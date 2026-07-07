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35 или даже 42 вместо 28: для кого в России хотят радикально продлить ежегодный отпуск

Экономика

Вице-президент ФПА РФ Владислав Гриб предложил радикально расширить границы ежегодного отдыха для граждан с детьми, о чем он сообщил в интервью РИА Новости. Инициатива подразумевает увеличение стандартного периода до 35 дней для родителей и до 42 дней для многодетных семей. Сейчас российский рынок труда работает в рамках 28-дневного лимита. Эксперт аргументирует потребность в изменениях личным опытом воспитания восьмерых детей.

Взрослые в отпуске играют с детьми
Фото: Национальный институт рака (NCI) by Билл Брэнсон (фотограф) is licensed under https://en.wikipedia.org/wiki/en:public_domain
Взрослые в отпуске играют с детьми

Предложения по реформированию отпусков

Механизм распределения свободного времени требует корректировки в условиях демографических вызовов. Текущая тарифная сетка отдыха не учитывает нагрузку, которую несут многодетные родители. Гриб настаивает на введении дифференцированного подхода к экономике личного времени.

"Семьям с детьми требуется больше времени на восстановление. После активного отдыха с детьми нередко возникает потребность в дополнительной паузе. Я говорю это как отец восьмерых детей", — отметил вице-президент ФПА РФ Владислав Гриб.

Действующие нормы и исключения

Трудовой кодекс фиксирует 28-дневный стандарт. Расширение этого периода возможно лишь в строго определенных случаях. Сейчас дополнительные дни получают специалисты с ненормированным графиком и сотрудники, работающие на вредных мощностях. Любая попытка изменить этот баланс должна проходить через администрирование кадровых процессов предприятия.

Категория сотрудников Дополнительный отпуск
Ненормированный рабочий день От 3 дней
Вредное производство До 7 дней

Восстановление сил и профилактика выгорания

Болезнь во время отдыха не аннулирует право на полноценное восстановление. Больничный лист выступает юридическим инструментом сохранения дней. Без должного контроля за здоровьем сотрудники попадают в ловушку хронической усталости.

"Заболевания в отпускной период — маркер профессионального выгорания. Важно жестко следить за соблюдением рабочих лимитов и использовать выходные для реабилитации сил", — разъяснила эксперт по кадрам Алёна Сысоева.

Права инвалидов и пенсионеров

Законодательство предоставляет гибкость определенным группам граждан. Работающие пенсионеры могут оформлять до 14 дней неоплачиваемого отдыха ежегодно. Для лиц с инвалидностью лимит составляет до 60 дней. Отдельно оговорены ситуации, связанные с личными событиями: регистрацией брака или потерей близких.

"Отпуск без содержания для льготных категорий — это базовая гарантия. Работодатель обязан учитывать специфику состояния здоровья таких сотрудников при составлении графика", — подчеркнул юрист по трудовому праву Александр Южалин.

Ответы на популярные вопросы о трудовом праве

Является ли инициатива о 42 днях законом?

Нет, это предложение, которое пока не внесено в ТК РФ.

Как подтвердить болезнь в отпуске?

Необходимо оперативно предоставить работодателю оформленный листок нетрудоспособности.

Может ли отказать работодатель в отпуске за свой счет пенсионеру?

Нет, при наличии заявления закон обязывает предоставить такой отпуск.

Влияет ли график отпусков на выполнение производственного плана?

Любые изменения графиков требуют согласования, чтобы избежать перебоев в операционной деятельности компании.

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Экспертная проверка: Алёна Сысоева (эксперт по кадрам), Александр Южалин (юрист по трудовому праву)
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
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