"Инвесторы ищут предсказуемость в эпоху турбулентности. Создание независимого клирингового узла снимает риски контрагентов и повышает общую прозрачность финансовых потоков", — прокомментировал финансовый аналитик Никита Волков.

Технологическая база клиринга

Пилотные операции уже прошли проверку с участием пула банков и горнодобывающих предприятий. Шанхайская биржа золота выступила ключевым технологическим партнером проекта. Интеграция усилий одиннадцати финансовых институтов позволила выстроить цепочку сделок, защищенных от внешних геополитических сбоев.

Параметр Характеристика системы
Участники Банки, аффинаж, добыча, ритейл
Инструментарий Централизованный клиринг, внебиржевой рынок

Данная структура напоминает подходы к созданию специализированных ниш, где государственные активы защищаются от рыночной волатильности. Аналогичные процессы консолидации ресурсов часто происходят в регионах, где производственный сектор требует защиты маржинальности.

"Создание центрального клиринга — это способ минимизировать транзакционные издержки. Мы наблюдаем, как рыночные регуляторы стремятся к упорядочиванию хаотичных потоков в ответ на глобальную нестабильность", — подчеркнул риск-менеджер Илья Гусев.

Стабилизация инструментов

Золото остается первичным элементом ликвидности в условиях, когда классические рынки демонстрируют непредсказуемость. Запуск системы клиринга превращает Гонконг в укрытие для капитала, ищущего безопасности от санкционного давления или экономических кризисов. Эффективная работа площадки зависит от строгого следования банковским нормативам.

"Успех подобных платформ базируется на доверии к оператору. Участие одиннадцати институтов совета директоров гарантирует соблюдение протоколов безопасности при работе с крупными объемами", — резюмировала банковский аналитик Алина Корнеева.

Ответы на популярные вопросы о торговле золотом

Кто стал главным партнером Гонконга в создании системы?

Технологическую и организационную поддержку оказала Шанхайская биржа золота при участии одиннадцати ключевых финансовых организаций.

Какие услуги предоставляет Central Clearing Limited?

Компания обеспечивает полный цикл операций: от приема и выдачи слитков до фиксации расчетов по сделкам на внебиржевой платформе.

Кто может выступать участником расчетов?

Доступ открыт для банковских клиентов, включая ювелирные сети, горнодобывающие корпорации и аффинажные заводы.

Почему именно сейчас запускается этот проект?

Геополитическая напряженность требует новых инструментов управления рисками и защиты ликвидности активов.

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Экспертная проверка: финансовый аналитик Никита Волков, риск-менеджер Илья Гусев, банковский аналитик Алина Корнеева
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
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