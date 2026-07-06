Бензин оказался на крючке у ФАС: сразу несколько регионов уже в центре громкого разбирательства

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) развернула масштабную кампанию против необоснованного роста цен на топливо, охватившую сразу несколько регионов России. Под прицел регулятора попали независимые сети АЗС и оптовые поставщики в Московской, Саратовской и Оренбургской областях. Синхронное подорожание бензина и дизеля на частных заправках эксперты ведомства расценили как признак картельного сговора, что чревато для бизнеса крупными штрафами, а для рынка — корректировкой стоимости ресурсов.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Канистра бензина

Подмосковный сговор: дело против шести компаний

Московское областное управление ФАС инициировало разбирательство в отношении шести независимых участников топливного рынка. Ведомство зафиксировало одновременное повышение розничных цен на бензин и дизельное топливо. В список фигурантов вошли ООО "Аист", "Топливный синдикат", "Серпуховнефтепродуктсервис", "Витаойл", "Элегант" и один индивидуальный предприниматель. По мнению антимонопольщиков, такая согласованность действий не имеет под собой рыночных оснований и прямо нарушает закон о защите конкуренции.

"Синхронность в действиях розничных сетей, особенно когда речь идет о независимых игроках, всегда вызывает вопросы у регулятора. Если компании не смогут доказать, что рост цен был вызван объективным увеличением закупочной стоимости на бирже, им грозят оборотные штрафы. Для потребителя такие меры ФАС — это сигнал о том, что бесконтрольного роста аппетитов частных АЗС не допустят", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Саратовский ультиматум для "Торэко"

В Саратовской области под санкции попала компания "Алькорр", работающая под узнаваемым брендом "Торэко". Мониторинг показал необоснованное изменение ценников на АИ-92 и АИ-95. Согласно данным за 2025 год, предприятие удерживает доминирующее положение в Энгельсском районе вместе с двумя другими игроками.

ФАС вынесла предупреждение, согласно которому руководство сети обязано прекратить сомнительные практики до 31 июля. Ведомство подчеркивает: установление завышенных цен ущемляет интересы граждан и навязывает им невыгодные условия покупки жизненно важного ресурса.

"Коллективное доминирование накладывает на бизнес особую ответственность. Любое резкое движение цены без подтвержденных затрат трактуется как злоупотребление положением. Предписание ФАС — это последняя попытка решить вопрос без возбуждения уголовных дел и гигантских взысканий, которые могут ударить по устойчивости самой компании", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Оренбургский опт: под подозрением дизельное топливо

Оренбургское УФАС сосредоточилось на мелкооптовом сегменте. Под подозрение в сговоре попали три независимых поставщика дизельного топлива. Следствие полагает, что участники рынка заключили соглашение, направленное на искусственное поддержание цен. Это напрямую влияет на себестоимость перевозок и аграрных работ в регионе.

"Мелкооптовый рынок дизеля крайне чувствителен к ценовым сговорам, так как от него зависят фермеры и транспортные компании. Если зафиксированы признаки искусственного удержания планки, ФАС будет требовать не только снижения цен, но и пересмотра контрактов. Это классическая защита рынка от монопольного диктата", — отметил в беседе с Pravda.Ru аналитик рынка нефтепродуктов Геннадий Чернов.

Событие / Показатель Последствия и рекомендации Синхронный рост цен на АЗС Возбуждение дел о картельном сговоре, возможные оборотные штрафы. Доминирующее положение на рынке Усиленный контроль ФАС, обязательства по обоснованию каждой копейки в тарифе. Сговор в мелкооптовом звене Риск удорожания логистики и сельхозпродукции, вмешательство регулятора для снижения цен.

Ответы на популярные вопросы о ценах на бензин

Почему ФАС проверяет именно независимые заправки, а не крупные ВИНКи?

Независимые сети не имеют собственной добычи и переработки, поэтому они острее реагируют на колебания оптового рынка. Однако именно здесь чаще фиксируются случаи необоснованного "задирания" цен выше рыночных под прикрытием общей инфляции.

Что будет, если сети АЗС не исполнят предписания до конца июля?

В таком случае ФАС перейдет от предупреждений к возбуждению административных дел. Это грозит компаниям штрафами в размере до 15% от годовой выручки, что для топливного бизнеса может стать фатальным.

Поможет ли вмешательство регулятора реально снизить стоимость литра бензина?

Вмешательство направлено на купирование спекулятивного роста. Если цены были завышены искусственно, после проверок они обычно возвращаются к средним значениям по региону или "замораживаются" на длительный срок.

Как потребителю понять, что цена на АЗС завышена незаконно?

Главный признак — резкое отличие стоимости на конкретной станции от цен на заправках крупных нефтяных компаний в том же районе. О таких фактах граждане могут сообщать на горячую линию антимонопольной службы.

Читайте также