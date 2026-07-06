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Индия скупает нефть рекордными темпами: запасы страны достигли годового максимума

Экономика » Сырье » Нефть

Индия нарастила стратегические запасы сырой нефти до годового максимума. В июне объемы импорта достигли рекордных отметок. Регуляторная логика Дели прозрачна: диверсификация каналов поставок — это единственный способ застраховать национальный бюджет от волатильности на Ближнем Востоке. Перегрев спроса купируют за счет физических объемов хранения, превращая нефть в фундамент макроэкономической устойчивости.

Нефтяная качка
Фото: commons.wikimedia.org by Jimwmurphy, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Нефтяная качка

Логика накопления: зачем Индии лишние баррели

К концу июня совокупные запасы Индии в хранилищах и на НПЗ подскочили до 104 млн баррелей. В апреле этот показатель едва достигал 90,5 млн. Регулятор методично восстанавливает резервы после весеннего истощения. Индия — третий в мире покупатель сырья. Зависимость от импорта диктует жесткие правила игры: любая заминка в поставках парализует промышленность и разгоняет инфляцию.

"Индия балансирует систему. Накопление резервов — это не роскошь, а администрирование рисков в условиях, когда традиционные логистические цепочки рушатся", — отметил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Дели стремится снизить нагрузку на государственные финансы. Высокие цены на нефть съедают валютные резервы. Прямые закупки у поставщиков, не связанных с Ормузским проливом, позволяют обходить геополитические тупики. Это горькое, но необходимое лекарство для экономики, которая требует 5 млн баррелей в сутки для поддержания темпов роста ВВП.

Российский след и обходные маршруты

В июне индийский импорт достиг пика: 5 млн баррелей в день. Больше половины объема — 2,6 млн — обеспечила Россия. Использование временных разрешений США позволило индийским НПЗ загрузить мощности дешевым сырьем. Теперь Дели активно подключает Венесуэлу. Оба маршрута безопасны — танкерам не нужно входить в зону конфликта в Персидском заливе.

Показатель Значение (июнь)
Общий объем импорта 5 млн баррелей/сутки
Доля российской нефти 52%
Совокупные запасы 104 млн баррелей

"Мы видим классический арбитраж. Индийские частные НПЗ перерабатывают сырье и через трейдеров возвращают продукт на дефицитные рынки, сохраняя нейтралитет", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru аналитик рынка нефтепродуктов Геннадий Чернов.

Официальный Дели отрицает прямой экспорт топлива в Россию. Однако данные отслеживания судов фиксируют иное. Бензин с заводов компании Nayara Energy уходит в российские порты через посредников. Это реакция рынка на дефицит нефтепродуктов, вызванный сокращением переработки внутри РФ из-за внешних атак на инфраструктуру.

Уязвимость системы: восемь дней на выживание

Несмотря на рекорды, инвестиционный климат в энергетике Индии остается под давлением. Текущие стратегические резервы (SPR) составляют всего 39 млн баррелей. Этого хватит лишь на восемь дней потребления. Для сравнения: развитые страны ОЭСР держат запасы на 90 дней. Индийская инфраструктура пока не готова к длительной блокаде мировых рынков.

"Цифровизация учета и расширение подземных хранилищ — приоритет. Уязвимость в неделю потребления делает любую задержку танкера критической для нацбезопасности", — объяснил в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Стратегия регулятора — агрессивное расширение емкостей. Экономика не может позволить себе зависеть от одного региона или узкого бутылочного горлышка логистики. Стабильность цен внутри страны важнее краткосрочных прибылей, поэтому Индия будет и дальше скупать доступное сырье, игнорируя санкционный шум.

Ответы на популярные вопросы об энергетике Индии

Почему Индия покупает так много нефти именно сейчас?

Страна использует окно возможностей: дисконт на российское сырье и восстановление добычи в Венесуэле позволяют дешево наполнить хранилища перед возможным обострением в Персидском заливе.

Хватает ли Индии собственных мощностей хранения?

Нет. Нынешний объем обеспечивает всего 8 дней автономности. Правительство планирует масштабное строительство новых подземных резервуаров для повышения устойчивости системы.

Правда ли, что Индия поставляет бензин в Россию?

Официально — нет. Фактически — через международных трейдеров продукция индийских НПЗ попадает на российский рынок для перекрытия внутреннего дефицита.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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