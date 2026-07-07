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Деньги застряли в бумажных схемах: аудит бюджета Южной Осетии обнулил карьеры чиновников

Экономика » Финансы

Ужесточение российского финансового надзора за распределением бюджетных субсидий привело к перестановкам в руководстве Южной Осетии. Аудиторы Счетной палаты обнародовали отчет, раскрывающий детали того, как на практике реализуется поддержка образования в республиках. Для покупки школьных автобусов, повышения квалификации учителей и иных нужд из резервного фонда президента направили 1,3 млрд рублей.

Документ и банкноты
Фото: Pravda.Ru by Никита Волков, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Документ и банкноты

Реализация многих социально значимых проектов столкнулась с серьезными административными барьерами. Ярким примером стала программа поддержки педагогов-наставников: из 135 млн рублей, выделенных на работу 204 специалистов в Абхазии и Южной Осетии, к началу 2026 года до адресатов дошло лишь 22 тысячи рублей. Остальная сумма фактически была заморожена, не достигнув учителей, которым предназначались эти средства.

В Абхазии для распределения федеральных траншей предпочли создать автономную некоммерческую организацию. Счетная палата классифицировала такую схему как потенциально коррупциогенную, отметив непрозрачность механизмов, о чем сообщает издание "Акценты". 

"Любые попытки создания посреднических звеньев при распределении бюджетных средств в обход прямых казначейских механизмов закономерно вызывают вопросы у проверяющих органов. Отсутствие контроля — это прямой путь к стагнации даже самых нужных начинаний, так как деньги, "застрявшие" в бумажных схемах, теряют свою эффективность для конечного получателя", — объяснил в беседе с Pravda.Ru экономический обозреватель Михаил Беляев.

Ревизия образовательных проектов и выявленные нарушения

Неудачным оказался и проект по повышению квалификации педагогов на базе "Артека". Из 153 запланированных участников обучение смогли пройти только 61 человек. Специалисты Счетной палаты подчеркивают, что ключевой причиной срыва программы стало отсутствие надлежащего контроля за организационным процессом.

Итоговая оценка проверки однозначна: значительные суммы федерального бюджета направляются в регионы, однако сотни миллионов рублей месяцами остаются невостребованными. На фоне управленческой пассивности вокруг государственных средств начинают формироваться непрозрачные посреднические цепочки, что снижает реальную отдачу от вложенных усилий в социальную сферу.

Ответы на популярные вопросы о контроле бюджетных средств

Почему деньги не доходят до учителей вовремя?

Средства часто блокируются из-за создания избыточных административных посредников или ошибок в планировании, что препятствует их прямому перечислению получателям.

Какие проекты оказались под угрозой срыва?

Наиболее ярко проблемы проявились в выплатах педагогам-наставникам и программах повышения квалификации учителей на площадках типа "Артек".

В чем заключается главная претензия Счетной палаты?

Аудиторы указывают на неиспользование значительных объемов выделенных средств в течение длительного времени и возникновение сомнительных посреднических схем распределения денег.

К каким последствиям приводят выявленные нарушения?

Прямым итогом стала смена руководства в пострадавшем от нецелевого расходования регионе, что сигнализирует о переходе России к более жесткой модели финансового аудита.

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Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
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