Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Низ живота портит силуэт даже после похудения: эти три упражнения изменят ситуацию
Мытьё окон перестаёт быть мучением: один кухонный продукт убирает разводы без следа
Земля уходит из-под ног: ужесточение законов превратило дачу в юридический квест
Россиянам готовят новый контроль в интернете: привычные онлайн-действия могут попасть под надзор
Гигант нефтяной отрасли в Омске подвергся атаке, обнажив системную проблему ПВО
Геополитический разворот в Турции: Вашингтон решился на сложную многоходовочку за спиной союзников
Одна популярная доработка автомобиля может привести в суд: всё решает тип лампы в фаре
Не одежда делает образ дорогим: пять пар обуви меняют впечатление с первого взгляда
Мигрантов ждет режим жесткого отбора: мелкий проступок может перечеркнуть будущее в России

Слабый рубль может стать спасением: валюта сдала позиции, но экономика получила другой козырь

Экономика

Ослабление национальной валюты является закономерным процессом приведения ее стоимости к фундаментально обоснованным значениям, отметил президент Союза предпринимателей и арендаторов России, кандидат экономических наук Андрей Бунич. В комментарии для Pravda.Ru эксперт пояснил, что длительный период избыточного укрепления рубля негативно сказывался на доходной части государственного бюджета и конкурентоспособности отечественного бизнеса.

Российский рубль
Фото: Desingned by Freepik by ededchechine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Российский рубль

Ранее сообщалось, что биржевые индикаторы зафиксировали существенное изменение котировок. По данным площадки ICE, курс американской валюты на торгах Forex превысил отметку в 80 рублей, что стало максимальным значением с апреля 2026 года. На внебиржевом сегменте доллар в моменте прибавлял 4%, достигая 80,375 рубля, в то время как европейская валюта демонстрировала рост до 88,916 рубля.

По мнению Бунича, текущая динамика была неизбежна, так как на протяжении долгого времени курс удерживался на неоправданно высоком уровне. Это создавало системные риски, о которых регулярно предупреждали представители всех секторов экономики. Разрыв между реальными рыночными показателями и цифрами, заложенными в основном финансовом документе страны, стал ключевым фактором разрастания бюджетного дефицита. Между тем на рынке уже обсуждают, как цена нефти и внешние факторы корректируют ожидания инвесторов.

"Чтобы закрыть дефицит, приходится идти на тотальное повышение налогов. Кроме того, занимать средства государству вынужденно приходится по высокой ставке, которая также была повышена. В итоге долги государства копятся на будущее. Чтобы избежать этого, необходимо привести курс рубля в соответствие с требованиями конкурентоспособности", — пояснил он.

Специалист подчеркнул, что валютные котировки не являются стихийным природным явлением, а представляют собой результат осознанной экономической политики. Центральный банк и правительство обладают всеми необходимыми инструментами, включая бюджетное правило, для формирования эффективного курса, отвечающего интересам внешней торговли. При этом специалисты внимательно изучают новые валютные интервенции регулятора, направленные на сглаживание волатильности.

Особое внимание эксперт уделил проблеме управления финансовыми потоками. Он раскритиковал позицию некоторых функционеров, предлагающих ослабить рубль через либерализацию вывода валюты из страны. По словам Бунича, логичнее было бы стимулировать трансформацию этих средств в инвестиции внутри России. В текущих условиях регулятору приходится учитывать, что доллар 80 рублей фактически возвращает экономику к параметрам доходности, которые были нарушены в период аномального укрепления.

"Если доллар в России дешевый, надо его скупить и вывести туда, где продать подороже. Поэтому, конечно, эта линия была совершенно неверной, и сейчас это просто веление времени. Просто они не могут дальше продолжать эту безумную политику высокой ставки и укрепленного рубля, парализующего экономику", — добавил экономист.

В завершение Бунич отметил, что текущая ситуация с ценами на энергоносители лишает финансовые власти возможности и дальше игнорировать необходимость коррекции. Синхронное снижение ключевой ставки и ослабление рубля, по его прогнозу, окажет оздоравливающий эффект на производственный сектор. Параллельно аналитики фиксируют, что нефтегазовые доходы становятся опорой для новой бюджетной стратегии. В то же время изменение макроэкономических параметров заставляет рынок пристально следить за тем, как быстро ключевая ставка цб будет адаптирована к новым реалиям.

Читайте также

Экспертная проверка: Банковский аналитик Алина Корнеева
Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Малахитовый саркофаг исчез вместе с ответами: легенда советской экспедиции до сих пор вызывает споры
Наука и техника
Малахитовый саркофаг исчез вместе с ответами: легенда советской экспедиции до сих пор вызывает споры
Эту рыбу отпускают сразу после поимки: с виду она ничем не отличается от обычного карпа
Домашние животные
Эту рыбу отпускают сразу после поимки: с виду она ничем не отличается от обычного карпа
Зерно пошло нарасхват: Орловская область почти вдвое увеличила поставки в регионы
Орловская область
Зерно пошло нарасхват: Орловская область почти вдвое увеличила поставки в регионы
Популярное
Она выползает на берег и охотится как зверь: эта рыба нарушает одно правило природы за другим

Уникальный хищник с архаичными чертами ломает устоявшиеся представления о возможностях рыб, в одиночку меняя баланс сил в замкнутых и открытых водных системах.

Она выползает на берег и охотится как зверь: эта рыба нарушает одно правило природы за другим
Огурцы плодоносят как на дрожжах: секретный раствор из йода и золы для спасения грядок
Огурцы плодоносят как на дрожжах: секретный раствор из йода и золы для спасения грядок
От стола за уши не оттащишь: это кабачковое хачапури с кефиром и сыром полюбят все
Бензин хлынул в Россию рекордным потоком: неожиданный союз спасает рынок от напряжения
Последствия кулуарного давления Трампа на ФИФА грозят обрушить турнир в США Любовь Степушова Опасный секрет в Балтийском море: правда о диверсии развалила бы всю коалицию Запада Юрий Бочаров Творцы напуганы зря: легендарный режиссер предсказал финал противостояния человека и нейросетей Анжела Якубовская
Идеальное лакомство к чаю: желе из смородины, что застывает в плотный нежный десерт
Малахитовый саркофаг исчез вместе с ответами: легенда советской экспедиции до сих пор вызывает споры
Сухие баки и лимиты в 10 литров: топливный кризис парализовал трассы на пути к Алтаю
Сухие баки и лимиты в 10 литров: топливный кризис парализовал трассы на пути к Алтаю
Последние материалы
Одна популярная доработка автомобиля может привести в суд: всё решает тип лампы в фаре
Не одежда делает образ дорогим: пять пар обуви меняют впечатление с первого взгляда
Мигрантов ждет режим жесткого отбора: мелкий проступок может перечеркнуть будущее в России
Хватит писать черновик: почему привычка ждать особого случая незаметно разрушает десятилетия жизни
В Волжском районе развернули комиссию по спасению урожая от колоний вредителей
Задержание задержанной: страшные уроки от мошенничества на Ставрополье
Дипломатический тандем треснул по швам: прямое обвинение Захаровой предопределило финал британской игры
Смертельная ловушка из прошлого: случай в Брянской области заставил саперов действовать быстро
Небо без единой капли: Алтайский край перешёл в режим повышенной готовности из-за пожаров
Руль на замке до шести утра: в Белгородской области запретили ночные поездки на мотоциклах
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.