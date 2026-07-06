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Четырехдневка больше не звучит как мечта: сокращенный график может накрыть заводы по всей России

Экономика

Массовый переход российских предприятий на сокращенную рабочую неделю становится вынужденной реальностью из-за системного кризиса в промышленном секторе, отметил президент Центра социальных и политических исследований "Аспект" Георгий Федоров. В комментарии для Pravda. Ru эксперт пояснил, что сокращение графика часто продиктовано не заботой о досуге сотрудников, а дефицитом ресурсов у работодателей.

Пожилой рабочий на заводе
Фото: freepik.com by serhii_bobyk, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пожилой рабочий на заводе

Ранее глава Минтруда Антон Котяков заявлял, что действующее российское трудовое законодательство позволяет компаниям переходить на четырехдневную рабочую неделю.  Аналитики указывают, что в некоторых сегментах зарплаты строителей и других профильных специалистов уже начали демонстрировать отрицательную динамику на фоне макроэкономического давления.

Федоров подчеркнул, что переход на "четырехдневку" уже затронул крупнейшие градообразующие предприятия страны, включая таких гигантов, как АвтоВАЗ и КамАЗ. По его словам, это прямое следствие недозагрузки мощностей и нехватки оборотных средств в реальном секторе экономики. Ситуация усугубляется тем, что стоимость кредитов для бизнеса делает невозможным поддержание привычных темпов производства без оптимизации штата или рабочего времени.

"К сожалению, переход на сокращенную рабочую неделю — это очень реалистичный сценарий, потому что в реальном секторе экономики сейчас есть проблемы. Некоторые градообразующие предприятия время от времени переходят на четырехдневную или сокращенную неделю. Например, АвтоВАЗ и КамАЗ уже переходили на такой режим", — отметил он.

Специалист обратил внимание, что сокращение рабочего времени неизбежно ведет к падению доходов населения. Для жителей моногородов, где градообразующий завод является единственным значимым работодателем, такие перемены становятся критическими. В ряде регионов уровень жизни работников может существенно снизиться, что спровоцирует отток квалифицированных кадров. На фоне этих процессов в стране фиксируется дефицит кадров, который парадоксальным образом сочетается с вынужденным простоем мощностей.

"Это, кстати, очень нехорошо, потому что в результате будет снижаться зарплата, падать социальный уровень жизни граждан и работников, и многие могут начать увольняться с таких предприятий. Поэтому, возможно, скоро это станет массовым явлением", — рассказал эксперт.

В условиях кризиса сбыта или производства администрация компаний часто стоит перед выбором: массовое увольнение, отпуск без сохранения содержания или урезание рабочих часов. Последний вариант часто преподносится как компромисс, но фактически перекладывает финансовые риски на плечи сотрудников. Специалисты предупреждают, что такая легальная четырехдневка может стать опасным прецедентом, легитимизирующим снижение доходов под видом оптимизации графика.

Внедрение урезанных графиков может принять общенациональный масштаб, так как проблемы с реализацией продукции и ростом издержек характерны для всей территории страны. Сегодня эксперты все чаще обсуждают, как банковская политика и высокая стоимость заемного капитала лишают промышленность возможности развиваться, загоняя бизнес в ловушку "экономии на персонале".

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Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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