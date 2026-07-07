Депутаты Госдумы инициировали запуск федеральной программы по строительству тепличных комплексов в Арктике. Документ с предложениями направлен главе Минвостокразвития Алексею Чекункову. Цель — снизить зависимость северных регионов от логистики и стабилизировать цены на базовые продукты питания.
Географическая удаленность северных территорий делает стоимость свежих овощей и фруктов критически высокой из-за транспортного плеча. Депутаты предлагают пересмотреть логику обеспечения регионов. План предполагает локализацию производства продукции в теплицах к 2035 году. Согласно задумке, местные хозяйства должны закрывать минимум 50% потребности внутреннего рынка.
"Создание аграрных хабов в условиях вечной мерзлоты требует ювелирного расчета энергозатрат. Инвестиции в строительные материалы и технологии климат-контроля окупятся только при условии долгосрочных гарантий со стороны государства", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru аналитик рынка Алексей Крупин.
Государство планирует компенсировать бизнесу до 50% капитальных затрат. Пакет преференций также включает налоговые каникулы и льготное кредитование. Подобная модель должна превратить рискованный для частного капитала сектор в экономически оправданный проект.
|Инструмент
|Ожидаемый эффект
|Компенсация CAPEX (50%)
|Снижение срока окупаемости вложений
|Льготные кредиты
|Снижение долговой нагрузки на баланс
"Бизнес пойдет на Север только при прозрачной модели возврата средств. Важно не допускать ошибок, которые ранее приводили к выводу бюджетных денег через сложные посреднические схемы, как это случалось при аудите субсидий в регионах", — отметил в беседе с Pravda.Ru оценщик бизнеса Антон Дорофеев.
Зависимость арктических зон от привозных поставок создает ценовые диспропорции. Стабильность цен на полках напрямую зависит от валютных котировок и тарифов на перевозки. Собственные мощности станут локальным стабилизатором, защищающим покупателей от колебаний федерального рынка.
"Тепличный бизнес — это прежде всего энергоемкие технологии. Эффективность проекта зависит от стоимости электроэнергии и доступа к сетям, а не только от желания депутатов изменить структуру потребления", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru эксперт по тарифам Артём Рябов.
Инвесторы, готовые к строительству капитальных тепличных комплексов в соответствии со стандартами арктического развития.
За счет минимизации логистических издержек и налоговых льгот, внедряемых для резидентов программы.
Импорт подвержен волатильности, включая риски, аналогичные тем, что испытывает сейчас рынок энергоресурсов.
Запланировано использование систем мониторинга и аудита, чтобы средства не оседали в цепочках перекупов, как случалось в сфере ценообразования топлива.
Российские власти задействовали экстренные логистические коридоры и пересмотрели стандарты производства для предотвращения дефицита энергоресурсов в регионах.