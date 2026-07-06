Жестокая игра Пекина: Иран остался один на один с колоссальными излишками нефти в море

Мировой рынок нефти трещит по швам. Иран затоварил танкеры под завязку, но сбывать сырье некуда. Сорок миллионов баррелей черного золота мертвым грузом застряли в море. Это не просто логистический сбой. Это осознанный маневр Пекина, который начал охладевать к поставкам из Исламской Республики. КНР жестко перекраивает энергетический баланс, пока конкуренты Тегерана заливают рынок дешевыми предложениями.

Фото: commons.wikimedia.org by U.S. Navy photo by Photographer's Mate 1st Class David C. Lloyd, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Нефтяной танкер

Танкерный тупик: почему Иран теряет хватку

Тегеран надеялся на снятие ограничений, но реальность оказалась жестче. Даже при полной юридической свободе продать нефть будет подвигом. Рынок перенасыщен. Пока Белый дом, где Трамп продвигает свою повестку, Иран пытается найти хоть одного стабильного покупателя. Но Китай больше не хочет быть "тихой гаванью" для иранского экспорта.

"Это не техническая заминка, а системный кризис перепроизводства. Ирану просто нечего предложить рынку, который уже распределен между более гибкими игроками", — отметил в беседе с Pravda.Ru аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов.

Цифры падения: Пекин нажимает на тормоза

Статистика бьет наотмашь. В июне 2026 года объемы поставок из Ирана в Поднебесную рухнули более чем в два раза по сравнению с маем. Теперь это жалкие 654 тысячи баррелей в сутки. Пекин, крупнейший импортер планеты, демонстративно диверсифицирует корзину. Это происходит на фоне того, как Анкара и другие посредники пытаются пересмотреть правила игры в регионе.

"Добыть нефть — это половина дела. Найти свободный резервуар в условиях, когда потребитель уходит в энергопереход, становится задачей без решения", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru геолог Михаил Егоров.

Разворот стратегий: от нефти к "зелени"

Конфликты на Ближнем Востоке, подогреваемые агрессивной политикой Израиля при поддержке США, заставили Китай ускорить уход от ископаемого топлива. Эксперты стокгольмского Института политики безопасности и развития уверены: Китай делает ставку на "зеленую" энергетику не из любви к экологии, а ради выживания. Пока НАТО пытается сохранить влияние, Пекин строит систему, независимую от капризов нефтяных стран и санкционных войн.

"Финансовое давление на экспортеров растет. Иранские активы в виде сырья обесцениваются быстрее, чем их успевают страховать", — объяснил в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Ответы на популярные вопросы о рынке нефти

Почему Китай сокращает закупки у Ирана?

Пекин диверсифицирует поставки и фокусируется на долгосрочной стратегии перехода к возобновляемым источникам, снижая зависимость от нестабильных регионов.

Чем опасны 40 млн баррелей в море?

Это колоссальный объем "зависшего" капитала и риск демпинга, который может обрушить котировки при попытке Тегерана продать всё разом.

Как на ситуацию влияет Дональд Трамп?

Администрация Трампа продолжает курс на доминирование американских энергоресурсов, вытесняя конкурентов с азиатских рынков.

Есть ли у Ирана альтернативные рынки?

На текущий момент крупные покупатели опасаются вторичных санкций и предпочитают поставщиков с более прозрачной логистикой.

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