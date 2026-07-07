35 или даже 42 вместо 28: для кого в России хотят радикально продлить ежегодный отпуск

Вице-президент ФПА РФ Владислав Гриб предложил радикально расширить границы ежегодного отдыха для граждан с детьми, о чем он сообщил в интервью РИА Новости. Инициатива подразумевает увеличение стандартного периода до 35 дней для родителей и до 42 дней для многодетных семей. Сейчас российский рынок труда работает в рамках 28-дневного лимита. Эксперт аргументирует потребность в изменениях личным опытом воспитания восьмерых детей.
Механизм распределения свободного времени требует корректировки в условиях демографических вызовов. Текущая тарифная сетка отдыха не учитывает нагрузку, которую несут многодетные родители. Гриб настаивает на введении дифференцированного подхода к экономике личного времени.
"Семьям с детьми требуется больше времени на восстановление. После активного отдыха с детьми нередко возникает потребность в дополнительной паузе. Я говорю это как отец восьмерых детей", — отметил вице-президент ФПА РФ Владислав Гриб.
Трудовой кодекс фиксирует 28-дневный стандарт. Расширение этого периода возможно лишь в строго определенных случаях. Сейчас дополнительные дни получают специалисты с ненормированным графиком и сотрудники, работающие на вредных мощностях. Любая попытка изменить этот баланс должна проходить через администрирование кадровых процессов предприятия.
|Категория сотрудников
|Дополнительный отпуск
|Ненормированный рабочий день
|От 3 дней
|Вредное производство
|До 7 дней
Болезнь во время отдыха не аннулирует право на полноценное восстановление. Больничный лист выступает юридическим инструментом сохранения дней. Без должного контроля за здоровьем сотрудники попадают в ловушку хронической усталости.
"Заболевания в отпускной период — маркер профессионального выгорания. Важно жестко следить за соблюдением рабочих лимитов и использовать выходные для реабилитации сил", — разъяснила эксперт по кадрам Алёна Сысоева.
Законодательство предоставляет гибкость определенным группам граждан. Работающие пенсионеры могут оформлять до 14 дней неоплачиваемого отдыха ежегодно. Для лиц с инвалидностью лимит составляет до 60 дней. Отдельно оговорены ситуации, связанные с личными событиями: регистрацией брака или потерей близких.
"Отпуск без содержания для льготных категорий — это базовая гарантия. Работодатель обязан учитывать специфику состояния здоровья таких сотрудников при составлении графика", — подчеркнул юрист по трудовому праву Александр Южалин.
Нет, это предложение, которое пока не внесено в ТК РФ.
Необходимо оперативно предоставить работодателю оформленный листок нетрудоспособности.
Нет, при наличии заявления закон обязывает предоставить такой отпуск.
Любые изменения графиков требуют согласования, чтобы избежать перебоев в операционной деятельности компании.
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