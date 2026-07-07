Древнее пророчество на металле: Центробанк вернул к жизни могущественного предка Камчатки

Банк России запускает в обращение бронзовую монету номиналом 50 рублей. Тираж — 100 тысяч штук. Объектом выпуска стал камчатский ворон Кутх из серии "Легенды и сказки народов России". Монета появится в обороте с 2026 года и предназначена, прежде всего, для нумизматов и ценителей культурного кода регионов.
Мифологический персонаж ворон Кутх — фундаментальная фигура в культуре Камчатки. Народные предания гласят, что первопредок возник из огненного камня. Он наделен силой предсказывать бедствия и указывать путь к воде. Этот символ объединяет мудрость и мощь стихии. Выбор регулятора логичен. Серия монет фиксирует нематериальное наследие через твердый сплав, переводя фольклорные образы в плоскость государственной символики.
"Выбор персонажа обоснован не только этнографией, но и запросом на формирование региональной идентичности. Образ "огненного ворона" органично вписывается в суровую эстетику Камчатки", — пояснил в беседе с Pravda.Ru эксперт Антон Дорофеев.
Коллекционные серии Банка России призваны не только фиксировать историческую память, но и регулировать частное накопление активов. Тираж в 100 тысяч штук — это сбалансированный объем для обеспечения спроса среди профессиональных собирателей и широких слоев населения. Общая политика по популяризации наследия включает монеты, изображающие животных-символов — от барсуков до лошадей, — что делает такие активы частью системной экосистемы.
"Инвестиции в нумизматику требуют понимания тиражной логики. 100 тысяч единиц — достаточный объем, чтобы цена оставалась доступной широкому кругу, но при этом сохранялась историческая ценность", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.
|Параметр
|Характеристика
|Номинал
|50 рублей
|Материал
|Бронза
|Тираж
|100 000 единиц
|Старт обращения
|2026 год
Важно учитывать, что состояние рынка региональных активов напрямую зависит от системной поддержки. Подобные инициативы подчеркивают внимание государства к Дальнему Востоку, превращая отдаленные территории в туристические и культурные центры.
"Для коллекционеров важна не только редкость, но и качество исполнения. Бронза позволяет детально передать мифологический характер ворона Кутха", — отметила в беседе с Pravda.Ru оценщик бизнеса Наталья Громова.
Монеты серии поступают в кассы банков-агентов, сотрудничающих с Банком России, и доступны на специализированных нумизматических площадках.
Для коллекционных серий это стандартный объем, который позволяет сделать монету доступной массовому покупателю без формирования чрезмерного спекулятивного спроса.
Выбор материала учитывает баланс долговечности, стоимости производства и эстетической выразительности для передачи сложных рельефных деталей сказочного персонажа.
Регулятор регулярно анонсирует расширение линейки "Легенды и сказки народов России", включая животных и образы, значимые для разных народов страны.
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