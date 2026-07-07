Древнее пророчество на металле: Центробанк вернул к жизни могущественного предка Камчатки

Банк России запускает в обращение бронзовую монету номиналом 50 рублей. Тираж — 100 тысяч штук. Объектом выпуска стал камчатский ворон Кутх из серии "Легенды и сказки народов России". Монета появится в обороте с 2026 года и предназначена, прежде всего, для нумизматов и ценителей культурного кода регионов.

Фото: commons.wikimedia.org by Ludvig14, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Банк России

Кутх: от мифа к металлу

Мифологический персонаж ворон Кутх — фундаментальная фигура в культуре Камчатки. Народные предания гласят, что первопредок возник из огненного камня. Он наделен силой предсказывать бедствия и указывать путь к воде. Этот символ объединяет мудрость и мощь стихии. Выбор регулятора логичен. Серия монет фиксирует нематериальное наследие через твердый сплав, переводя фольклорные образы в плоскость государственной символики.

"Выбор персонажа обоснован не только этнографией, но и запросом на формирование региональной идентичности. Образ "огненного ворона" органично вписывается в суровую эстетику Камчатки", — пояснил в беседе с Pravda.Ru эксперт Антон Дорофеев.

Инвестиционная привлекательность коллекционных тиражей

Коллекционные серии Банка России призваны не только фиксировать историческую память, но и регулировать частное накопление активов. Тираж в 100 тысяч штук — это сбалансированный объем для обеспечения спроса среди профессиональных собирателей и широких слоев населения. Общая политика по популяризации наследия включает монеты, изображающие животных-символов — от барсуков до лошадей, — что делает такие активы частью системной экосистемы.

"Инвестиции в нумизматику требуют понимания тиражной логики. 100 тысяч единиц — достаточный объем, чтобы цена оставалась доступной широкому кругу, но при этом сохранялась историческая ценность", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Параметр Характеристика Номинал 50 рублей Материал Бронза Тираж 100 000 единиц Старт обращения 2026 год

Важно учитывать, что состояние рынка региональных активов напрямую зависит от системной поддержки. Подобные инициативы подчеркивают внимание государства к Дальнему Востоку, превращая отдаленные территории в туристические и культурные центры.

"Для коллекционеров важна не только редкость, но и качество исполнения. Бронза позволяет детально передать мифологический характер ворона Кутха", — отметила в беседе с Pravda.Ru оценщик бизнеса Наталья Громова.

Ответы на популярные вопросы о монете

Где можно приобрести монету с изображением Кутха?

Монеты серии поступают в кассы банков-агентов, сотрудничающих с Банком России, и доступны на специализированных нумизматических площадках.

Является ли тираж в 100 тысяч штук дефицитным?

Для коллекционных серий это стандартный объем, который позволяет сделать монету доступной массовому покупателю без формирования чрезмерного спекулятивного спроса.

Почему для серии выбрана именно бронза?

Выбор материала учитывает баланс долговечности, стоимости производства и эстетической выразительности для передачи сложных рельефных деталей сказочного персонажа.

Включает ли серия другие легенды Камчатки?

Регулятор регулярно анонсирует расширение линейки "Легенды и сказки народов России", включая животных и образы, значимые для разных народов страны.

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