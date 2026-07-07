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Арктика расцветёт, не дожидаясь потепления: Госдума инициировала программу северных теплиц

Экономика

Депутаты Госдумы инициировали запуск федеральной программы по строительству тепличных комплексов в Арктике. Документ с предложениями направлен главе Минвостокразвития Алексею Чекункову. Цель — снизить зависимость северных регионов от логистики и стабилизировать цены на базовые продукты питания.

Инженер настраивает систему полива в большой теплице
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Инженер настраивает систему полива в большой теплице

Параметры арктического агропрома

Географическая удаленность северных территорий делает стоимость свежих овощей и фруктов критически высокой из-за транспортного плеча. Депутаты предлагают пересмотреть логику обеспечения регионов. План предполагает локализацию производства продукции в теплицах к 2035 году. Согласно задумке, местные хозяйства должны закрывать минимум 50% потребности внутреннего рынка.

"Создание аграрных хабов в условиях вечной мерзлоты требует ювелирного расчета энергозатрат. Инвестиции в строительные материалы и технологии климат-контроля окупятся только при условии долгосрочных гарантий со стороны государства", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru аналитик рынка Алексей Крупин.

Меры стимулирования инвесторов

Государство планирует компенсировать бизнесу до 50% капитальных затрат. Пакет преференций также включает налоговые каникулы и льготное кредитование. Подобная модель должна превратить рискованный для частного капитала сектор в экономически оправданный проект.

Инструмент Ожидаемый эффект
Компенсация CAPEX (50%) Снижение срока окупаемости вложений
Льготные кредиты Снижение долговой нагрузки на баланс

"Бизнес пойдет на Север только при прозрачной модели возврата средств. Важно не допускать ошибок, которые ранее приводили к выводу бюджетных денег через сложные посреднические схемы, как это случалось при аудите субсидий в регионах", — отметил в беседе с Pravda.Ru оценщик бизнеса Антон Дорофеев.

Преодоление ресурсной зависимости

Зависимость арктических зон от привозных поставок создает ценовые диспропорции. Стабильность цен на полках напрямую зависит от валютных котировок и тарифов на перевозки. Собственные мощности станут локальным стабилизатором, защищающим покупателей от колебаний федерального рынка.

"Тепличный бизнес — это прежде всего энергоемкие технологии. Эффективность проекта зависит от стоимости электроэнергии и доступа к сетям, а не только от желания депутатов изменить структуру потребления", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru эксперт по тарифам Артём Рябов.

Ответы на популярные вопросы о развитии Арктики

Кто сможет претендовать на господдержку?

Инвесторы, готовые к строительству капитальных тепличных комплексов в соответствии со стандартами арктического развития.

Как планируется снижать стоимость продукции?

За счет минимизации логистических издержек и налоговых льгот, внедряемых для резидентов программы.

Почему именно теплицы, а не импорт?

Импорт подвержен волатильности, включая риски, аналогичные тем, что испытывает сейчас рынок энергоресурсов.

Какие инструменты контроля используются?

Запланировано использование систем мониторинга и аудита, чтобы средства не оседали в цепочках перекупов, как случалось в сфере ценообразования топлива.

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Экспертная проверка: эксперт Алексей Крупин, оценщик бизнеса Антон Дорофеев, специалист по тарифам Артём Рябов 
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
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