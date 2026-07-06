Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Не просто подготовка к родам: в Тюмени запустили инициативу, которая сплотит будущих родителей
Русский Север снова накрыл европейский стол: мурманская рыба ушла в ЕС десятками тысяч тонн
Решили заменить обычный галоген на светодиоды: какое наказание утвердил Верховный суд
Самая опасная опухоль кожи прятала свои следы в обычных родинках — теперь эта маскировка раскрыта
Дагестан еще вчера был мечтой миллионов туристов — теперь отдыхающие все чаще разворачиваются обратно
Renault не пустил китайские бренды на свои конвейеры — и назвал главную угрозу автопрому Европы
Один звездный катаклизм спустя годы заговорил вновь — теперь под вопросом будущее Вселенной
Крымский мост под постоянным вниманием: почему обсуждение ударов стало элементом давления
Золотой поток отдыхающих неожиданно иссяк — Сочи уже расплачивается за это самым болезненным способом

Российский рынок бензина оказался на пороге неожиданного поворота — Индия сделала громкое заявление

Экономика » Сырье

Российский топливный рынок обсуждает перспективу импорта бензина из Индии. Министр нефти и природного газа Индии Хардип Сингх Пури подтвердил техническую возможность поставок при необходимости, хотя официальные контракты пока не подписаны. Сценарий появления зарубежного горючего на отечественных АЗС вызвал дискуссии о качестве ресурса, его стоимости и реальном влиянии на ценники в рознице.

Флаг Индии
Фото: commons.wikimedia.org by Yann Forget, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Флаг Индии

Мифы и реальность: какого качества индийский бензин

Скепсис потребителей относительно индийского топлива подпитывается образом страны как рынка для примитивной техники — тук-туков и маломощных мотоциклов. Действительно, Индия продает более 20 млн мотоциклов в год, а самым популярным авто остается бюджетный Suzuki Dzire. Однако промышленный сектор Индии давно перерос эти рамки. Страна входит в тройку крупнейших мировых экспортеров нефтепродуктов, обеспечивая потребности в том числе европейских стран, где требования к экологичности топлива крайне жесткие.

"Индийские нефтеперерабатывающие заводы — это высокотехнологичные предприятия, ориентированные на экспорт. Предвзятость к их продукции необоснованна, так как они годами отгружают топливо в ЕС", — констатировал в беседе с Pravda.Ru аналитик рынка нефтепродуктов Геннадий Чернов.

Стандарты очистки: обгонит ли Индия Россию

Индия совершила резкий рывок в экостандартах. Если Россия перешла на Евро-5 в 2016 году, то Нью-Дели в 2020-м перепрыгнул пятый этап, внедрив Bharat Stage VI, который фактически дублирует Евро-6. Ключевая особенность индийского внутреннего рынка — широкое использование этанола. По стандарту E20 в бензинах марок Regular (АИ-91) и Premium (АИ-95) может содержаться до 20% спиртовых добавок.

В России требования жестче: ГОСТ ограничивает содержание этанола планкой в 5%. Превышение этого уровня грозит расслоением топлива при хранении и накоплением влаги. Однако для индийских НПЗ выпуск партий без этанола не является проблемой — такие объемы уже производятся для зарубежных заказчиков. 

"Технологически индийским компаниям проще подстроиться под российский стандарт с низким содержанием этанола, чем везти спиртовой суррогат, который не примет ни один крупный сетевой оператор", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Экономика вопроса: почему импорт обойдется дорого

Главным барьером для массового прихода индийского бензина остается цена. Индия производит топливо из импортной нефти, что изначально закладывает высокую себестоимость. По состоянию на конец июня 2026 года средняя цена литра бензина в Индии составляла около 90,52 рубля, тогда как в России этот показатель находился на уровне 72,38 рубля.

К этой разнице необходимо добавить расходы на фрахт танкеров и портовые сборы. Ситуация выглядит парадоксально: российские нефтяники увеличили скидку на сырье Urals для Индии до 7 долларов за баррель, но обратный импорт готового продукта выходит дороже собственного производства из-за налогов и логистики.

Влияние на внутренний рынок и цены на АЗС

Среднесуточное потребление бензина в России составляет около 104 тысяч тонн. Индийские мощности позволяют отгружать на экспорт до 46 тысяч тонн в сутки по всем направлениям. Даже частичные поставки могут насытить регионы, испытывающие дефицит. Основное давление на цены сейчас оказывают независимые АЗС, которые в отличие от крупных сетей менее жестко контролируются ФАС и склонны к резким скачкам стоимости в периоды ажиотажа. Влияние на котировки также оказывает глобальная финансовая конъюнктура, когда слабый рубль может стать спасением для бюджета, но разогнать инфляцию на заправках.

"Появление индийского топлива на рынке — это скорее психологический фактор и гарантия наличия физического объема, чем инструмент для снижения цен. Дешевого импорта ждать не стоит", — объяснил в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Событие / Показатель Последствия / Эффект
Импорт индийского бензина Ликвидация локального дефицита и очередей на АЗС
Разница в цене (РФ vs Индия) Отсутствие предпосылок для снижения стоимости литра
Стандарт Bharat Stage VI Высокая степень очистки, соответствие Euro-6
Этаноловые добавки (до 20%) Необходимость адаптации партий под российские нормы (5%)

Ответы на популярные вопросы о бензине из Индии

Будет ли индийский бензин вреден для двигателя?
Нет, современные индийские НПЗ работают по стандартам, сопоставимым с российскими и европейскими. Если топливо пройдет таможенный контроль и проверку на соответствие ГОСТу, оно будет абсолютно безопасно для мотора.

Подешевеет ли бензин после начала поставок?
Снижение цен маловероятно. Индийское топливо дороже российского в закупке. Импорт поможет стабилизировать рынок и остановить резкий рост, вызванный дефицитом, но не приведет к удешевлению литра.

Как узнать, какой бензин я заливаю — наш или импортный?
Для рядового автовладельца разницы не будет. На АЗС топливо разных производителей часто смешивается в резервуарах. Юридически вся информация о происхождении партии содержится в паспорте качества, который обязан предоставить администратор заправки по требованию.

Почему мы везем бензин из Индии, если у нас есть своя нефть?
Это вопрос баланса спроса и предложения в пиковые периоды (ремонты на заводах, посевная). Импорт используется как оперативная мера для насыщения рынка и предотвращения топливного кризиса в отдельных регионах.

Читайте также

Экспертная проверка: аналитик рынка нефтепродуктов Геннадий Чернов, макроэкономист Артём Логинов, финансовый аналитик Никита Волков.
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Сейчас читают
Бензин хлынул в Россию рекордным потоком: неожиданный союз спасает рынок от напряжения
Сырье
Бензин хлынул в Россию рекордным потоком: неожиданный союз спасает рынок от напряжения
Малина перестанет мелочиться: несколько решений помогут кустам вырастить крупные ягоды
Садоводство, цветоводство
Малина перестанет мелочиться: несколько решений помогут кустам вырастить крупные ягоды
Популярное
Она выползает на берег и охотится как зверь: эта рыба нарушает одно правило природы за другим

Уникальный хищник с архаичными чертами ломает устоявшиеся представления о возможностях рыб, в одиночку меняя баланс сил в замкнутых и открытых водных системах.

Она выползает на берег и охотится как зверь: эта рыба нарушает одно правило природы за другим
Огурцы плодоносят как на дрожжах: секретный раствор из йода и золы для спасения грядок
Огурцы плодоносят как на дрожжах: секретный раствор из йода и золы для спасения грядок
Бензин хлынул в Россию рекордным потоком: неожиданный союз спасает рынок от напряжения
Гигант нефтяной отрасли в Омске подвергся атаке, обнажив системную проблему ПВО
Последствия кулуарного давления Трампа на ФИФА грозят обрушить турнир в США Любовь Степушова Опасный секрет в Балтийском море: правда о диверсии развалила бы всю коалицию Запада Юрий Бочаров Творцы напуганы зря: легендарный режиссер предсказал финал противостояния человека и нейросетей Анжела Якубовская
От стола за уши не оттащишь: это кабачковое хачапури с кефиром и сыром полюбят все
Идеальное лакомство к чаю: желе из смородины, что застывает в плотный нежный десерт
Малахитовый саркофаг исчез вместе с ответами: легенда советской экспедиции до сих пор вызывает споры
Малахитовый саркофаг исчез вместе с ответами: легенда советской экспедиции до сих пор вызывает споры
Последние материалы
Не просто подготовка к родам: в Тюмени запустили инициативу, которая сплотит будущих родителей
Русский Север снова накрыл европейский стол: мурманская рыба ушла в ЕС десятками тысяч тонн
Решили заменить обычный галоген на светодиоды: какое наказание утвердил Верховный суд
Самая опасная опухоль кожи прятала свои следы в обычных родинках — теперь эта маскировка раскрыта
Дагестан еще вчера был мечтой миллионов туристов — теперь отдыхающие все чаще разворачиваются обратно
Российский рынок бензина оказался на пороге неожиданного поворота — Индия сделала громкое заявление
Renault не пустил китайские бренды на свои конвейеры — и назвал главную угрозу автопрому Европы
Один звездный катаклизм спустя годы заговорил вновь — теперь под вопросом будущее Вселенной
Крымский мост под постоянным вниманием: почему обсуждение ударов стало элементом давления
Золотой поток отдыхающих неожиданно иссяк — Сочи уже расплачивается за это самым болезненным способом
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.