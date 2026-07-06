Слабый рубль может стать спасением: валюта сдала позиции, но экономика получила другой козырь

Ослабление национальной валюты является закономерным процессом приведения ее стоимости к фундаментально обоснованным значениям, отметил президент Союза предпринимателей и арендаторов России, кандидат экономических наук Андрей Бунич. В комментарии для Pravda.Ru эксперт пояснил, что длительный период избыточного укрепления рубля негативно сказывался на доходной части государственного бюджета и конкурентоспособности отечественного бизнеса.

Фото: Desingned by Freepik by ededchechine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Российский рубль

Ранее сообщалось, что биржевые индикаторы зафиксировали существенное изменение котировок. По данным площадки ICE, курс американской валюты на торгах Forex превысил отметку в 80 рублей, что стало максимальным значением с апреля 2026 года. На внебиржевом сегменте доллар в моменте прибавлял 4%, достигая 80,375 рубля, в то время как европейская валюта демонстрировала рост до 88,916 рубля.

По мнению Бунича, текущая динамика была неизбежна, так как на протяжении долгого времени курс удерживался на неоправданно высоком уровне. Это создавало системные риски, о которых регулярно предупреждали представители всех секторов экономики. Разрыв между реальными рыночными показателями и цифрами, заложенными в основном финансовом документе страны, стал ключевым фактором разрастания бюджетного дефицита. Между тем на рынке уже обсуждают, как цена нефти и внешние факторы корректируют ожидания инвесторов.

"Чтобы закрыть дефицит, приходится идти на тотальное повышение налогов. Кроме того, занимать средства государству вынужденно приходится по высокой ставке, которая также была повышена. В итоге долги государства копятся на будущее. Чтобы избежать этого, необходимо привести курс рубля в соответствие с требованиями конкурентоспособности", — пояснил он.

Специалист подчеркнул, что валютные котировки не являются стихийным природным явлением, а представляют собой результат осознанной экономической политики. Центральный банк и правительство обладают всеми необходимыми инструментами, включая бюджетное правило, для формирования эффективного курса, отвечающего интересам внешней торговли. При этом специалисты внимательно изучают новые валютные интервенции регулятора, направленные на сглаживание волатильности.

Особое внимание эксперт уделил проблеме управления финансовыми потоками. Он раскритиковал позицию некоторых функционеров, предлагающих ослабить рубль через либерализацию вывода валюты из страны. По словам Бунича, логичнее было бы стимулировать трансформацию этих средств в инвестиции внутри России. В текущих условиях регулятору приходится учитывать, что доллар 80 рублей фактически возвращает экономику к параметрам доходности, которые были нарушены в период аномального укрепления.

"Если доллар в России дешевый, надо его скупить и вывести туда, где продать подороже. Поэтому, конечно, эта линия была совершенно неверной, и сейчас это просто веление времени. Просто они не могут дальше продолжать эту безумную политику высокой ставки и укрепленного рубля, парализующего экономику", — добавил экономист.

В завершение Бунич отметил, что текущая ситуация с ценами на энергоносители лишает финансовые власти возможности и дальше игнорировать необходимость коррекции. Синхронное снижение ключевой ставки и ослабление рубля, по его прогнозу, окажет оздоравливающий эффект на производственный сектор. Параллельно аналитики фиксируют, что нефтегазовые доходы становятся опорой для новой бюджетной стратегии. В то же время изменение макроэкономических параметров заставляет рынок пристально следить за тем, как быстро ключевая ставка цб будет адаптирована к новым реалиям.

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